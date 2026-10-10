Getty Images Sport
Traduit par
« Félicitations d’avoir prouvé le corps médical avoir tort ! » - L’Atlético de Madrid se MOQUE brutalement du Real Madrid au sujet du rétablissement « miraculeux » de Federico Valverde après sa blessure à la cheville
Le retour rapide de Valverde alimente la polémique avant le derby
Federico Valverde a subi une blessure à la cheville gauche lors du derby de Madrid le 20 septembre, après un tacle appuyé de la star sud-coréenne Lee Kang-in. Le Real Madrid a finalement diagnostiqué chez l'Uruguayen une entorse de grade 3, un problème qui écarte généralement les joueurs des terrains pendant jusqu'à 12 semaines.
Malgré son forfait dans le groupe de l'Uruguay pendant la trêve internationale, le milieu de terrain a repris l'entraînement collectif à Valdebebas seulement 17 jours après le diagnostic initial. L'entraîneur Jose Mourinho l'a ensuite retenu dans le groupe pour affronter Villarreal, une décision qui a rendu furieux les rivaux voisins du Real Madrid.
- ZUMA Press Wire
La pique sarcastique de l'Atlético sur les réseaux sociaux
Réagissant à la nouvelle de la disponibilité de Valverde contre Villarreal, l’Atlético a utilisé son compte officiel sur X pour remettre ouvertement en question la validité du rapport médical initial du Real Madrid. Le club a présenté ce délai de rétablissement remarquablement rapide comme une impossibilité.
« Nous tenons à féliciter le Real Madrid pour continuer à entrer dans l’histoire en prouvant que 100 % de la communauté médicale mondiale avait tort », a publié le club.
Il a enfoncé le clou dans la moquerie en ajoutant une série de hashtags incisifs visant directement le staff médical du Santiago Bernabéu. Le message se concluait par : « #RétablissementMiraculeux #RapportMédical #EntorseDeGrade3 #LhistoireQueVousAvezInventée ».
Les tensions du derby refusent de retomber
Cette nouvelle passe d’armes publique jette encore de l’huile sur le feu après les retombées déjà explosives du récent derby, remporté 2-1 par l’Atlético au Metropolitano. Le tacle initial de Lee avait mis en colère le camp du Real Madrid, qui avait réclamé avec véhémence un carton rouge direct sur le terrain.
Alors que l’arbitre et la VAR ont ignoré ces protestations pendant le match, le Comité technique des arbitres (CTA) en Espagne a ensuite reconnu que le Sud-Coréen aurait dû être expulsé. La décision de l’Atlético de mettre publiquement en doute la gravité de la blessure semble être une riposte directe aux plaintes persistantes concernant cette erreur d’arbitrage.
- Alberto Gardin
Le Villarreal de Mourinho l’attend
Mourinho doit désormais décider s’il prend le risque de relancer Valverde directement dans le onze de départ contre Villarreal ou s’il gère son temps de jeu en le faisant débuter sur le banc. Tous les regards seront tournés vers les déplacements et la condition physique de l’Uruguayen pour voir s’il reste des séquelles du tacle controversé lors du derby.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles