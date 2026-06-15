Dans une interview remarquée accordée au magazine kicker en mars, Nagelsmann a indiqué qu’il souhaitait confier le poste de défenseur central gauche à un gaucher doué. Depuis, il était acquis que Rüdiger commencerait la Coupe du monde sur le banc. Le joueur a toutefois accepté ce rôle.
« C'est mon rôle et je l'accepte, je le respecte », a-t-il déclaré à la filiale espagnole de DAZN après le coup d'envoi de la Coupe du monde. « Au final, le plus important, c'est l'équipe », et son expérience pourrait aider à « soutenir les autres ». Cette attitude a également impressionné l'expert télévisuel Thomas Müller.
« Ce que je trouve vraiment génial, c’est qu’il s’identifie pleinement au fait d’être le premier à entrer en défense centrale », a déclaré l’ancien international allemand sur Magenta à propos du défenseur central du Real Madrid, relégué au second plan.
Avant le début du tournoi, Lothar Matthäus avait toutefois exprimé des réserves au sujet du comportement parfois controversé de Rüdiger, sur et en dehors du terrain. Interrogé sur d’éventuelles sources de conflit au sein de la Mannschaft, le recordman des sélections a répondu : « Il faut citer Antonio Rüdiger, qui a déjà commis des gestes à plusieurs reprises qui ont fait les gros titres, des choses dont on n’a pas besoin et que l’on ne veut pas lire. Il doit absolument se contrôler pendant la Coupe du monde ! »
Ce self-control profite au groupe et rassure aussi bien Müller que le sélectionneur.