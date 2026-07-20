« Félicitations, mon amour » : Lamine Yamal célèbre avec sa compagne Inès Garcia après la qualification de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026

L'Espagne a remporté son deuxième titre de championne du monde de manière spectaculaire, en battant l'Argentine 1-0 après prolongation lors d'une finale haletante qui s'est déroulée au New York New Jersey Stadium. À la fin du match, tous les projecteurs se sont tournés vers Yamal, devenue le visage de cette génération espagnole victorieuse.

Garcia, influenceuse reconnue dans les domaines de la mode et du lifestyle, a publié un message émouvant sur les réseaux sociaux peu après la confirmation du sacre espagnol. Accompagnant son texte d’une photo du couple savourant l’ambiance du stade, elle a écrit : « Tu l’as fait. Félicitations mon amour, tu es champion du monde. »