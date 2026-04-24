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Oliver Maywurm

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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Vincent Kompany s’apprête à toucher le jackpot ! Une prime exceptionnelle pour l’entraîneur du FCB a été dévoilée

Bundesliga
Ligue des Champions
V. Kompany
Bayern Munich

Un triomphe en Ligue des champions s’avérerait extrêmement rentable pour l’entraîneur du FC Bayern, Vincent Kompany. Actualités et rumeurs autour du club bavarois.

Retrouvez toute l'actualité, les analyses et les rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • Après l'incident avec les supporters contre le Real : le Bayern s'en tire à bon compte
  • Tous les ingrédients sont réunis : le FC Bayern se tient prêt pour le triplé.
  • Une autre légende du club pourrait-elle faire son retour au Bayern aux côtés de Dante ?
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    FC Bayern Munich : Vincent Kompany sur le point de toucher le jackpot

    Au-delà de l’enjeu sportif, soulever la Ligue des champions s’avérerait aussi très rentable pour Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich.

    Selon Sport Bild, son contrat prévoit en effet une prime substantielle en cas de succès dans la compétition phare. Le Belge empochera un million d’euros s’il soulève le trophée avec le FCB fin mai.

    Après un quart de finale spectaculaire contre le Real Madrid, Kompany et ses coéquipiers défieront le Paris Saint-Germain en demi-finale. Ce duel entre les deux formations actuellement considérées comme les meilleures au monde est très attendu : le match aller est programmé mardi prochain à Paris, et le retour, huit jours plus tard, à Munich, où le PSG, tenant du titre, se présentera.

    En cas de qualification pour la finale, le Bayern y affronterait soit Arsenal, soit l’Atlético de Madrid. La finale est programmée le 30 mai à Budapest, en Hongrie.

    Déjà sacré champion d’Allemagne, le groupe de Kompany vise désormais le doublé Coupe-Championnat : après sa victoire 2-0 contre le Bayer Leverkusen mercredi, le FCB s’est en effet qualifié pour la finale de la Coupe d’Allemagne. En cas de succès, le club bavarois pourrait donc réaliser le triplé historique.

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  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FC Bayern Munich – Actualités : un champion du monde taquine les supporters du FCB

    La soif de succès du FC Bayern Munich cette saison pourrait avoir pour effet secondaire de voir fleurir une multitude de t-shirts destinés à célébrer ces titres. Mercredi soir encore, on en a vu un exemple lorsque les stars du Bayern, après leur victoire 2-0 contre le Bayer Leverkusen qui leur a assuré leur première finale de Coupe d'Allemagne depuis 2020, arboraient des t-shirts portant l'inscription « Guess who's back ».

    « Si, en tant que supporter du Bayern, tu veux acheter tous les maillots qu’ils mettent sur le marché cette année, tu vas te retrouver fauché », a plaisanté le champion du monde Christoph Kramer, qui a commenté la demi-finale de Coupe à Leverkusen en tant qu’expert télévisé sur ZDF. « La finale, puis la victoire en finale et tout ça… il faut bien acheter quelques maillots… »

    Ajoutons qu’un maillot de champion circule déjà depuis le week-end dernier, les Bavarois ayant assuré le titre en s’imposant 4-2 face au VfB Stuttgart.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FC Bayern Munich : les dirigeants s’attendent à une prolongation de Neuer

    À ce stade, l’incertitude demeure quant à une éventuelle prolongation d’un an du contrat de Manuel Neuer, qui expire en fin de saison. Le choix revient intégralement au gardien de 40 ans. À la Säbener Straße, les dirigeants du FC Bayern se montrent toutefois optimistes.

    Selon Sky, les dirigeants du FCB sont de plus en plus convaincus que le gardien prolongera et restera une saison supplémentaire. Le vétéran demeurerait le numéro 1, mais son remplaçant, Jonas Urbig, obtiendrait davantage de temps de jeu que cette année afin de poursuivre sa préparation pour prendre la relève à moyen terme.

    Interrogé après la victoire 2-0 en demi-finale de la Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen mercredi soir, le gardien a botté en touche : « Vous pouvez essayer de me faire parler, mais je ne vais bien sûr rien annoncer pour l’instant. Pour l’instant, ça s’annonce bien, c’est un plaisir », a déclaré l’ancien international allemand à Sky au sujet de son avenir.

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Date

    Match

    Compétition

    Samedi 25 avril

    FSV Mayence 05 – FC Bayern Munich

    Bundesliga

    Mardi 28 avril

    Paris Saint-Germain – FC Bayern

    Ligue des champions

    Samedi 2 mai

    FC Bayern – 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Mercredi 6 mai

    FC Bayern vs Paris Saint-Germain

    Ligue des champions

Bundesliga
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