FC Bayern Munich, gardiens de but : Manuel Neuer et Jonas Urbig blessés - qui est Leonard Prescott, qui est sur le banc du FCB ?

Après la blessure de Neuer, un jeune gardien de but de 16 ans fait soudainement son apparition dans l'équipe du Bayern : qui est Leonard Prescott, qui était déjà sur le banc lors du match de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame ?

Malgré sa victoire 6-1 contre l'Atalanta Bergame en Ligue des champions, le FC Bayern s'inquiète pour son poste de gardien de but. Jonas Urbig a dû être transporté à l'hôpital immédiatement après le match suite à un choc à la tête. Vincent Kompany doit désormais espérer que son deuxième gardien ne sera pas absent pour une longue période, après Manuel Neuer (déchirure musculaire). Si Sven Ulreich devrait initialement remplacer Neuer contre le Bayer Leverkusen, un nouveau visage fait son apparition : le talentueux gardien Leonard Prescott faisait déjà partie de l'équipe lors du match aller des huitièmes de finale contre l'Atalanta. Mais qui est ce jeune joueur qui se retrouve soudainement sur le banc du FC Bayern ?

    Comme le rapporte le journal tz, le FC Bayern mise beaucoup sur le jeune gardien Leonard Prescott (16 ans), qui a quitté le 1.FC Union Berlin pour Munich en 2023. Ce gardien de but de 1,96 mètre est considéré comme un excellent joueur, doté de bons réflexes et qui « dégage déjà une présence dans les cages que même ses collègues plus âgés du campus aimeraient avoir ». Selon des initiés, il ne présente aucune faiblesse notable.

    Toutefois, selon le rapport, plusieurs clubs seraient intéressés par ce gardien de but talentueux, dont le contrat à Munich expire en 2027. Plusieurs « clubs de renom » auraient déjà fait part de leur intérêt aux parents de Prescott. Le gardien de but de l'équipe nationale allemande des moins de 17 ans accorde une grande importance à la perspective de pouvoir jouer régulièrement au niveau professionnel à l'avenir. 

    Au FC Bayern, le New-Yorkais d'origine joue pour les U19 dans la ligue junior de la DFB et la Ligue des jeunes de l'UEFA. De plus, depuis cette saison, il s'entraîne régulièrement avec les professionnels, aux côtés de son idole Manuel Neuer.

  • Leonard Prescott en bref

    NationAllemagne, États-Unis
    Âge16 ans (né le 23 septembre 2009)
    Taille1,96 m
    PositionGardien
    Pied fortDroite
    Au FC Bayern depuis01/07/2025
    Club précédentUnion Berlin
    FC Bayern Munich, gardiens de but : Manuel Neuer et Jonas Urbig blessés - Qui est Leonard Prescott, qui est sur le banc du FCB ? - Les prochains matchs du FC Bayern

    Date et heureConcoursMatchLieuDiffusion TV
    Samedi 14 mars 2026, 18h30Bundesliga, 26e journéeBayer 04 Leverkusen – FC Bayern MunichBayArenaSky
    Mercredi 18 mars 2026, 21h00Ligue des champions, huitièmes de finale (match retour)FC Bayern Munich – Atalanta BergameAllianz ArenaDAZN
    Samedi 21 mars 2026, 15h30Bundesliga, 27e journéeFC Bayern Munich – 1. FC Union BerlinAllianz ArenaSky

  • FC Bayern : le classement avant le match de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen

    Pl.ÉquipeSp.sUNButsDiff.Points
    1Bayern Munich (M)25213192:246866
    2Borussia Dortmund25167253:262755
    3TSG Hoffenheim25154653:332049
    4VfB Stuttgart (P)25145650:341647
    5RB Leipzig25145648:341447
    6Bayer 04 Leverkusen25135748:321644
    7Eintracht Francfort2598848:49-135
    8SC Fribourg2597937:42-534
    9FC Augsbourg25941231:43-1231
    10Hambourg SV (N)25781028:36-829
    111. FC Union Berlin25771130:42-1228
    12Bor. Mönchengladbach25671228:43-1525
    13Werder Brême25671229:45-1625
    141. FC Cologne (N)25661334:43-924
    151. FSV Mayence 0525591129:41-1224
    16FC St. Pauli25661323:40-1724
    17VfL Wolfsburg25551534:55-2120
    181. FC Heidenheim25351724:57-3314
