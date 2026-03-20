Federico Chiesa répond à l'appel ! L'ailier de Liverpool fait son retour tant attendu en équipe d'Italie pour le barrage de la Coupe du monde

La dernière sélection de Chiesa avec l'Italie remonte à l'Euro 2024, où les Azzurri ont été éliminés par la Suisse en huitièmes de finale. Cette défaite avait suscité de vives critiques à l'encontre de l'équipe et du staff technique. Depuis lors, ses forfaits à répétition étaient devenus un sujet récurrent, ce qui avait donné lieu à plusieurs réactions publiques de la part de Gattuso. Le sélectionneur n'avait pas caché sa frustration face à cette situation. S'exprimant il y a quelques mois, il avait déclaré : « Vous le savez bien. Vous connaissez le problème de Chiesa. Vous me posez toujours la même question. J'appelle Chiesa à chaque sélection ; je lui parle toujours. Le problème, ce n'est pas Gattuso ni son staff ; c'est lui qui a un problème, pas nous. Vous le savez bien. Vous posez toujours la même question, et je réponds toujours la même chose. »

Gattuso a confirmé que la décision de se retirer venait à chaque fois du joueur, ajoutant : « Oui, c'est déjà la quatrième ou cinquième fois que j'explique cela. » On ne sait pas exactement ce qui a changé cette fois-ci, mais le fait que Chiesa ait accepté la convocation sera un immense soulagement pour une équipe qui a souffert de l'absence de sa créativité et de son jeu direct sur les ailes. Le joueur de 28 ans a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives pour Liverpool cette saison et a remporté le titre de Joueur du mois du club en septembre.