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Felicia Schroder NXGN gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Felicia Schroder : Pourquoi Chelsea a proposé un montant record pour s'attacher les services de la jeune buteuse suédoise

NXGN
Suède
Felicia Schroeder
BK Haecken FF
Chelsea FC Women
WSL Série printemps
Damallsvenskan
FEATURES

Khadija Shaw figure parmi les meilleures attaquantes de pointe du football féminin, sinon la meilleure. Triple lauréate du Soulier d’or de la Super League féminine et meilleure buteuse des cinq grands championnats européens depuis son arrivée à Manchester City en 2021, elle était logiquement courtisée par Chelsea alors que son contrat touchait à son terme cet été. Mais alors que les Blues ont finalement dû renoncer à Shaw, le fait que l’adolescente suédoise figure en tête de leur liste de remplacement témoigne du potentiel de Felicia Schroder.

Selon The Athletic, Chelsea aurait proposé environ 1,2 million de livres sterling (1,6 million de dollars) pour recruter l’attaquante du BK Hacken. Si elle est acceptée, cette offre représentera le record mondial des transferts féminins. Un an plus tôt, Sportbladet révélait déjà l’intérêt de plusieurs cadors européens – Barcelone, Lyon, le Bayern Munich, Manchester City, la Juventus, Wolfsburg et Manchester United – pour la joueuse. The Athletic précise également que plusieurs clubs de la NWSL se sont renseignés sur son cas.

Heureusement pour Hacken, le club a rapidement conclu un nouveau contrat avec l’adolescente, la liant au club jusqu’en 2029 et en faisant, à seulement 18 ans, la joueuse la mieux payée de la Damallsvenskan. Mais cet accord résistera-t-il à la pression grandissante à l’approche du mercato estival ? Le prodige suédois changera-t-il d’air d’ici quelques mois ?

Malgré les spéculations, Schroder reste concentrée : elle a déjà marqué quatre buts en cinq titularisations dans la Damallsvenskan 2024, et offert un triplé décisif en finale de la Coupe d’Europe féminine de l’UEFA le mois dernier, propulsant Hacken vers son premier titre continental. Mais qui est donc cette phénomène de 19 ans, et pourquoi suscite-t-elle tant d’intérêt chez les cadors du football féminin ?

  • Felicia Schroder Hacken Women 2023Getty Images

    C'est ici que tout a commencé.

    Formée au club local IFK Bjorko, Schroder a signé à Hacken en avril 2023, peu avant ses 16 ans. Quelques semaines plus tard, elle effectuait ses débuts sous le maillot rouge et noir et, signe des choses à venir, elle a immédiatement laissé son empreinte en inscrivant un but dans le temps additionnel lors de la victoire 3-0 contre Vittsjo. Cette performance est venue couronner une première saison au cours de laquelle elle a pris part à 15 rencontres, trouvé le chemin des filets à trois reprises et offert une passe décisive, malgré seulement sept titularisations.

    Ses statistiques n’ont cessé de progresser à un rythme impressionnant. En 2024, elle a disputé 24 matches, dont 12 comme titulaire, inscrivant 12 buts et délivrant deux passes décisives. En 2025, elle a franchi un cap : 30 buts et neuf passes en 26 rencontres, toutes en tant que titulaire, devenant une pièce maîtresse de l’équipe de Hacken, sacrée championne de Damallsvenskan pour la deuxième fois seulement.

    Parallèlement à son essor en club, Schroder, classée troisième de la liste NXGN 2026 féminine, s’est également illustrée au sein des sélections nationales jeunes. Passant des U17 aux U23, l’attaquante a inscrit 19 buts en 28 sélections avant d’être appelée pour la première fois en équipe nationale A en mai 2025. Elle est désormais une titulaire incontournable des sélections de Tony Gustavsson.

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  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Le grand tournant

    Au-delà de sa saison 2025 remarquable en Damallsvenskan, c’est lors de l’édition 2025-2026 de la Coupe d’Europe féminine de l’UEFA que Schroder s’est véritablement révélée.

    Lors de la première édition de cette nouvelle coupe européenne, l’adolescente a inscrit huit buts en neuf matches pour propulser Hacken vers le titre, dont quatre lors de la finale aller-retour qui a vu les championnes de Suède dominer leurs rivales nationales de Hammarby. Son premier but a offert une avance précieuse à Hacken lors du match aller à Stockholm, avant qu’elle n’inscrive un hat-trick lors du retour à domicile le 1^(er) mai, permettant à son équipe de soulever le trophée.

    Ce triplé a renforcé l’idée que, malgré son nouveau contrat, Schroder serait l’une des grandes attraction du prochain mercato estival.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Comment se porte l’équipe en ce moment ?

    Et c’est exactement ce qui s’est produit. Quelques semaines plus tard, Chelsea a formulé une offre pour Schroder, ses tentatives de recruter Shaw ayant échoué lorsque l’internationale jamaïcaine a prolongé son contrat à Manchester. Les Blues sont en quête d’une véritable leader offensive après les départs de Sam Kerr et Catarina Macario, et alors que l’avenir de l’attaquante Mayra Ramirez continue de susciter des spéculations.

    Pourtant, en discutant avec Schroder, on comprend que le grand départ à l’étranger n’est pas encore d’actualité.

    « Je suis encore jeune, et l’essentiel est de prendre la bonne décision, de faire le bon choix », a-t-elle expliqué il y a quelques semaines à GOAL, justifiant son choix de prolonger avec Hacken malgré l’intérêt de plusieurs cadors européens. « Je prends mon temps, j’espère faire les bons choix sans me mettre de pression.

    Je sens que je progresse chaque jour ici. Pour l’instant, c’est la bonne décision et c’est pourquoi j’ai prolongé mon contrat. »

  • Felicia Schroder Sweden Women 2026Getty Images

    Principaux atouts

    Que recherchent les grands clubs chez Schroder ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes : son instinct de buteuse. À seulement 19 ans, elle réunit toutes les qualités naturelles d’une finisseuse : anticipation, lecture du jeu et, bien sûr, efficacité dans la conclusion.

    Elle excelle dans la surface de réparation, s’engouffrant dans les espaces pour convertir les centres à un rythme remarquable, mais sa capacité à utiliser ses deux pieds et la variété de ses finitions lui permettent également de marquer des buts de toutes sortes. Sa détermination fait aussi la différence : elle préfère déclencher sa frappe plus tôt que ne l’attend le gardien plutôt que de trop temporiser. Elle n’est pas encore une finisseuse accomplie, mais, pour son jeune âge, son niveau est déjà très, très élevé.

    À cela s’ajoute une vitesse de pointe rare, qui en fait une arme redoutable en transition. Si les grands clubs européens ne misent pas systématiquement sur les contres-attaques, ils peuvent tout de même exploiter cette capacité : en se déportant sur l’aile, Schroder récupère le ballon dans les couloirs et fonce vers le but adverse.

  • Marija Milinkovic Felicia Schroder Inter Hacken Women 2025-26Getty Images

    Il reste une marge de progression.

    L’une des principales faiblesses de Schroder réside dans sa taille. Avec ses 1,63 m, elle n’est pas une menace dans les airs. Malgré cet inconvénient, la jeune attaquante fait preuve de solidité, mais elle peut encore progresser dans la protection du ballon et la conservation de celui-ci. Ce déficit est courant à cet âge, mais des progrès dans ce domaine lui ouvriraient davantage de possibilités de conclure des actions.

    Reste à voir comment ses qualités en transition s’exprimeront dans un club comme Chelsea, où la possession est reine. La plupart de ses neuf passes décisives en 26 matchs de championnat la saison dernière sont nées de contre-attaques. Un déménagement dans un club plus dominateur pourrait donc légèrement réduire ces statistiques.

  • Chelsea v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    La prochaine à suivre pourrait bien être Sam Kerr.

    Il est ardu de trouver une comparaison pertinente pour Schroder, car peu d’avant-postes de haut niveau affichent une taille similaire.

    On peut citer Sam Kerr, qui ne lui rend que quelques centimètres et présente des points communs : un nombre élevé d’occasions créées grâce à un jeu de mouvement de grande qualité, ainsi qu’une facilité et une variété de finition remarquables. Toutefois, l’Australienne se montre bien plus à l’aise dans les airs, malgré sa taille modeste, et excelle dans la conservation du ballon. Schroder pourrait toutefois progresser dans ces domaines à mesure qu’elle gagnera en puissance.

    Schroder évoque aussi la jeune Vivianne Miedema, avant que la Néerlandaise ne se transforme en véritable meneuse de jeu, plus en retrait, comme lors du titre de Manchester City cette année. Là encore, cet parallèle tient à l’instinct naturel de buteuse dont fait preuve l’adolescente. Plus grande (1,78 m), Miedema n’a pourtant jamais axé son jeu sur la puissance ou le jeu aérien.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    Et maintenant ?

    Autrefois considérée comme l’une des meilleures ligues féminines au monde et berceau de nombreuses grandes stars du football – notamment l’icône brésilienne Marta et la légende américaine Christen Press –, la Damallsvenskan suédoise a endossé un nouveau rôle : celui de formatrice et, à terme, de fournisseur de jeunes talents de haut niveau. Schroder semble prête à être l’une des prochaines à s’envoler vers de nouveaux horizons, que ce soit cet été ou plus tard.

    Il est toutefois encourageant de l’entendre évoquer ce départ avec lucidité. Ces dernières années, la Suède et l’ensemble de la région scandinave ont fourni plusieurs exemples instructifs de jeunes talents qui, en raison d’un timing de transfert mal choisi ou d’une destination inadaptée, n’ont pas progressé aussi vite qu’espéré.

    D’autres, à l’image de la Norvégienne Signe Gaupset, ont fait le choix de la patience : elles ont continué à progresser en jouant régulièrement chez elles avant de franchir un cap significatif pour leur prochain chapitre. La jeune femme de 20 ans s’épanouit aujourd’hui en Angleterre sous les couleurs de Tottenham.

    Au vu des clubs actuellement sur les rangs, elle ne devrait pas suivre la même trajectoire que Gaupset en signant dans un club hors de l’élite européenne. Toutefois, son choix de prolonger avec Hacken l’an dernier et ses déclarations, six semaines seulement avant la publication de cet article, laissent penser qu’elle pourrait faire preuve de la même patience que la meneuse des Spurs.

    Hacken, qui se prépare à disputer la phase de groupes de la Ligue des champions féminine à l’automne, aura à cœur de conserver sa pépite. Indispensable au collectif, l’attaquante profitera par ailleurs de l’exposition offerte par six rencontres face à des adversaires de haut niveau, grâce au nouveau format de la compétition.

    Un temps de jeu régulier sera précieux pour la jeune joueuse à l’approche de la Coupe du monde 2025, où elle espère découvrir son premier grand tournoi avec la Suède. Schroder dispose donc de solides arguments pour faire de son futur transfert l’un des dossiers phares du mercato estival 2026.