Fenerbahçe aurait proposé à Mason Greenwood un contrat très lucratif, tandis que l'AS Rome risque de perdre la course au transfert de l'attaquant marseillais

La saga autour de l’avenir de Greenwood a pris un tournant dramatique, l’attaquant ayant clairement fait part de ses intentions à la direction de l’Olympique de Marseille. Après une saison fructueuse en France, au cours de laquelle il a inscrit 26 buts, le joueur de 24 ans est prêt à relever un nouveau défi et aurait déclaré au club : « Laissez-moi partir. » Cette prise de position marque une rupture avec le club de Ligue 1, qui l’avait recruté le 18 juillet 2024 pour un contrat de cinq ans et un transfert pouvant atteindre 31,6 millions d’euros.

L’OM réclame une indemnité ferme de 55 millions d’euros, montant dicté par ses besoins financiers et une clause de revente substantielle. Manchester United percevra 40 % de toute future indemnité, ce qui incite le club phocéen à tenir bon. Malgré l’intérêt de plusieurs formations européennes, le club méditerranéen refuse toujours les offres inférieures à ses exigences pour son joueur vedette.



