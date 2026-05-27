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Federico Valverde explique comment le combat d'Aurélien Tchouaméni l'a marqué et, en tant que milieu de terrain du Real Madrid, remercie les supporters pour leur soutien
Surmonter la tempête sur le terrain d’entraînement
Valverde est revenu sur la période mouvementée qu’il a traversée à Valdebebas après un accrochage physique avec son coéquipier Tchouameni. Lors de cet incident, qui a fait la une des journaux du monde entier, l’Uruguayen s’est cogné le front contre une table au cours d’une vive altercation, ce qui lui a valu une blessure au cuir chevelu nécessitant des soins hospitaliers.
De passage devant les médias à son arrivée en Uruguay, le milieu de terrain s’est montré résilient : « Je me sens très bien. J’ai pu compter sur le soutien et l’affection de tous les supporters du Real Madrid, ainsi que du club. Parfois, il faut surmonter ces petits obstacles, tant dans le football que dans la vie, pour apprendre à grandir et à mûrir », a-t-il déclaré.
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Conséquences disciplinaires au Bernabéu
Si Valverde a cherché à tourner la page sur cet incident, les répercussions au sein du Real Madrid ont été considérables. La direction du club aurait considéré cette altercation comme une grave atteinte aux normes professionnelles, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête disciplinaire visant les deux joueurs impliqués. Ils ont chacun écopé d'une amende de 500 000 € (432 000 £), mais aucune suspension n'a finalement été prononcée.
Le milieu de terrain de 27 ans affirme toutefois que cette épreuve renforcera son leadership : « Je suis convaincu que cette expérience m’aidera à devenir un meilleur capitaine dans les années à venir », a-t-il déclaré. Il s’était déjà excusé pour cet incident, survenu au cours d’une saison frustrante et sans titre pour les Blancos, soulignant que « la fatigue liée à la compétition et la frustration » avaient attisé l’escalade du désaccord.
Les ambitions de l’Uruguay pour la Coupe du monde
Désormais concentré sur ses obligations internationales sous la houlette de Marcelo Bielsa, Valverde consacre toute son énergie à la campagne de l’Uruguay pour la Coupe du monde 2026. En tant que figure de proue du vestiaire, le milieu de terrain voit grand. « Je suis toujours impatient de soulever le trophée. C’est ce qu’on désire le plus, ce dont on a toujours rêvé quand on était enfant : jouer pour l’équipe nationale et remporter la Coupe du monde », a-t-il déclaré.
Le milieu de terrain insiste sur la nécessité de retrouver l’état d’esprit de la sélection uruguayenne, finaliste malheureux en 2010, et conclut : « Nous avons grandi avec cette image et nous aimerions beaucoup pouvoir l’égaler, pour faire la fierté de l’Uruguay. »
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Polyvalence et esprit d'équipe
L’engagement de Valverde envers son pays s’exprime aussi par sa flexibilité tactique : il a déclaré qu’il était prêt à occuper un poste inhabituel si Bielsa le lui demandait. En l’absence de Nahitan Nandez dans le groupe, certains observateurs estiment que Valverde pourrait être aligné comme arrière droit, un rôle qu’il a déjà endossé au Real Madrid en cas d’urgence.
« Je l'accepte, évidemment. C'est l'entraîneur qui décide et on rêve toujours d'être dans le onze de départ. Je suis disponible pour tout ce dont il a besoin », a-t-il déclaré. Une mentalité collective qui résume bien la personnalité de Valverde, déterminé à laisser ses soucis personnels au vestiaire pour porter son pays sur la scène internationale.