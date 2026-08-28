Federico Chiesa est encore blessé, Liverpool écoute les offres

S’il n’y a pas de complications, Chiesa devrait reprendre l’entraînement collectif la semaine prochaine, mais jusqu’au 1er septembre, il n’y a aucune certitude sur son avenir. Selon ce qu’écrit le Daily Mail, Liverpool a décidé d’écouter les offres pour l’attaquant italien qui, en Angleterre, depuis son arrivée en provenance de la Juventus dans le cadre d’un transfert définitif, en août 2024, en échange de 12 millions d’euros plus 3 de bonus, n’a jamais convaincu, freiné par des problèmes musculaires. Le départ de Salah n’a pas changé la hiérarchie, Chiesa est aujourd’hui même derrière le jeune Rio Ngumoha, et l’arrivée de Barcola en provenance du Paris Saint-Germain, qui s’ajoute à celle de Munoz en provenance d’Osasuna, risque de réduire au minimum son faible temps de jeu. Pour Liverpool, auquel il est lié par un contrat arrivant à échéance en 2028, il peut partir dans le cadre d’un transfert définitif pour une somme proche de 15 millions d’euros. Le problème, pour celui qui veut le recruter, c’est son salaire, environ 8,5 millions d’euros bruts.



