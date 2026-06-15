« Nous avons une très bonne entente, entre les joueurs sur le terrain, mais aussi en dehors. Ça se ressent. Je ne veux pas forcément en mettre certains en avant », a commencé Nagelsmann, avant de citer tout de même le comportement de « Waldi et Toni » après le but de Nico Schlotterbeck, qui a donné l'avantage 2-1 à son équipe, comme symbole de l'harmonie qui règne actuellement au sein du groupe.

« La façon dont ils se sont approchés de Schlotti après son but pour l’encourager, alors qu’il est en quelque sorte leur concurrent, c’est ça qui est déterminant. Ils ont un très bon esprit d’équipe et montrent qu’ils aiment jouer au football ensemble », a salué Nagelsmann : « C’est la clé, et l’important, c’est que nous continuions simplement sur cette lancée sans relâcher le moindre effort. »

Si Nagelsmann a récemment salué le rôle de « connecteur » d’Anton au sein de la Nationalmannschaft, le statut de remplaçant de Rüdiger derrière le duo Schlotterbeck-Tah a suscité de nombreux débats à l’approche de la Coupe du monde. Il n’y a pas si longtemps, le joueur de 33 ans était encore un élément clé et le pilier de la défense sous Nagelsmann. Cependant, des blessures à répétition et quelques « scandales » ont ébranlé son statut, tandis que Tah s’imposait comme un leader au Bayern Munich et que Schlotterbeck convainquait par ses performances et son pied gauche.