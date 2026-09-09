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Federico Valverde admet que les stars du Real Madrid ont ignoré les consignes de Jose Mourinho lors de la victoire crispante en Ligue des champions contre l’Inter
Le Real Madrid vient à bout de l’Inter au terme d’un match à suspense
Le Real Madrid a décroché une victoire cruciale 2-1 contre l’Inter pour lancer sa campagne européenne, mais ce succès a été loin d’être simple. Kylian Mbappe a ouvert le score très tôt, en concluant avec sang-froid pour inscrire son 71e but en Ligue des champions.
Les hôtes ont rapidement doublé la mise lorsque le capitaine du club, Valverde, a profité d’une erreur calamiteuse du gardien de l’Inter, Josep Martinez. Cependant, le club hôte a perdu la maîtrise du match après la pause, permettant au club de Serie A de mettre une grosse pression.
Carlos Augusto a finalement trouvé le chemin des filets pour les visiteurs, installant une fin de match tendue au Bernabeu. Thibaut Courtois, qui disputait son 100e match dans la compétition, a dû réaliser plusieurs arrêts cruciaux pour permettre aux hommes de Mourinho de conserver leur avantage et de s’imposer.
- NurPhoto
Valverde critique la prestation en seconde période
Malgré une victoire avec le maximum de points contre l'ancien club de Mourinho, Valverde n'était pas totalement satisfait de la manière dont Madrid a géré le match. Le milieu de terrain a révélé que l'équipe était clairement allée à l'encontre des consignes de son entraîneur à la mi-temps.
« Mourinho nous a dit très clairement de davantage garder le ballon, surtout dans leur camp, et de jouer plus calmement », a expliqué Valverde après le coup de sifflet final. « Nous ne l'avons pas fait. »
Le joueur de 28 ans a exhorté ses coéquipiers à se montrer plus exigeants envers eux-mêmes pour la suite. Revenant sur cette baisse d'intensité, il a ajouté : « Nous devons faire notre autocritique. C'est vrai que nous avons gagné et qu'il est important de commencer par une victoire, mais nous, les joueurs, devons réaliser que nous avons livré une mauvaise seconde période et que nous n'avons pas bien joué. »
Mbappé entre dans l’histoire de la Ligue des champions
Si la performance en seconde période a laissé à désirer, la soirée a finalement appartenu à Mbappé. Le but du capitaine de l’équipe de France l’a ramené à hauteur de l’icône du Real Madrid Raul avec 71 buts dans la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe.
Remarquablement, le joueur de 27 ans a atteint ce cap en seulement 99 apparitions, soit bien moins que les 142 matches de Raul. Il occupe désormais la cinquième place ex aequo du classement des meilleurs buteurs de l’histoire, derrière seulement Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema.
Ce but historique a posé les bases de la victoire du Real Madrid, même si l’équipe a eu du mal à conserver sa domination. De son côté, l’Inter pourra nourrir des regrets d’être reparti les mains vides après avoir touché les montants par l’intermédiaire de Curtis Jones et mis Courtois à contribution à plusieurs reprises.
- AFP
Le focus revient sur les échéances en Liga
Mourinho et son staff devraient probablement utiliser cette deuxième période tendue comme un enseignement, alors qu’ils se préparent à un retour rapide aux affaires domestiques. Le Real Madrid doit ensuite affronter le Rayo Vallecano en Liga, avec l’objectif de livrer une prestation plus complète sur 90 minutes.
De son côté, l’Inter doit se remobiliser et corriger ses errements défensifs avant de retrouver la Serie A. Le champion d’Italie sera confronté à un test délicat face à l’Udinese, avec l’ambition de rebondir et de relancer sa dynamique.
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