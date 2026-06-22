Dans les dernières secondes du temps additionnel, Felix Nmecha s’est retrouvé dos au but, en possession du ballon au milieu de la moitié de terrain adverse. D’une pivot fluide, il s’est retourné… pour constater la situation suivante : un adversaire immédiatement à sa droite et dix autres devant lui, le gardien Yahia Fofana ainsi que deux lignes défensives très serrées. Entre les deux, quatre attaquants allemands attendaient, relativement immobiles, un miracle.
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Felix Nmecha est en train de s’imposer comme l’une des révélations de la Coupe du monde : il évoque, par sa fulgurante ascension, un ancien champion du monde déchu
Créer immédiatement une occasion de but semblait impossible. Une passe transversale suivie d’un centre depuis la moitié de terrain était une option. Felix Nmecha a choisi la solution de génie : d’une passe aussi tranchante qu’un coup d’épée, il a transpercé les deux lignes défensives ivoiriennes pour servir parfaitement Deniz Undav. Ce dernier a contrôlé le ballon avec brio avant de marquer le 2-1. Undav a parfaitement contrôlé avant de marquer le 2-1. Pour la première fois depuis 2014, l’Allemagne se qualifie pour les huitièmes de finale d’une Coupe du monde et, grâce à la défaite de l’Équateur face à Curaçao, termine même en tête de son groupe.
« Sortir une passe comme celle-ci à la 94^e minute, après tout ce qu’il avait déjà tenté, c’est extraordinaire », s’est félicité le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann. « Il a toutes les armes pour faire la différence dans chaque match. »
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Felix Nmecha s'est illustré à bien des égards face à la Côte d'Ivoire.
Cette passe décisive a couronné la deuxième performance remarquable de Nmecha dans cette Coupe du monde. Lors de la victoire éclatante 7-1 contre Curaçao en ouverture du tournoi, le milieu de terrain de 25 ans du Borussia Dortmund avait rapidement donné l’avantage à son équipe grâce à un superbe une-deux avec Florian Wirtz, avant de provoquer le penalty transformé par Kai Havertz pour porter le score à 3-1 et sceller l’issue de la rencontre. Face à la Côte d’Ivoire, il a longtemps incarné la seule lueur d’espoir d’une Mannschaft globalement décevante.
Grâce à sa vitesse étonnante et à son physique imposant, il a contré plusieurs contre-attaques dangereuses des Ivoiriens. Son intervention la plus impressionnante a eu lieu peu avant la mi-temps, lorsqu’il a récupéré le ballon sur Amad Diallo, qui avait réussi à s’échapper. Nmecha a remporté dix duels, soit plus que n’importe quel autre joueur allemand. « Sa présence, surtout en première mi-temps, était incroyable », a salué Nagelsmann.
Son influence ne s’est pas cantonnée à l’aspect défensif : sa passe décisive n’était pas un éclair isolé, mais l’une des nombreuses ouvertures tranchantes qu’il a proposées dans plusieurs zones du terrain, élevant ainsi le niveau du jeu combiné allemand. Dès qu’il récupérait le ballon, il regardait immédiatement vers l’avant. Malgré cette audace, son taux de réussite aux passes a atteint 91 %. Il a également exhibé sa technique en fin de première période, servant Wirtz d’un talonnade subtile dans un espace restreint.
Auparavant, il avait déjà frôlé la lucarne sur une frappe lointaine dangereuse. Ce tir, légèrement trop haut, pourrait annoncer une arme supplémentaire pour les prochaines rencontres, lorsque le jeu se bloque. Les frappes lointaines constituent en effet un atout encore discret de Nmecha dans ce Mondial. La saison passée, il a marqué quatre de ses cinq buts pour Dortmund depuis l’extérieur de la surface, dont trois en Ligue des champions.
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« Un joueur très, très complet » : Felix Nmecha évoque Paul Pogba
Grâce à ses excellentes performances, Nmecha récolte depuis plusieurs jours les éloges de ses coéquipiers et des consultants télévisés. « C’est l’un des joueurs les plus talentueux que nous ayons », assure Joshua Kimmich. « On peut jouer un football génial avec lui », ajoute Aleksandar Pavlovic, son partenaire en sentinelle. « Je ne veux pas trop exagérer », a déclaré Antonio Rüdiger à Toronto. « Mais c’est un joueur très, très complet. »
Avec son gabarit imposant, ses grandes foulées, ses mouvements fluides et sa technique raffinée, Nmecha évoque l’apogée de Paul Pogba. Âgé aujourd’hui de 33 ans, ce dernier avait mené la France au titre mondial en Russie en 2018 avant de connaître un déclin aussi soudain qu’inattendu. Après une suspension pour usage de substances interdites, le milieu de terrain a rejoint l’AS Monaco l’été dernier.
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Real Madrid ou Angleterre ? Les plus grands clubs internationaux s’arrachent Felix Nmecha.
Rien ne prédisposait Nmecha à briller ainsi lors de la Coupe du monde. Initialement, Nagelsmann comptait aligner Leon Goretzka, titulaire durant les qualifications, dans le rôle offensif du duo de milieux défensifs. Victime d’une déchirure du ligament latéral du genou au printemps, Nmecha avait manqué les matchs internationaux de mars avant de retrouver le onze de départ du BVB lors de la dernière journée de Bundesliga.
À chaque nouvelle performance de haut niveau dans cette Coupe du monde, l’hypothèse d’un départ se renforce : peu probable qu’il dispute encore un match officiel sous le maillot noir et jaune. Désormais considéré comme la grande attraction du mercato estival, il a certes prolongé son contrat jusqu’en 2030 au printemps dernier, mais les grands clubs européens s’intéressent toujours à lui. Outre le Real Madrid, ce sont surtout les clubs de Premier League que sont Chelsea, Manchester City et Manchester United qui se disputent ses faveurs. Sa clause libératoire de 80 millions d’euros ne prendra effet qu’en 2027. Cet été, le BVB peut négocier librement ; le seuil de tolérance serait fixé à 120 millions d’euros.
Le BVB l’avait recruté en 2023 pour 30 millions d’euros en provenance du VfL Wolfsburg. À l’époque, il avait essuyé de vives critiques de la part de nombreux supporters en raison de ses opinions religieuses controversées. Nmecha fait partie d’un réseau évangélique et a partagé sur les réseaux sociaux des contenus pouvant être considérés comme homophobes et transphobes. Sa foi occupe une place centrale : après la rencontre face à Curaçao puis, plus récemment, après la victoire contre la Côte d’Ivoire, il a prié sur la pelouse aux côtés de Jonathan Tah, lui aussi croyant, mais cette fois sans la présence de joueurs adverses.