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FC Bayern : un transfert surprise de 90 millions d’euros se profile. Selon les dernières rumeurs, un joueur valorisé à ce montant voudrait forcer son départ

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Le FC Bayern disposerait d’une option de transfert totalement inattendue, mais également très onéreuse. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

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    FC Bayern, Actualités : Gvardiol chercherait à forcer son départ de ManCity – un transfert au FCB ?

    Après les récents propos de Lothar Matthäus évoquant un intérêt du FC Bayern pour Josko Gvardiol, le dossier pourrait bel et bien prendre forme cet été concernant le défenseur central croate.

    Selon Sport1, le défenseur central de 24 ans chercherait activement à quitter Manchester City et verrait d’un bon œil un départ vers le club le plus titré d’Allemagne, dont il se revendique comme un « grand fan ». Il aurait même déjà suscité l’intérêt des Munichois avant son transfert de Leipzig vers les Citizens.

    Plusieurs obstacles rendent toutefois ce scénario spectaculaire peu probable : le champion d’Allemagne dispose déjà de Dayot Upamecano et Jonathan Tah dans l’axe, sans oublier Josip Stanisic, capable d’y jouer. 

    Si Hiroki Ito et Min-Jae Kim pourraient partir cet été, le club a en réalité ciblé le poste d’arrière droit et l’aile gauche comme priorités. Il cherche avant tout un attaquant polyvalent capable de remplacer Harry Kane et de rivaliser avec Luis Díaz. 

    Dans ce contexte, Anthony Gordon (Newcastle United) constituerait la priorité absolue, tandis que Charles De Ketelaere (Atalanta Bergame) est également cité. Au poste d’arrière droit, Givairo Read (Feyenoord Rotterdam) fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois.

    Or tous ces profils affichent des prix élevés. Ajoutons que le Croate, arrivé à Manchester en 2023 pour 90 millions d’euros et lié aux Skyblues jusqu’en 2028, s’est immédiatement imposé comme titulaire sous les ordres de Pep Guardiola, parfois même au poste d’arrière gauche.

    Sa polyvalence et son pied gauche pourraient toutefois le rendre intéressant pour le FCB, car les doutes sur Alphonso Davies se multiplient en interne. Depuis sa rupture du ligament croisé associée à une lésion du cartilage en mars 2025, le Canadien peine à retrouver son niveau. Victime d’une troisième blessure musculaire en trois mois, il redoute désormais de manquer la Coupe du monde à domicile. Pour le remplacer, le Bayern aurait déjà coché le nom de Nathaniel Brown (Eintracht Francfort).

    Gvardiol a lui aussi connu un pépin physique cette saison : une fracture du tibia début 2024, un retour seulement mi-mai et une place in extremis dans la liste croate pour la Coupe du monde. Malgré ce contretemps, il reste un pilier de la défense des Sky Blues et pourrait donc représenter une solution polyvalente pour le FC Bayern.

    Un transfert au Bayern n’aurait donc, à ce stade, aucun sens pour le joueur comme pour le club. Du côté bavarois, seuls les départs d’Ito, de Kim et, éventuellement, de Davies pourraient créer une nouvelle dynamique. 

    Chez les Citizens, il était titulaire indiscutable sous Guardiola lorsqu’il était apte. Reste à savoir si cela changera cet été, lorsque l’ère Enzo Maresca débutera.

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  • FC Bayern, Actualités : Christoph Freund envisagerait de recruter des joueurs de RB Salzbourg.

    Le directeur sportif du Bayern Munich, Christoph Freund, envisage de recruter son ancien collègue Bernhard Seonbuchner, avec qui il a travaillé à Salzbourg. D’après le journal « tz », Freund veut attirer Seonbuchner du FC Liefering pour qu’il serve de lien entre le centre de formation et l’équipe première du club bavarois.

    Après avoir succédé à Freund au poste de directeur sportif du RB Salzbourg, puis pris les rênes du FC Liefering, le club-école de la formation autrichienne, Seonbuchner aurait déjà trouvé un accord avec le Bayern. Il ne manquerait plus que le feu vert du RB Salzbourg pour finaliser cette arrivée.

  • FC Bayern, Actualités : Jamal Musiala reçoit une « grande distinction »

    Musiala en double : depuis mardi, l’international allemand Jamal Musiala possède sa propre statue de cire. « Elle a une meilleure coupe de cheveux que moi », a plaisanté le jeune homme de 23 ans lors de l’inauguration à Munich. Réalisée à Londres, cette statue sera prochainement exposée chez Madame Tussauds à Berlin, aux côtés de stars telles que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Manuel Neuer ou Joshua Kimmich.

    « C’est un grand honneur, je suis vraiment fier d’en faire partie, ça me rend simplement heureux. J’espère pouvoir encore faire beaucoup pour prouver ma valeur aux côtés de toutes ces stars », a-t-il confié à Bild. « La statue est parfaite, c’est un chef-d’œuvre. »

    Avec le Bayern, le « magicien » espère conclure la saison en beauté samedi (20 h, ARD et Sky) en décrochant le doublé lors de la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart. « J’ai hâte, assure-t-il. Les autres joueurs m’ont dit que l’ambiance était incroyable. »

    Prochainement, il prendra part à sa première Coupe du monde. La liste des sélectionnés de la Mannschaft sera dévoilée jeudi. Le tournoi, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet, est déjà dans un coin de sa tête. « Mais pour l’instant, je me concentre uniquement sur la finale, pour donner le maximum afin d’aider l’équipe. Ensuite, on verra », conclut-il.

    (Source : Sport-Informations-Dienst)

  • FC Bayern, calendrier : les prochaines rencontres du FCB

    Date du matchMatchCompétition
    23 maiFC Bayern – VfB StuttgartCoupe d’Allemagne
    25 juilletSV Wehen Wiesbaden – FC Bayern (match amical)Match amical
    4 aoûtJeju SK FC – FC BayernMatch amical
    7 aoûtFC Bayern - Aston VillaMatch amical
    15 aoûtFC Bayern - RB LeipzigMatch amical
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