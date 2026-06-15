Le passage de Chiesa à Anfield semblait toucher à sa fin prématurément après une saison 2025-2026 difficile, durant laquelle il a peiné à s'imposer dans le onze de départ. Selon le journaliste deTuttoJuve Mirko Di Natale, le départ de Slot a toutefois rebattu les cartes en sa faveur. Alors qu’un retour en Italie semblait envisagé, l’international transalpin, âgé de 28 ans, voudrait désormais s’imposer chez les Reds et prouver sa valeur au nouveau staff technique.

L’attaquant transalpin, qui a connu une saison blanche (seulement 726 minutes de jeu toutes compétitions confondues), estime qu’un nouveau départ sous la houlette d’Iraola pourrait lui offrir la tribune idéale pour enfin justifier l’engouement suscité par son arrivée en provenance de la Juventus. À moins que Liverpool ne le place activement sur le marché des transferts, sa priorité demeure de s’imposer en Angleterre.



