Selon le journal espagnol Marca, six joueurs du Real Madrid refuseraient actuellement de s’adresser à leur entraîneur. Pour l’instant, aucun nom n’a été dévoilé.
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Federico Valverde a dû être hospitalisé. Une violente altercation à l’entraînement a dégénéré, entraînant une réunion de crise au Real Madrid
Ces derniers jours, les informations se multiplient : un climat glacial régnerait au sein de certaines parties du groupe et envers Arbeloa. Selon Mundo Deportivo, l’ambiance est « explosive » et le vestiaire une véritable « poudrière ». Des stars telles que Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham seraient à l’origine de tensions, parfois même entre elles.
Plus tôt, Marca et AS avaient déjà révélé une vive altercation entre Dani Ceballos et Arbeloa, après laquelle le milieu de terrain aurait décidé de couper tout contact avec l’entraîneur adjoint. Dani Carvajal, actuellement blessé, se montrerait également très mécontent de son rôle au sein du groupe et son contrat, qui expire cet été, ne devrait pas être prolongé.
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Real Madrid : altercation vive entre Valverde et Tchouameni ?
Selon Marca, une violente altercation a opposé Federico Valverde à Aurélien Tchouameni lors d’une séance d’entraînement. Les deux milieux de terrain se sont insultés et bousculés avant de poursuivre leur dispute jusqu’aux vestiaires, où une bagarre a failli éclater.
Dans un nouvel article, Marca en rajoute une couche et rapporte que Valverde aurait même dû être hospitalisé pour une plaie ouverte. Selon le journal, des sources proches du club auraient évoqué un incident « très grave ». Le président du conseil d’administration, José Ángel Sánchez, aurait alors convoqué une réunion de crise afin d’apaiser les tensions au sein d’un effectif en pleine tourmente.
Selon de nouvelles informations, Valverde aurait refusé de serrer la main de Tchouameni avant la séance. La tension est montée d’un cran en fin d’entraînement, et malgré l’intervention de plusieurs coéquipiers, la blessure n’a pu être évitée.
Au Real Madrid, la tension est à son comble
Cet incident s’inscrit dans la lignée d’un autre, survenu il y a quelque temps entre Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras, et récemment révélé au grand jour. Selon les informations de SPOX, les rumeurs selon lesquelles l’international allemand aurait giflé le latéral gauche ne correspondent toutefois pas à la réalité.
Par ailleurs, selon The Athletic, Mbappé aurait récemment eu un vif accrochage avec un membre du staff, qu’il aurait même insulté. De leur côté, plusieurs joueurs se plaindraient de plus en plus de ses privilèges et de son attitude.
En raison d’une deuxième saison sans titre majeur – le FC Barcelone pourrait d’ailleurs être sacré champion dimanche, lors du Clásico –, Arbeloa, arrivé en début d’année pour succéder à Xabi Alonso, s’apprête à quitter les Merengues. José Mourinho serait le candidat préféré du président Florentino Pérez, tandis que Toni Kroos est évoqué depuis des semaines pour un retour dans un rôle dirigeant.