Federico Valverde a subi une blessure à la cheville gauche lors du derby de Madrid le 20 septembre, après un tacle appuyé de la star sud-coréenne Lee Kang-in. Le Real Madrid a finalement diagnostiqué chez l'Uruguayen une entorse de grade 3, un problème qui écarte généralement les joueurs des terrains pendant jusqu'à 12 semaines.

Malgré son forfait dans le groupe de l'Uruguay pendant la trêve internationale, le milieu de terrain a repris l'entraînement collectif à Valdebebas seulement 17 jours après le diagnostic initial. L'entraîneur Jose Mourinho l'a ensuite retenu dans le groupe pour affronter Villarreal, une décision qui a rendu furieux les rivaux voisins du Real Madrid.



