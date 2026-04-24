FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Vincent Kompany s’apprête à toucher le jackpot ! Une prime exceptionnelle pour l’entraîneur du FCB a été dévoilée

Au-delà de l’enjeu sportif, soulever la Ligue des champions s’avérerait aussi très rentable pour Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich.

Selon Sport Bild, son contrat prévoit en effet une prime substantielle en cas de succès dans la compétition phare. Le Belge empochera un million d’euros s’il soulève le trophée avec le FCB fin mai.

Après un quart de finale spectaculaire contre le Real Madrid, Kompany et ses coéquipiers défieront le Paris Saint-Germain en demi-finale. Ce duel entre les deux formations actuellement considérées comme les meilleures au monde est très attendu : le match aller est programmé mardi prochain à Paris, et le retour, huit jours plus tard, à Munich, où le PSG, tenant du titre, se présentera.

En cas de qualification pour la finale, le Bayern y affronterait soit Arsenal, soit l’Atlético de Madrid. La finale est programmée le 30 mai à Budapest, en Hongrie.

Déjà sacré champion d’Allemagne, le groupe de Kompany vise désormais le doublé Coupe-Championnat : après sa victoire 2-0 contre le Bayer Leverkusen mercredi, le FCB s’est en effet qualifié pour la finale de la Coupe d’Allemagne. En cas de succès, le club bavarois pourrait donc réaliser le triplé historique.