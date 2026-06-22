Cette passe décisive a couronné la deuxième performance remarquable de Nmecha dans cette Coupe du monde. Lors de la victoire éclatante 7-1 contre Curaçao en ouverture du tournoi, le milieu de terrain de 25 ans du Borussia Dortmund avait rapidement donné l’avantage à son équipe grâce à un superbe une-deux avec Florian Wirtz, avant de provoquer le penalty transformé par Kai Havertz pour porter le score à 3-1 et sceller l’issue de la rencontre. Face à la Côte d’Ivoire, il a longtemps incarné la seule lueur d’espoir d’une Mannschaft globalement décevante.

Grâce à sa vitesse étonnante et à son physique imposant, il a contré plusieurs contre-attaques dangereuses des Ivoiriens. Son intervention la plus impressionnante a eu lieu peu avant la mi-temps, lorsqu’il a récupéré le ballon sur Amad Diallo, qui avait réussi à s’échapper. Nmecha a remporté dix duels, soit plus que n’importe quel autre joueur allemand. « Sa présence, surtout en première mi-temps, était incroyable », a salué Nagelsmann.

Son influence ne s’est pas cantonnée à l’aspect défensif : sa passe décisive n’était pas un éclair isolé, mais l’une des nombreuses ouvertures tranchantes qu’il a proposées dans plusieurs zones du terrain, élevant ainsi le niveau du jeu combiné allemand. Dès qu’il récupérait le ballon, il regardait immédiatement vers l’avant. Malgré cette audace, son taux de réussite aux passes a atteint 91 %. Il a également exhibé sa technique en fin de première période, servant Wirtz d’un talonnade subtile dans un espace restreint.

Auparavant, il avait déjà frôlé la lucarne sur une frappe lointaine dangereuse. Ce tir, légèrement trop haut, pourrait annoncer une arme supplémentaire pour les prochaines rencontres, lorsque le jeu se bloque. Les frappes lointaines constituent en effet un atout encore discret de Nmecha dans ce Mondial. La saison passée, il a marqué quatre de ses cinq buts pour Dortmund depuis l’extérieur de la surface, dont trois en Ligue des champions.