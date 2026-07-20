AFP
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« Félicitations, mon amour » : Lamine Yamal célèbre avec sa compagne Inès Garcia après la qualification de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026
Selon le message de son partenaire : « Tu as réussi ! »
L'Espagne a remporté son deuxième titre de championne du monde de manière spectaculaire, en battant l'Argentine 1-0 après prolongation lors d'une finale haletante qui s'est déroulée au New York New Jersey Stadium. À la fin du match, tous les projecteurs se sont tournés vers Yamal, devenue le visage de cette génération espagnole victorieuse.
Garcia, influenceuse reconnue dans les domaines de la mode et du lifestyle, a publié un message émouvant sur les réseaux sociaux peu après la confirmation du sacre espagnol. Accompagnant son texte d’une photo du couple savourant l’ambiance du stade, elle a écrit : « Tu l’as fait. Félicitations mon amour, tu es champion du monde. »
Yamal réagit à cet hommage sincère
Le jeune attaquant, qui a su gérer l'immense pression de sa première Coupe du monde avec une maturité bien supérieure à son âge, a tenu à remercier publiquement sa compagne pour son soutien. En réponse à la publication Instagram lors des festivités d'après-match, Yamal a rédigé un message bref mais éloquent, dans lequel il déclarait : « Je t'aime, mon amour. » Le couple se serait rencontré sur les réseaux sociaux et aurait finalement officialisé sa relation au début de l'année 2026.
L'impact des influenceurs et les réactions des fans
La publication Instagram de Garcia a suscité des milliers de réactions en quelques minutes à peine après sa mise en ligne, de nombreux supporters félicitant à la fois le couple et l'Espagne après cette victoire historique. Les observateurs ont rapidement fait de l’influenceuse un maillon clé du cercle de soutien de l’ailier. Au fil des célébrations, certains ont vu en García le porte-bonheur de Yamal, tandis que d’autres saluaient ce couple comme l’une des jeunes icônes les plus en vue du football, capables de dompter les défis de la célébrité malgré leur très jeune âge.
- Getty Images Sport
Deux titres majeurs avant l'âge de 20 ans
L'Espagne a remporté le trophée grâce au but décisif de Ferran Torres en prolongation, qui a brisé l'égalité dans un match tendu face à l'Argentine de Lionel Messi. Si Torres a occupé lesunes, la contribution de Yamal tout au long de la compétition a été déterminante par son intensité et sa qualité, même si elle ne s'est pas traduite par des buts ou des passes décisives. À 19 ans et six jours, il ajoute ainsi un titre mondial à son palmarès, après avoir déjà conquis l’Euro 2024, confortant sa réputation de joyau parmi les jeunes talents du football.
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