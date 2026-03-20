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Federico Chiesa répond à l'appel ! L'ailier de Liverpool fait son retour tant attendu en équipe d'Italie pour le barrage de la Coupe du monde
La saga Chiesa touche enfin à sa fin
La dernière sélection de Chiesa avec l'Italie remonte à l'Euro 2024, où les Azzurri ont été éliminés par la Suisse en huitièmes de finale. Cette défaite avait suscité de vives critiques à l'encontre de l'équipe et du staff technique. Depuis lors, ses forfaits à répétition étaient devenus un sujet récurrent, ce qui avait donné lieu à plusieurs réactions publiques de la part de Gattuso. Le sélectionneur n'avait pas caché sa frustration face à cette situation. S'exprimant il y a quelques mois, il avait déclaré : « Vous le savez bien. Vous connaissez le problème de Chiesa. Vous me posez toujours la même question. J'appelle Chiesa à chaque sélection ; je lui parle toujours. Le problème, ce n'est pas Gattuso ni son staff ; c'est lui qui a un problème, pas nous. Vous le savez bien. Vous posez toujours la même question, et je réponds toujours la même chose. »
Gattuso a confirmé que la décision de se retirer venait à chaque fois du joueur, ajoutant : « Oui, c'est déjà la quatrième ou cinquième fois que j'explique cela. » On ne sait pas exactement ce qui a changé cette fois-ci, mais le fait que Chiesa ait accepté la convocation sera un immense soulagement pour une équipe qui a souffert de l'absence de sa créativité et de son jeu direct sur les ailes. Le joueur de 28 ans a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives pour Liverpool cette saison et a remporté le titre de Joueur du mois du club en septembre.
Le parcours de l'Italie en barrages
Les enjeux ne pourraient être plus élevés pour l'Italie, qui se prépare à affronter une situation désormais familière et profondément inconfortable. Les Azzurri n'ont pas réussi à se qualifier directement pour la Coupe du monde, terminant deuxièmes derrière la Norvège, et doivent désormais affronter un parcours de barrages exténuant pour se qualifier pour le tournoi qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'Italie accueille l'Irlande du Nord à Bergame le 27 mars en demi-finale, et Gattuso refuse de sous-estimer ses adversaires. « C'est une équipe physique ; ils n'abandonnent jamais. Nous devons jouer ce match. Je le répète depuis trois mois. Nous savions que nous devions passer par les barrages ; nous savions que notre parcours devait s'améliorer. Nous envisageons l'avenir avec confiance », a-t-il déclaré.
Si l'Italie se qualifie, elle affrontera le vainqueur de la demi-finale entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine à l'extérieur, cinq jours plus tard, le 31 mars. L'Italie n'a pas réussi à se qualifier pour les deux dernières Coupes du monde après avoir été éliminée en barrages, ce qui fait de cette campagne l'une des plus stressantes de l'histoire du pays.
La confiance dans la jeunesse
Parallèlement au retour de Chiesa, Gattuso a également convoqué pour la première fois en équipe nationale le défenseur de Cagliari Marco Palestra, âgé de 21 ans, confirmant ainsi sa volonté de miser sur des joueurs plus jeunes alors qu’il construit un effectif tourné vers l’avenir autant que vers le présent. Reste à voir s’il fera appel à ce jeune joueur lors des deux matchs potentiellement décisifs qui se dérouleront dans les prochaines semaines. Le gardien de Tottenham, Guglielmo Vicario, n'a pas été retenu, car il doit subir une opération pour une hernie dans les prochains jours.
- AFP
La sélection italienne au complet
Gardiens : Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Naples)
Défenseurs : Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Naples), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Rome), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Naples)
Milieux de terrain : Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Rome), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolo Pisilli (Rome), Sandro Tonali (Newcastle)
Attaquants : Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta)
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