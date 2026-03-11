FC Bayern Munich, gardiens de but : Manuel Neuer et Jonas Urbig blessés - qui est Leonard Prescott, qui est sur le banc du FCB ?

Comme le rapporte le journal tz, le FC Bayern mise beaucoup sur le jeune gardien Leonard Prescott (16 ans), qui a quitté le 1.FC Union Berlin pour Munich en 2023. Ce gardien de but de 1,96 mètre est considéré comme un excellent joueur, doté de bons réflexes et qui « dégage déjà une présence dans les cages que même ses collègues plus âgés du campus aimeraient avoir ». Selon des initiés, il ne présente aucune faiblesse notable.

Toutefois, selon le rapport, plusieurs clubs seraient intéressés par ce gardien de but talentueux, dont le contrat à Munich expire en 2027. Plusieurs « clubs de renom » auraient déjà fait part de leur intérêt aux parents de Prescott. Le gardien de but de l'équipe nationale allemande des moins de 17 ans accorde une grande importance à la perspective de pouvoir jouer régulièrement au niveau professionnel à l'avenir.

Au FC Bayern, le New-Yorkais d'origine joue pour les U19 dans la ligue junior de la DFB et la Ligue des jeunes de l'UEFA. De plus, depuis cette saison, il s'entraîne régulièrement avec les professionnels, aux côtés de son idole Manuel Neuer.