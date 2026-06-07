Selon The Athletic, Chelsea aurait proposé environ 1,2 million de livres sterling (1,6 million de dollars) pour recruter l’attaquante du BK Hacken. Si elle est acceptée, cette offre représentera le record mondial des transferts féminins. Un an plus tôt, Sportbladet révélait déjà l’intérêt de plusieurs cadors européens – Barcelone, Lyon, le Bayern Munich, Manchester City, la Juventus, Wolfsburg et Manchester United – pour la joueuse. The Athletic précise également que plusieurs clubs de la NWSL se sont renseignés sur son cas.

Heureusement pour Hacken, le club a rapidement conclu un nouveau contrat avec l’adolescente, la liant au club jusqu’en 2029 et en faisant, à seulement 18 ans, la joueuse la mieux payée de la Damallsvenskan. Mais cet accord résistera-t-il à la pression grandissante à l’approche du mercato estival ? Le prodige suédois changera-t-il d’air d’ici quelques mois ?

Malgré les spéculations, Schroder reste concentrée : elle a déjà marqué quatre buts en cinq titularisations dans la Damallsvenskan 2024, et offert un triplé décisif en finale de la Coupe d’Europe féminine de l’UEFA le mois dernier, propulsant Hacken vers son premier titre continental. Mais qui est donc cette phénomène de 19 ans, et pourquoi suscite-t-elle tant d’intérêt chez les cadors du football féminin ?