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Federico Chiesa en passe d’occuper un surprenant rôle d’attaquant alors que l’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, laisse entrevoir une expérimentation tactique en pleine crise des blessures
La crise des blessures ouvre la porte
Iraola a révélé que Chiesa pourrait se voir offrir une opportunité inattendue. L’ailier italien se rapproche d’un retour à la compétition après s’être remis d’un problème musculaire. Chiesa n’a pas encore joué pour le club cette saison en raison de ses difficultés physiques persistantes. Cependant, une pénurie soudaine d’options offensives a poussé son entraîneur à reconsidérer son dispositif tactique.
Avec plusieurs avant-centres confirmés actuellement indisponibles pour la sélection, Liverpool cherche désespérément des solutions. Cette situation pourrait ouvrir la voie à Chiesa pour enfin montrer ses qualités dans un rôle axial.
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Iraola envisage des options offensives
L'entraîneur de Liverpool fait actuellement face à une grave crise de blessures dans le secteur offensif. Alexander Isak, Cody Gakpo et Hugo Ekitike sont tous indisponibles.
Évoquant sa ligne d'attaque décimée, Iraola a reconnu que la situation était compliquée. « Même avant [les blessures d'Isak et de Gakpo], nous n'avons pas Hugo Ekitike, un autre très bon avant-centre que j'ai hâte d'avoir à disposition », a-t-il expliqué aux journalistes. « Nous n'avons pas Hugo, nous n'avons pas Alex. »
L'entraîneur a également reconnu que Lewis Koumas est désormais son seul attaquant de pointe de métier. Il a ajouté : « Un vrai numéro neuf, c'est vrai que nous n'avons probablement que Koumas à l'heure actuelle, mais nous avons d'autres options. »
Les progrès à l’entraînement laissent espérer un retour
Tout en reconnaissant que Chiesa manque de rythme de match, Iraola a été encouragé par les efforts récents de l’attaquant à l’entraînement. L’attaquant a déjà évolué en tant qu’avant-centre durant son passage à la Juventus et avec la sélection italienne.
Évaluant la condition physique de l’ailier, Iraola a donné des nouvelles prudemment optimistes. « Nous allons peut-être récupérer Fede Chiesa, mais il n’a joué aucune minute, il revient d’une blessure », a noté l’entraîneur.
« Mais il a fait du bon travail pendant la trêve internationale, il s’est entraîné avec le petit groupe que nous avions. Nous avons des ailiers qui ont joué en pointe dans d’autres équipes. »
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Énorme choc pour Manchester City
Liverpool doit rapidement finaliser sa stratégie offensive alors qu'il se prépare à un énorme rendez-vous de Premier League. L'effectif amoindri d'Iraola affrontera Manchester City dimanche. Les supporters attendent désormais de voir si Koumas sera jugé digne de mener l'attaque ou si Chiesa sera utilisé dans un rôle axial. Un test sévère attend Liverpool, qui cherche à décrocher un résultat crucial.
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