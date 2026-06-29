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Fenerbahçe aurait proposé à Mason Greenwood un contrat très lucratif, tandis que l'AS Rome risque de perdre la course au transfert de l'attaquant marseillais
Greenwood insiste pour quitter Marseille malgré une indemnité de transfert toujours élevée.
La saga autour de l’avenir de Greenwood a pris un tournant dramatique, l’attaquant ayant clairement fait part de ses intentions à la direction de l’Olympique de Marseille. Après une saison fructueuse en France, au cours de laquelle il a inscrit 26 buts, le joueur de 24 ans est prêt à relever un nouveau défi et aurait déclaré au club : « Laissez-moi partir. » Cette prise de position marque une rupture avec le club de Ligue 1, qui l’avait recruté le 18 juillet 2024 pour un contrat de cinq ans et un transfert pouvant atteindre 31,6 millions d’euros.
L’OM réclame une indemnité ferme de 55 millions d’euros, montant dicté par ses besoins financiers et une clause de revente substantielle. Manchester United percevra 40 % de toute future indemnité, ce qui incite le club phocéen à tenir bon. Malgré l’intérêt de plusieurs formations européennes, le club méditerranéen refuse toujours les offres inférieures à ses exigences pour son joueur vedette.
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Fenerbahçe s'apprête à proposer un salaire historique
Selon le *Corriere dello Sport*, si l’AS Rome était jusqu’ici considérée comme la favorite pour recruter Greenwood, le club stambouliote de Fenerbaçhe est entré dans la course avec une offre financière mirobolante. Selon certaines informations, le club stambouliote serait prêt à offrir à l’attaquant un salaire net compris entre 7 et 8 millions d’euros par saison. Cette proposition « sur un plateau d’argent » surpasse largement les conditions actuellement proposées par les autres prétendants et place le club turc en position de force pour rafler le transfert.
Cette proposition mirobolante bouscule la hiérarchie du dossier et met à l’épreuve la détermination de Greenwood, auteur d’un passage remarqué à Marseille, où il a terminé co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé (21 réalisations) lors de sa première saison, avant d’en inscrire 16 en 2025-2026.
L'accord fragile de la Roma et ses promesses tactiques
La Roma avait conclu un accord verbal avec Greenwood, prévoyant un salaire net annuel de 4,5 millions d’euros, destiné à progresser dans le temps grâce à des primes liées aux performances et à des objectifs à long terme. Les Giallorossi lui avaient également promis un « rôle central » dans le système offensif de l’équipe.
L’attaquant aurait été impressionné par le prestige du club et par la vision tactique présentée pour la Serie A, d’autant plus que la Roma a terminé troisième la saison dernière, s’assurant ainsi une place en Ligue des champions. Toutefois, la manœuvre des Giallorossi est freinée par un problème de timing : le club doit d’abord résoudre des contraintes financières avant d’officialiser ses mouvements sur le marché des transferts, ce qui l’a conduit à demander au joueur de faire preuve de patience. Ce délai offre une ouverture que les clubs rivaux commencent à exploiter.
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L’échéance approche à grands pas pour les Giallorossi.
La pression est désormais entière sur la direction de la Roma, qui doit trouver une issue avant qu’il ne soit trop tard. Si le club reste la priorité du joueur, Greenwood n’entend pas attendre indéfiniment que les Italiens finalisent leur offre. L’attaquant aurait fixé une date butoir indicative au 5 juillet pour clarifier son avenir ; passé cette échéance, il se considérera libre de s’engager ailleurs, dont une proposition très généreuse en provenance de Turquie.