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Federico Chiesa est « déterminé » à rester à Liverpool malgré le départ d’Arne Slot, et il entend désormais prouver sa valeur à Andoni Iraola
Le départ de Slot entraîne un revirement de situation pour Chiesa
Le passage de Chiesa à Anfield semblait toucher à sa fin prématurément après une saison 2025-2026 difficile, durant laquelle il a peiné à s'imposer dans le onze de départ. Selon le journaliste deTuttoJuve Mirko Di Natale, le départ de Slot a toutefois rebattu les cartes en sa faveur. Alors qu’un retour en Italie semblait envisagé, l’international transalpin, âgé de 28 ans, voudrait désormais s’imposer chez les Reds et prouver sa valeur au nouveau staff technique.
L’attaquant transalpin, qui a connu une saison blanche (seulement 726 minutes de jeu toutes compétitions confondues), estime qu’un nouveau départ sous la houlette d’Iraola pourrait lui offrir la tribune idéale pour enfin justifier l’engouement suscité par son arrivée en provenance de la Juventus. À moins que Liverpool ne le place activement sur le marché des transferts, sa priorité demeure de s’imposer en Angleterre.
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La volonté d'impressionner Iraola
L’arrivée d’Iraola à Liverpool annonce un virage tactique majeur, et Chiesa semble impatient de prouver que ses qualités s’alignent avec le système à haute intensité mis en place par l’Espagnol. L’ailier est « déterminé » à redresser la barre sur les bords de la Mersey, considérant la préparation estivale comme une chance cruciale de repartir sur de nouvelles bases et de reconquérir une place dans l’équipe première. Cette détermination demeure malgré l’intérêt persistant de plusieurs clubs de Serie A, qui surveillent de près sa situation.
En fin de saison, l’ailier a fait le point sur ses difficultés tout en se projetant avec confiance vers l’avenir : « Je vais participer à un stage d’entraînement aux États-Unis, puis j’échangerai avec le club et le nouvel entraîneur, Iraola, et nous verrons », a-t-il déclaré à propos de ses projets estivaux. Une démarche proactive qui indique qu’il n’est pas encore prêt à renoncer à son aventure en Premier League.
Les rumeurs de transfert liant la Juventus à Côme persistent.
Si Chiesa se concentre actuellement sur sa réussite à Anfield, l’intérêt en provenance d’Italie reste vif. La Juventus et Côme ont toutes deux été citées comme destinations potentielles au cas où sa situation sur la côte de Merseyside ne s’améliorerait pas. L’ailier n’a jamais caché son attachement à son ancien club, soulignant que le lien qui l’unit aux Bianconeri reste fort malgré les circonstances de son départ en 2024.
« J’adorerais revenir à la Juventus », a récemment confié Chiesa. « On a aussi dit que j’avais exigé beaucoup d’argent, mais la vérité est tout autre : on ne m’a jamais proposé de prolongation. On n’en a même jamais discuté. [Cristiano] Giuntoli et Thiago Motta m’ont dit : “Fede, on n’a pas besoin de toi : trouve-toi une équipe.” J’ai eu de la chance ; j’ai pris un nouveau départ avec l’un des cinq meilleurs clubs du monde, Liverpool. Mais la Juventus est toujours dans mon cœur et j’aimerais y retourner. Je n’ai jamais discuté d’argent avec la Juve et je ne le ferai jamais. »
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Valoriser ses performances pour s’imposer au club et en équipe nationale
Au-delà de son avenir en club, Chiesa tient à faire taire les critiques sur sa condition physique. Il a essuyé de vives attaques en Italie après avoir manqué les barrages décisifs pour la Coupe du monde en mars, mais il a aussitôt défendu son engagement envers l’équipe nationale. « [L’ancien sélectionneur] Gennaro Gattuso l’a déjà dit, et je l’en remercie. Rino est un homme fantastique, une perle rare dans le monde du football. Malheureusement, les blessures font partie du jeu, et je suis arrivé à Coverciano avec quelques problèmes physiques. Après examen, les médecins m’ont renvoyé chez moi ; j’ai ensuite manqué une semaine et demie de compétition avec Liverpool », a-t-il expliqué.
Il a ajouté : « Je comprends que les gens puissent avoir d’autres préoccupations en pareil moment, mais j’ai moi aussi remporté des titres avec la Nazionale ! Certains l’oublient, mais j’ai aussi connu la victoire avec la Nazionale. La seule douleur a été de voir l’Italie éliminée de la Coupe du monde. Je suis très attaché au maillot bleu et j’ai souffert. » Alors qu’il se prépare pour la préparation estivale avec Liverpool, Chiesa sait que sa condition physique est le dernier obstacle à une place de titulaire dans le nouveau projet d’Iraola.