FC Bayern : un transfert surprise de 90 millions d’euros se profile. Selon les dernières rumeurs, un joueur valorisé à ce montant voudrait forcer son départ

Après les récents propos de Lothar Matthäus évoquant un intérêt du FC Bayern pour Josko Gvardiol, le dossier pourrait bel et bien prendre forme cet été concernant le défenseur central croate.

Selon Sport1, le défenseur central de 24 ans chercherait activement à quitter Manchester City et verrait d’un bon œil un départ vers le club le plus titré d’Allemagne, dont il se revendique comme un « grand fan ». Il aurait même déjà suscité l’intérêt des Munichois avant son transfert de Leipzig vers les Citizens.

Plusieurs obstacles rendent toutefois ce scénario spectaculaire peu probable : le champion d’Allemagne dispose déjà de Dayot Upamecano et Jonathan Tah dans l’axe, sans oublier Josip Stanisic, capable d’y jouer.

Si Hiroki Ito et Min-Jae Kim pourraient partir cet été, le club a en réalité ciblé le poste d’arrière droit et l’aile gauche comme priorités. Il cherche avant tout un attaquant polyvalent capable de remplacer Harry Kane et de rivaliser avec Luis Díaz.

Dans ce contexte, Anthony Gordon (Newcastle United) constituerait la priorité absolue, tandis que Charles De Ketelaere (Atalanta Bergame) est également cité. Au poste d’arrière droit, Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois.

Or tous ces profils affichent des prix élevés. Ajoutons que le Croate, arrivé à Manchester en 2023 pour 90 millions d’euros et lié aux Skyblues jusqu’en 2028, s’est immédiatement imposé comme titulaire sous les ordres de Pep Guardiola, parfois même au poste d’arrière gauche.

Sa polyvalence et son pied gauche pourraient toutefois le rendre intéressant pour le FCB, car les doutes sur Alphonso Davies se multiplient en interne. Depuis sa rupture du ligament croisé associée à une lésion du cartilage en mars 2025, le Canadien peine à retrouver son niveau. Victime d’une troisième blessure musculaire en trois mois, il redoute désormais de manquer la Coupe du monde à domicile. Pour le remplacer, le Bayern aurait déjà coché le nom de Nathaniel Brown (Eintracht Francfort).

Gvardiol a lui aussi connu un pépin physique cette saison : une fracture du tibia début 2024, un retour seulement mi-mai et une place in extremis dans la liste croate pour la Coupe du monde. Malgré ce contretemps, il reste un pilier de la défense des Sky Blues et pourrait donc représenter une solution polyvalente pour le FC Bayern.

Un transfert au Bayern n’aurait donc, à ce stade, aucun sens pour le joueur comme pour le club. Du côté bavarois, seuls les départs d’Ito, de Kim et, éventuellement, de Davies pourraient créer une nouvelle dynamique.

Chez les Citizens, il était titulaire indiscutable sous Guardiola lorsqu’il était apte. Reste à savoir si cela changera cet été, lorsque l’ère Enzo Maresca débutera.