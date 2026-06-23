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Christian Guinin

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FC Bayern Munich : un nouveau club se manifesterait pour un joueur jusque-là invendable. Le FCB va-t-il enfin se séparer de son « poids mort » ?

Bundesliga
Mercato
Bayern Munich
B. Zaragoza
H. Kane

Le FC Bayern Munich va-t-il enfin se débarrasser d'un joueur invendable ? Par ailleurs, Harry Kane aurait essuyé un refus de la part d'un grand club. L'actualité et les rumeurs concernant le club le plus titré d'Allemagne.

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  • Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Bayern Munich : le club bavarois va-t-il enfin se séparer de Saragosse ?

    Le FC Bayern Munich va-t-il enfin trouver un repreneur pour l'attaquant Bryan Zaragoza ?

    Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le club de LaLiga Espanyol de Barcelone aurait manifesté son intérêt pour recruter le joueur de 24 ans lors du prochain mercato estival.

    Selon ces informations, les Catalans souhaitent se renforcer sur les ailes offensives pour la saison à venir, et le profil de Zaragoza correspondrait parfaitement à leurs attentes.

    Du côté du club le plus titré d’Allemagne, le triple international espagnol n’a toutefois plus d’avenir. Sous contrat à Munich jusqu’en 2029, ses performances modestes sous le maillot du FCB et la concurrence de Michael Olise et Luis Díaz rendent son maintien à long terme peu probable.

    Prêté une saison au CA Osasuna à l’été 2024, puis six mois au Celta Vigo et enfin à l’AS Rome, il n’a jamais réussi à s’imposer, notamment en Italie, où les Giallorossi n’ont pas levé l’option d’achat.

    Arrivé définitivement au Bayern en janvier 2024, d’abord en prêt puis pour un montant total de 17 millions d’euros versés à Grenade, le joueur n’a pas réussi à s’imposer, en raison notamment de la barrière de la langue et d’une relation tendue avec l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel.

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  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Selon les rumeurs, Harry Kane aurait essuyé un refus de la part du FC Bayern Munich.

    Selon les informations de la publication catalane Sport, le FC Barcelone a reçu un message clair de l’attaquant anglais : il ne souhaite pas changer de club lors du prochain mercato estival. Le FC Bayern Munich peut donc se montrer serein quant à l’avenir immédiat de son avant-centre.

    Selon le journal catalan Sport, l’international anglais aurait signifié au FC Barcelone, pourtant vivement intéressé, qu’il ne souhaitait pas changer de club lors du prochain mercato estival.

    Sous contrat à la Säbener Straße jusqu’en 2027, l’international anglais souhaite donc évoluer sous les couleurs du club le plus titré d’Allemagne la saison prochaine. Le Barça, lui, renonce ainsi à toute nouvelle démarche pour recruter l’attaquant de 32 ans.

    Après le départ gratuit de Robert Lewandowski, le club catalan cherche toujours un nouvel avant-centre. Julian Álvarez, de l’Atlético de Madrid, était en pole position, mais les Rojiblancos refusent catégoriquement de laisser partir l’Argentin, et ont déjà rejeté les offres du Barça et du Real Madrid.

    Parallèlement, le Bayern cherche à prolonger son aventure avec l’Anglais au-delà de 2027 : plusieurs dirigeants bavarois ont manifesté leur intention de prolonger prématurément le contrat du joueur de 32 ans, qui n’a pas fermé la porte à cette perspective.

    La saison passée, l’Anglais a marqué 61 buts et délivré 7 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues.

  • Les transferts records du FC Bayern Munich :

    Joueurs

    Poste

    Recruté par

    Année

    Indemnité de transfert

    Harry Kane

    Attaquant

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 millions d’euros

    Lucas Hernández

    Défense

    Atlético de Madrid

    2019

    80 millions d’euros

    Luis Díaz

    Attaque

    Liverpool FC

    2025

    70 millions d’euros

    Matthijs de Ligt, défense.

    Défense

    Juventus

    2022

    67 millions d’euros

    Michael Olise

    Attaque

    Crystal Palace

    2024

    53 millions d’euros