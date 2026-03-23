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Federico Chiesa a été renvoyé chez lui par la sélection italienne, Gennaro Gattuso estimant qu’il était « inutile » que l’ailier de Liverpool reste pour les barrages de la Coupe du monde
Gattuso exige une concentration totale
Le sélectionneur italien Gattuso est parfaitement conscient de la pression intense qui pèse sur son équipe alors qu'elle tente désespérément d'éviter un nouveau fiasco en qualifications. À l'approche d'un match décisif, l'entraîneur a exigé une concentration totale de la part de ses joueurs. « Il est indéniable qu'il y a de la nervosité », a-t-il admis. « Seul quelqu'un qui n'a pas de sang dans les veines ne la ressentirait pas. Mais nous devons faire en sorte de transmettre beaucoup de positivité. Il n’y a pas d’excuses. Il ne sert à rien de se demander si nous aurions pu faire mieux. La seule chose à laquelle nous devons penser, c’est le match de jeudi. Oublions que nous avons remporté quatre Coupes du monde, deux Euro et un titre olympique. Pour nous, le seul match qui compte, c’est celui de jeudi. Tous les joueurs présents ici aujourd’hui savent ce pour quoi nous jouons et à quel point c’est important. »
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La vérité sur le départ de Chiesa
La nouvelle la plus surprenante en provenance du camp italien a été le départ soudain de Chiesa, d’autant plus que d’autres stars blessées sont restées avec le groupe pour maintenir le moral. Le sélectionneur s’est montré d’une honnêteté brutale quant aux raisons pour lesquelles l’ailier, qui avait fait son retour tant attendu après avoir décliné plusieurs convocations précédentes de Gattuso, a été le seul à être renvoyé à Merseyside. « Il avait quelques petits problèmes [physiques] et nous avons décidé qu’il était inutile qu’il reste », a-t-il expliqué. Pressé de questions sur cette décision, il a révélé un problème plus profond concernant l'état de préparation du joueur : « Parce que tous les joueurs n'ont pas le même état d'esprit. Quand j'entends dire que quelqu'un hésite, c'est là que je sais que je dois faire un choix. Nous l'avons décidé ensemble. Il sentait qu'il n'était pas à la hauteur et il est rentré chez lui. Je dois l'accepter. »
Renforcer la cohésion et éviter les sifflets
Pour renforcer l'esprit d'équipe pendant cette période sans stage d'entraînement officiel, le staff technique a mis de côté les séances tactiques pour partager des dîners avec les joueurs à travers l'Europe. « Il n'y avait ni tableau blanc ni marqueurs. Nous n'étions pas là pour parler de football ou de tactique. Nous étions là pour renforcer la cohésion de l'équipe », a-t-il souligné. « J'ai vraiment beaucoup travaillé ces derniers mois pour apprendre à gérer l'adversité. Un événement isolé ne devrait pas changer la dynamique d'un match. Tout dépend de la façon dont on réagit et dont on le gère. »
De plus, il a déplacé le match à Bergame pour échapper à l’atmosphère toxique du San Siro à Milan. « Dès la première passe ratée, on commence à entendre les sifflets. Alors que lorsque nous avons joué à Bergame, nous avons été acclamés à la mi-temps alors que le score était de 0-0. Ces choses-là fonctionnent par cycles. Quand je nous vois gagner dans d’autres sports, cela me motive. Cela me rend fier. Pour l'instant, notre histoire nous montre que nous traversons une période difficile. Mais nous avons ici une grande chance d'atteindre notre objectif. »
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Une période difficile dans le Merseyside
La récente exclusion de Chiesa de la sélection italienne pour les barrages de la Coupe du monde met en évidence le déclin spectaculaire de sa carrière, autrefois prometteuse. Depuis ses performances exceptionnelles lors du glorieux triomphe de l'Italie à l'Euro 2020, l'ailier connaît de grandes difficultés. Son passage désastreux à Liverpool a été marqué par des blessures à répétition et un manque criant de temps de jeu. Au cours de la saison 2025-2026, Chiesa n'a accumulé que 673 minutes de jeu en 32 apparitions toutes compétitions confondues, ne réussissant qu'un seul départ en Premier League et ne marquant que deux buts. En conséquence, cette forte baisse de forme et de condition physique signifie qu'il n'a plus représenté les Azzurri depuis l'Euro 2024, ce qui rend son avenir international de plus en plus sombre.