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Jonas Rütten

Traduit par

Félicitations spéciales à deux remplaçants de la DFB ! Une action du match remporté 7-1 contre Curaçao illustre parfaitement la vision de Julian Nagelsmann

Coupe du monde
Antonio Rüdiger
W. Anton
J. Nagelsmann
J. Tah
N. Schlotterbeck
Allemagne vs Curaçao
Allemagne
Curaçao

Après le coup d’envoi de la Coupe du monde, le sélectionneur national met en avant deux remplaçants, car ils ont incarné, lors d’une action, ce que Nagelsmann attendait d’eux pour remporter le tournoi.

Waldemar Anton et Antonio Rüdiger ont bien pris part à la victoire 7-1 contre Curaçao, mais leur apport sportif est resté discret. L’ancien pilier de la défense allemande, Rüdiger, est entré en jeu à la 72^e minute en remplacement de Jonathan Tah, tandis qu’Anton a attendu la 83^e pour suppléer le capitaine Joshua Kimmich.

Pourtant, les deux défenseurs centraux ont reçu les éloges du sélectionneur national Julian Nagelsmann, qui n’avait pourtant pas initialement souhaité mettre en avant des joueurs lors de la conférence de presse. Une action impliquant Anton et Rüdiger durant la rencontre l’avait particulièrement marqué.

  • « Nous avons une très bonne entente, entre les joueurs sur le terrain, mais aussi en dehors. Ça se ressent. Je ne veux pas forcément en mettre certains en avant », a commencé Nagelsmann, avant de citer tout de même le comportement de « Waldi et Toni » après le but de Nico Schlotterbeck, qui a donné l'avantage 2-1 à son équipe, comme symbole de l'harmonie qui règne actuellement au sein du groupe. 

    « La façon dont ils se sont approchés de Schlotti après son but pour l’encourager, alors qu’il est en quelque sorte leur concurrent, c’est ça qui est déterminant. Ils ont un très bon esprit d’équipe et montrent qu’ils aiment jouer au football ensemble », a salué Nagelsmann : « C’est la clé, et l’important, c’est que nous continuions simplement sur cette lancée sans relâcher le moindre effort. »

    Si Nagelsmann a récemment salué le rôle de « connecteur » d’Anton au sein de la Nationalmannschaft, le statut de remplaçant de Rüdiger derrière le duo Schlotterbeck-Tah a suscité de nombreux débats à l’approche de la Coupe du monde. Il n’y a pas si longtemps, le joueur de 33 ans était encore un élément clé et le pilier de la défense sous Nagelsmann. Cependant, des blessures à répétition et quelques « scandales » ont ébranlé son statut, tandis que Tah s’imposait comme un leader au Bayern Munich et que Schlotterbeck convainquait par ses performances et son pied gauche. 

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  • Antonio Rüdiger « accepte et respecte » son rôle de remplaçant lors de la Coupe du monde.

    Dans une interview remarquée accordée au magazine kicker en mars, Nagelsmann a indiqué qu’il souhaitait confier le poste de défenseur central gauche à un gaucher doué. Depuis, il était acquis que Rüdiger commencerait la Coupe du monde sur le banc. Le joueur a toutefois accepté ce rôle.

    « C'est mon rôle et je l'accepte, je le respecte », a-t-il déclaré à la filiale espagnole de DAZN après le coup d'envoi de la Coupe du monde. « Au final, le plus important, c'est l'équipe », et son expérience pourrait aider à « soutenir les autres ». Cette attitude a également impressionné l'expert télévisuel Thomas Müller. 

    « Ce que je trouve vraiment génial, c’est qu’il s’identifie pleinement au fait d’être le premier à entrer en défense centrale », a déclaré l’ancien international allemand sur Magenta à propos du défenseur central du Real Madrid, relégué au second plan.

    Avant le début du tournoi, Lothar Matthäus avait toutefois exprimé des réserves au sujet du comportement parfois controversé de Rüdiger, sur et en dehors du terrain. Interrogé sur d’éventuelles sources de conflit au sein de la Mannschaft, le recordman des sélections a répondu : « Il faut citer Antonio Rüdiger, qui a déjà commis des gestes à plusieurs reprises qui ont fait les gros titres, des choses dont on n’a pas besoin et que l’on ne veut pas lire. Il doit absolument se contrôler pendant la Coupe du monde ! »

    Ce self-control profite au groupe et rassure aussi bien Müller que le sélectionneur.

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