Selon les informations de la publication catalane Sport, le FC Barcelone a reçu un message clair de l’attaquant anglais : il ne souhaite pas changer de club lors du prochain mercato estival. Le FC Bayern Munich peut donc se montrer serein quant à l’avenir immédiat de son avant-centre.
Selon le journal catalan Sport, l’international anglais aurait signifié au FC Barcelone, pourtant vivement intéressé, qu’il ne souhaitait pas changer de club lors du prochain mercato estival.
Sous contrat à la Säbener Straße jusqu’en 2027, l’international anglais souhaite donc évoluer sous les couleurs du club le plus titré d’Allemagne la saison prochaine. Le Barça, lui, renonce ainsi à toute nouvelle démarche pour recruter l’attaquant de 32 ans.
Après le départ gratuit de Robert Lewandowski, le club catalan cherche toujours un nouvel avant-centre. Julian Álvarez, de l’Atlético de Madrid, était en pole position, mais les Rojiblancos refusent catégoriquement de laisser partir l’Argentin, et ont déjà rejeté les offres du Barça et du Real Madrid.
Parallèlement, le Bayern cherche à prolonger son aventure avec l’Anglais au-delà de 2027 : plusieurs dirigeants bavarois ont manifesté leur intention de prolonger prématurément le contrat du joueur de 32 ans, qui n’a pas fermé la porte à cette perspective.
La saison passée, l’Anglais a marqué 61 buts et délivré 7 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues.