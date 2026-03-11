FC Bayern Munich, gardiens de but : Manuel Neuer et Jonas Urbig blessés - qui est Leonard Prescott, qui est sur le banc du FCB ?

Malgré sa victoire 6-1 contre l'Atalanta Bergame en Ligue des champions, le FC Bayern s'inquiète pour son poste de gardien de but. Jonas Urbig a dû être transporté à l'hôpital immédiatement après le match suite à un choc à la tête. Vincent Kompany doit désormais espérer que son deuxième gardien ne sera pas absent pour une longue période, après Manuel Neuer (déchirure musculaire). Si Sven Ulreich devrait initialement remplacer Neuer contre le Bayer Leverkusen, un nouveau visage fait son apparition : le talentueux gardien Leonard Prescott faisait déjà partie de l'équipe lors du match aller des huitièmes de finale contre l'Atalanta. Mais qui est ce jeune joueur qui se retrouve soudainement sur le banc du FC Bayern ?
SPOX vous donne toutes les informations importantes !