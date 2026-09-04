Cette exclusion fait écho à une frustration bien connue de Chiesa, qui avait déjà été laissé hors de la liste de la Ligue des champions lors de la campagne précédente. La saison dernière, l’ancien joueur de la Juventus n’avait pu réintégrer le groupe européen qu’à la suite d’une grave blessure de longue durée subie par son compatriote Giovanni Leoni. Malgré des débuts avec Liverpool en sortie de banc lors d’un match de Ligue des champions en Italie en septembre 2024, après son transfert initial de 10 millions de livres sterling, un temps de jeu régulier sur la scène continentale continue de lui échapper.