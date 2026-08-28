Toujours la même histoire, toujours la même histoire. Federico Chiesa a manqué le premier match officiel de Liverpool, le match d’ouverture du championnat sur le terrain de Newcastle, et il ne sera pas là non plus demain contre Nottingham Forest pour la première de la saison 2026-27 à Anfield. La raison ? Une blessure, un mot que l’ancien de la Fiorentina et de la Juventus connaît très bien. Le nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, l’a confirmé en conférence de presse d’avant-match : « Il ne sera pas disponible, lors du match amical contre Côme, il a ressenti quelque chose dans le dos. C’est une petite blessure musculaire, il ne sera pas là contre Forest. »
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Federico Chiesa est encore blessé, Liverpool écoute les offres
IL EST À VENDRE, PROBLÈME DE SALAIRE
S’il n’y a pas de complications, Chiesa devrait reprendre l’entraînement collectif la semaine prochaine, mais jusqu’au 1er septembre, il n’y a aucune certitude sur son avenir. Selon ce qu’écrit le Daily Mail, Liverpool a décidé d’écouter les offres pour l’attaquant italien qui, en Angleterre, depuis son arrivée en provenance de la Juventus dans le cadre d’un transfert définitif, en août 2024, en échange de 12 millions d’euros plus 3 de bonus, n’a jamais convaincu, freiné par des problèmes musculaires. Le départ de Salah n’a pas changé la hiérarchie, Chiesa est aujourd’hui même derrière le jeune Rio Ngumoha, et l’arrivée de Barcola en provenance du Paris Saint-Germain, qui s’ajoute à celle de Munoz en provenance d’Osasuna, risque de réduire au minimum son faible temps de jeu. Pour Liverpool, auquel il est lié par un contrat arrivant à échéance en 2028, il peut partir dans le cadre d’un transfert définitif pour une somme proche de 15 millions d’euros. Le problème, pour celui qui veut le recruter, c’est son salaire, environ 8,5 millions d’euros bruts.
Chiesa s’est perdu à Anfield. La version aperçue à l’Euro 2021 est un lointain souvenir, à 28 ans (il fêtera ses 29 ans le 25 octobre) il est arrivé le moment de changer d’air, de repartir, pour son bien et celui de l’Italie, refusée à deux reprises avec Gattuso comme sélectionneur. Après la présaison (avec un but lors du match amical contre Sunderland), il s’attendait à être davantage considéré, mais même avec le Basque sur le banc, rien n’a changé. Rester en rouge signifie vivre une autre saison à regarder : il ne peut pas se le permettre. Les rumeurs sur l’Inter ne trouvent pour l’instant pas de confirmation, mais un retour en Italie ne doit pas être exclu a priori.
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