Le Real Madrid a décroché une victoire cruciale 2-1 contre l’Inter pour lancer sa campagne européenne, mais ce succès a été loin d’être simple. Kylian Mbappe a ouvert le score très tôt, en concluant avec sang-froid pour inscrire son 71e but en Ligue des champions.

Les hôtes ont rapidement doublé la mise lorsque le capitaine du club, Valverde, a profité d’une erreur calamiteuse du gardien de l’Inter, Josep Martinez. Cependant, le club hôte a perdu la maîtrise du match après la pause, permettant au club de Serie A de mettre une grosse pression.

Carlos Augusto a finalement trouvé le chemin des filets pour les visiteurs, installant une fin de match tendue au Bernabeu. Thibaut Courtois, qui disputait son 100e match dans la compétition, a dû réaliser plusieurs arrêts cruciaux pour permettre aux hommes de Mourinho de conserver leur avantage et de s’imposer.



