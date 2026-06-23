Le FC Bayern Munich va-t-il enfin trouver un repreneur pour l'attaquant Bryan Zaragoza ?

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le club de LaLiga Espanyol de Barcelone aurait manifesté son intérêt pour recruter le joueur de 24 ans lors du prochain mercato estival.

Selon ces informations, les Catalans souhaitent se renforcer sur les ailes offensives pour la saison à venir, et le profil de Zaragoza correspondrait parfaitement à leurs attentes.

Du côté du club le plus titré d’Allemagne, le triple international espagnol n’a toutefois plus d’avenir. Sous contrat à Munich jusqu’en 2029, ses performances modestes sous le maillot du FCB et la concurrence de Michael Olise et Luis Díaz rendent son maintien à long terme peu probable.

Prêté une saison au CA Osasuna à l’été 2024, puis six mois au Celta Vigo et enfin à l’AS Rome, il n’a jamais réussi à s’imposer, notamment en Italie, où les Giallorossi n’ont pas levé l’option d’achat.

Arrivé définitivement au Bayern en janvier 2024, d’abord en prêt puis pour un montant total de 17 millions d’euros versés à Grenade, le joueur n’a pas réussi à s’imposer, en raison notamment de la barrière de la langue et d’une relation tendue avec l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel.