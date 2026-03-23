Pour renforcer l'esprit d'équipe pendant cette période sans stage d'entraînement officiel, le staff technique a mis de côté les séances tactiques pour partager des dîners avec les joueurs à travers l'Europe. « Il n'y avait ni tableau blanc ni marqueurs. Nous n'étions pas là pour parler de football ou de tactique. Nous étions là pour renforcer la cohésion de l'équipe », a-t-il souligné. « J'ai vraiment beaucoup travaillé ces derniers mois pour apprendre à gérer l'adversité. Un événement isolé ne devrait pas changer la dynamique d'un match. Tout dépend de la façon dont on réagit et dont on le gère. »

De plus, il a déplacé le match à Bergame pour échapper à l’atmosphère toxique du San Siro à Milan. « Dès la première passe ratée, on commence à entendre les sifflets. Alors que lorsque nous avons joué à Bergame, nous avons été acclamés à la mi-temps alors que le score était de 0-0. Ces choses-là fonctionnent par cycles. Quand je nous vois gagner dans d’autres sports, cela me motive. Cela me rend fier. Pour l'instant, notre histoire nous montre que nous traversons une période difficile. Mais nous avons ici une grande chance d'atteindre notre objectif. »