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Federico Chiesa et Wataru Endo absents de la liste de Liverpool en Ligue des champions par Andoni Iraola
Absent de la scène européenne
Federico Chiesa a subi un coup dur après avoir été écarté de la liste de Liverpool pour la phase de ligue de la Ligue des champions à venir. L’entraîneur Andoni Iraola a choisi de se passer de l’attaquant italien ainsi que du milieu japonais Wataru Endo au moment de finaliser sa liste européenne. Cette décision laisse l’ailier face à une nouvelle période frustrante en marge de la compétition continentale, alors que Liverpool se prépare à un calendrier européen exigeant.
- APL
Un cauchemar récurrent pour l’ailier
Cette exclusion fait écho à une frustration bien connue de Chiesa, qui avait déjà été laissé hors de la liste de la Ligue des champions lors de la campagne précédente. La saison dernière, l’ancien joueur de la Juventus n’avait pu réintégrer le groupe européen qu’à la suite d’une grave blessure de longue durée subie par son compatriote Giovanni Leoni. Malgré des débuts avec Liverpool en sortie de banc lors d’un match de Ligue des champions en Italie en septembre 2024, après son transfert initial de 10 millions de livres sterling, un temps de jeu régulier sur la scène continentale continue de lui échapper.
Équilibre de l’effectif et choix tactiques
La décision d'Iraola met en lumière la forte concurrence pour les places au sein du vestiaire de Liverpool après une période de vaste restructuration de l'effectif. Alors que le club jongle sur plusieurs fronts, sur la scène nationale comme internationale, des choix difficiles ont dû être faits concernant les limites d'inscription et l'équilibre de l'effectif. Alors qu'Endo est lui aussi écarté aux côtés de Chiesa, le staff technique doit s'appuyer sur la profondeur de banc restante pour faire face aux exigences de la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Europe.
- AFP
Priorité aux échéances nationales à venir
Son parcours en Ligue des champions étant temporairement bloqué, Chiesa doit désormais concentrer toute son attention sur les compétitions nationales et faire ses preuves à l’entraînement. Liverpool a un calendrier chargé devant lui, avec en point d’orgue un choc européen de prestige contre le géant italien de l’Inter le 19 janvier. Si l’histoire se répète, une opportunité pourrait finalement s’ouvrir plus tard dans la saison en cas de blessures, offrant à l’attaquant italien une chance de revenir dans la course.
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