Federico Valverde a dû être hospitalisé. Une violente altercation à l’entraînement a dégénéré, entraînant une réunion de crise au Real Madrid

Ces derniers jours, les informations se multiplient : un climat glacial régnerait au sein de certaines parties du groupe et envers Arbeloa. Selon Mundo Deportivo, l’ambiance est « explosive » et le vestiaire une véritable « poudrière ». Des stars telles que Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham seraient à l’origine de tensions, parfois même entre elles.

Plus tôt, Marca et AS avaient déjà révélé une vive altercation entre Dani Ceballos et Arbeloa, après laquelle le milieu de terrain aurait décidé de couper tout contact avec l’entraîneur adjoint. Dani Carvajal, actuellement blessé, se montrerait également très mécontent de son rôle au sein du groupe et son contrat, qui expire cet été, ne devrait pas être prolongé.