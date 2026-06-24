Felicia Schroder : Pourquoi le Real Madrid a fait de la jeune buteuse suédoise la joueuse la plus chère de l'histoire du football féminin

Selon The Athletic, Chelsea a proposé environ 1,2 million de livres (1,6 million de dollars) pour recruter l’attaquante du BK Hacken. Si le deal s’était concrétisé, il aurait représenté le record mondial des transferts féminins. Un an plus tôt, Sportbladet révélait déjà l’intérêt de Barcelone, Lyon, le Bayern Munich, Manchester City, la Juventus, Wolfsburg et Manchester United pour la joueuse. The Athletic précisait également que plusieurs formations de la NWSL s’étaient renseignées sur son cas.

Finalement, c’est un autre club qui a raflé la mise : Schroder a été présentée mardi comme nouvelle joueuse du Real Madrid. Le club madrilène ne possède pas le palmarès de nombreux autres grands d’Europe et ne fait pas encore partie de l’élite du football féminin continental. Les « Las Blancas » occupent toutefois un deuxième ou troisième échelon, celui des clubs régulièrement présents en Ligue des champions mais encore en quête d’un premier titre majeur, le club ayant été fondé en 2020.

En déboursant une somme record pour la Suédoise, le club madrilène affiche clairement son ambition de franchir un cap, après des années de critiques sur son manque de dynamisme dans la course au leadership national face à Barcelone.

Qu’est-ce qui a poussé les « Las Blancas » à miser si fort sur une joueuse de seulement 19 ans ? Pourquoi le club est-il convaincu que Schroder possède le profil capable de l’emmener vers de nouveaux sommets ? Et comment les cadors européens vont-ils digérer de s’être fait souffler cette pépite ?