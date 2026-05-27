Valverde est revenu sur la période mouvementée qu’il a traversée à Valdebebas après un accrochage physique avec son coéquipier Tchouameni. Lors de cet incident, qui a fait la une des journaux du monde entier, l’Uruguayen s’est cogné le front contre une table au cours d’une vive altercation, ce qui lui a valu une blessure au cuir chevelu nécessitant des soins hospitaliers.

De passage devant les médias à son arrivée en Uruguay, le milieu de terrain s’est montré résilient : « Je me sens très bien. J’ai pu compter sur le soutien et l’affection de tous les supporters du Real Madrid, ainsi que du club. Parfois, il faut surmonter ces petits obstacles, tant dans le football que dans la vie, pour apprendre à grandir et à mûrir », a-t-il déclaré.