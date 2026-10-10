L'entraîneur de Liverpool fait actuellement face à une grave crise de blessures dans le secteur offensif. Alexander Isak, Cody Gakpo et Hugo Ekitike sont tous indisponibles.

Évoquant sa ligne d'attaque décimée, Iraola a reconnu que la situation était compliquée. « Même avant [les blessures d'Isak et de Gakpo], nous n'avons pas Hugo Ekitike, un autre très bon avant-centre que j'ai hâte d'avoir à disposition », a-t-il expliqué aux journalistes. « Nous n'avons pas Hugo, nous n'avons pas Alex. »

L'entraîneur a également reconnu que Lewis Koumas est désormais son seul attaquant de pointe de métier. Il a ajouté : « Un vrai numéro neuf, c'est vrai que nous n'avons probablement que Koumas à l'heure actuelle, mais nous avons d'autres options. »