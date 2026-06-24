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Felicia Schroder NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Felicia Schroder : Pourquoi le Real Madrid a fait de la jeune buteuse suédoise la joueuse la plus chère de l'histoire du football féminin

NXGN
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
Suède
BK Haecken FF
Liga F
Damallsvenskan
FEATURES

Khadija Shaw figure parmi les meilleures attaquantes de pointe du football féminin, sinon la meilleure. Triple lauréate du Soulier d’or de la Women’s Super League et meilleure buteuse des cinq grands championnats européens depuis son arrivée à Manchester City en 2021, elle était logiquement courtisée par Chelsea, qui espérait l’attirer dans l’ouest de Londres alors que son contrat se terminait cet été. Mais alors que les Blues ont finalement dû renoncer à Shaw, le fait que la jeune Suédoise figure en tête de leur short-list témoigne du potentiel de Felicia Schroder.

Selon The Athletic, Chelsea a proposé environ 1,2 million de livres (1,6 million de dollars) pour recruter l’attaquante du BK Hacken. Si le deal s’était concrétisé, il aurait représenté le record mondial des transferts féminins. Un an plus tôt, Sportbladet révélait déjà l’intérêt de Barcelone, Lyon, le Bayern Munich, Manchester City, la Juventus, Wolfsburg et Manchester United pour la joueuse. The Athletic précisait également que plusieurs formations de la NWSL s’étaient renseignées sur son cas.

Finalement, c’est un autre club qui a raflé la mise : Schroder a été présentée mardi comme nouvelle joueuse du Real Madrid. Le club madrilène ne possède pas le palmarès de nombreux autres grands d’Europe et ne fait pas encore partie de l’élite du football féminin continental. Les « Las Blancas » occupent toutefois un deuxième ou troisième échelon, celui des clubs régulièrement présents en Ligue des champions mais encore en quête d’un premier titre majeur, le club ayant été fondé en 2020.

En déboursant une somme record pour la Suédoise, le club madrilène affiche clairement son ambition de franchir un cap, après des années de critiques sur son manque de dynamisme dans la course au leadership national face à Barcelone.

Qu’est-ce qui a poussé les « Las Blancas » à miser si fort sur une joueuse de seulement 19 ans ? Pourquoi le club est-il convaincu que Schroder possède le profil capable de l’emmener vers de nouveaux sommets ? Et comment les cadors européens vont-ils digérer de s’être fait souffler cette pépite ?

  • Felicia Schroder Hacken Women 2023Getty Images

    Là où tout a commencé

    Formée au club local IFK Bjorko, Schroder a signé à Hacken en avril 2023, peu avant ses 16 ans. Quelques semaines plus tard, elle effectuait ses débuts sous le maillot rouge et noir et, signe des choses à venir, elle les marquait d’un but inscrit dans le temps additionnel lors de la victoire 3-0 contre Vittsjö. Cette première saison, elle a comptabilisé quinze apparitions, marqué trois buts et délivré une passe décisive, malgré seulement sept titularisations.

    Ses statistiques se sont ensuite améliorées à un rythme impressionnant. En 2024, elle a disputé 24 matchs (12 titularisations), inscrit 12 buts et délivré 2 passes décisives. En 2025, elle a franchi un cap : 30 buts et 9 passes en 26 matchs, toutes comme titulaire, devenant une pièce maîtresse de l’équipe d’Hacken, sacrée championne de Damallsvenskan pour seulement la deuxième fois de son histoire. Au cœur de la saison, alors que plusieurs clubs européens la courtisaient, elle a prolongé son contrat jusqu’en 2029, devenant, à seulement 18 ans, la joueuse la mieux rémunérée du championnat.

    Au fil de cette progression fulgurante, l’attaquante, classée troisième de la liste NXGN féminine 2026, s’est également épanouie au sein des sélections nationales jeunes. Passant des U17 aux U23, elle a inscrit 19 buts en 28 sélections avant d’être convoquée pour la première fois en équipe A en mai 2025. Elle est désormais une titulaire incontournable des sélections de Tony Gustavsson.

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  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    La grande percée

    Outre sa saison 2025 remarquable en Damallsvenskan, c’est lors de l’édition 2025-2026 de la Coupe d’Europe féminine de l’UEFA que Schroder s’est véritablement révélée.

    Lors de la première édition de cette nouvelle coupe européenne, l’attaquante a inscrit huit buts en neuf rencontres, guidant Hacken jusqu’au sacre. Elle a notamment marqué quatre fois lors de la finale aller-retour face à Hammarby, offrant d’abord un précieux avantage à son équipe à Stockholm avant de signer un hat-trick lors du match retour à domicile, le 1ᵉʳ mai, qui a permis aux championnes de Suède de soulever le trophée.

    Un triplé qui a confirmé ce que beaucoup pressentaient : malgré son nouveau contrat, Schroder s’apprêtait à animer le prochain mercato estival.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Comment se porte l’équipe en ce moment ?

    Comme prévu, Chelsea a rapidement soumis une offre pour Schroder, quelques semaines seulement après avoir échoué à recruter Shaw, l’internationale jamaïcaine ayant prolongé son contrat à Manchester. Les Blues, qui ont vu Sam Kerr et Catarina Macario partir et qui restent dans l’incertitude concernant l’avenir de Mayra Ramirez, cherchent désespérément une nouvelle référence en attaque.

    Mais c’est le Real Madrid qui a remporté la course en déboursant plus de 1,3 million d’euros (1,14 million de livres sterling / 1,5 million de dollars) pour attirer la jeune joueuse en Espagne. Après les départs de la meilleure buteuse Caroline Weir vers Lyon et de l’attaquante Naomie Feller, les Madrilènes devaient renforcer leur secteur offensif, et l’arrivée de la jeune femme de 19 ans répond parfaitement à ce besoin.

    Interrogée par GOAL sur son avenir en début d’année, Schroder avait déclaré : « J’ai le sentiment que, surtout pour moi qui suis jeune, l’important est de prendre la bonne décision et de faire le bon choix. Je prends simplement mon temps et j’espère prendre les bonnes décisions sans me mettre la pression. »

    Elle estime que son arrivée au Real Madrid, où elle pourra régulièrement disputer des compétitions de haut niveau comme la Ligue des champions tout en subissant peut-être moins de pression que dans d’autres clubs, constitue le choix approprié.

  • Felicia Schroder Sweden Women 2026Getty Images

    Principaux atouts

    Pourquoi tant de grands clubs s’intéressent-ils à Schroder ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes : son instinct de buteuse est l’un des principaux facteurs. À seulement 19 ans, elle réunit toutes les qualités naturelles d’une « chasseuse de buts » que les entraîneurs recherchent chez une attaquante : anticipation, lecture du jeu et, bien sûr, finition.

    À l’aise dans la surface, elle se faufile dans les interstices pour convertir les centres avec une régularité impressionnante. Sa capacité à utiliser les deux pieds et la variété de ses finitions lui permettent de marquer de toutes les façons. Sa détermination est un atout supplémentaire : elle déclenche souvent sa frappe avant même que le gardien ne l’attende, plutôt que de se retenir. Elle n’est pas encore une finisseuse accomplie, mais, pour son jeune âge, son niveau est déjà très, très élevé.

    À cela s’ajoute une vitesse de pointe rare, qui en fait une arme redoutable en transition. Si les grands clubs européens n’en font pas systématiquement usage, faute de pratiquer souvent le contre, ils peuvent toutefois l’exploiter en la faisant déborder sur l’aile pour qu’elle récupère le ballon dans les couloirs et percute vers le but.

  • Marija Milinkovic Felicia Schroder Inter Hacken Women 2025-26Getty Images

    Il reste des marges de progression.

    L’une des principales faiblesses de Schroder réside dans sa taille : à peine 1,63 m, ce qui limite son impact dans les airs. Malgré cette particularité, la jeune attaquante fait preuve de puissance, mais elle doit encore apprendre à mieux protéger le ballon et à le conserver. Ce défaut est courant chez une avant-centre de son âge, et des progrès dans ce registre, attendus, lui permettraient de se créer encore plus d’occasions qu’elle n’en crée déjà.

    Reste à voir comment certains aspects de sa transition s’adapteront au jeu d’un club de haut niveau. La plupart de ses neuf passes décisives en 26 matchs de championnat la saison dernière ont été inscrites en contre-attaque. Ces statistiques pourraient toutefois légèrement baisser en Liga avec le Real Madrid, club dominant qui conserve davantage le ballon, mais elle pourrait s’épanouir dans ce registre en Coupe d’Europe, où « Las Blancas » continuent de s’imposer.

  • Chelsea v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    La prochaine à suivre… Sam Kerr ?

    Il est difficile de trouver une comparaison pertinente pour Schroder, car peu d’avant-postes de haut niveau affichent une taille similaire.

    On peut citer Sam Kerr, qui ne mesure que quelques centimètres de plus et présente des points communs avec Schroder : un nombre élevé d’occasions créées grâce à des déplacements intelligents et une capacité à marquer avec aisance et variété. Kerr se distingue toutefois dans les airs et dans la conservation du ballon malgré sa taille modeste. Schroder pourrait toutefois progresser dans ces domaines à mesure qu’elle gagnera en puissance.

    Schroder évoque aussi, à certains égards, une Vivianne Miedema plus jeune, avant que la Néerlandaise ne se transforme en véritable meneuse de jeu, plus en retrait, comme ce fut le cas lors du sacre de Manchester City cette année. Là encore, cet parallèle tient à l’instinct naturel de buteuse dont fait preuve l’adolescente. Miedema est bien plus grande, mesurant 1,78 m, mais elle n’a jamais fondé son jeu sur la puissance physique ou les qualités de jeu de tête.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Quelle est la prochaine étape pour le club ?

    Autrefois considérée comme la meilleure ligue féminine au monde et berceau de nombreuses stars, dont l’icône brésilienne Marta et la légende américaine Christen Press, la Damallsvenskan suédoise a désormais un nouveau rôle : celui de pépinière puis, à terme, de vivier de jeunes talents de haut niveau. Schroder est la dernière d’une longue lignée à s’envoler vers de nouveaux horizons.

    Il était toutefois rafraîchissant de l’entendre évoquer cette perspective avant même qu’elle ne soit confirmée. Ces dernières années, on a pu observer de nombreux exemples édifiants de jeunes talents prometteurs en Suède, et dans toute la région scandinave, qui ont fait le mauvais choix et n’ont pas progressé au rythme escompté, que ce soit en raison du moment choisi pour le transfert ou du choix de leur prochaine destination.

    D’autres, à l’image de la Norvégienne Signe Gaupset, ont préféré prendre leur temps, continuer à progresser en jouant régulièrement chez elles avant de franchir un cap significatif : la jeune femme de 20 ans s’épanouit aujourd’hui en Angleterre, à Tottenham.

    Schroder espère que le Real Madrid marquera pour elle un véritable bond en avant, et plusieurs éléments laissent penser que ce sera le cas. Elle vise ainsi de progresser davantage avant la Coupe du monde féminine de l’année prochaine, où elle entend jouer un rôle majeur avec la Suède.