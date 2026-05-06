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Vincent KompanyGetty Images
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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Vincent Kompany est pleinement convaincu ! Le premier transfert estival du FCB serait pratiquement acquis

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Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
V. Kompany
B. Ndiaye
Luis Enrique

Le premier transfert estival du FC Bayern Munich serait pratiquement bouclé. Le PSG crée la surprise avec la composition de son équipe pour le match de Ligue des champions. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

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  • BaraGetty Images

    FC Bayern, Actualités : Ndiaye aurait convaincu Kompany de signer un contrat définitif

    Bara Sapoko Ndiaye s’inscrit durablement dans le projet du FC Bayern. D’après le journal « tz », le jeune milieu de terrain, actuellement prêté par l’académie partenaire Gambino Stars Africa, devrait être recruté définitivement cet été et pourrait même intégrer l’équipe première dès la saison prochaine.

    L’entraîneur Vincent Kompany, déjà à l’origine de son prêt hivernal après l’avoir repéré lors d’un match amical contre les Grasshoppers Zurich, est convaincu de son potentiel et a validé sa venue auprès de la direction sportive.

    Ndiaye avait déjà passé deux mois d’entraînement en 2025 avec la réserve et les U19, mais c’est chez les Grasshoppers – club appartenant indirectement à la même structure Red&Gold que le Bayern, via la participation majoritaire du Los Angeles FC – qu’il a effectué sa préparation estivale.

    Un match amical contre le Bayern s’est alors révélé décisif pour lui. Sous la houlette de Kompany, il s’est entraîné régulièrement avec les professionnels dès l’hiver. Bien qu’il ait été régulièrement freiné par des blessures, il a finalement fait ses débuts en Bundesliga à la mi-avril. Il compte désormais quatre apparitions à son actif, dont deux en tant que titulaire.

    Le directeur sportif Christoph Freund et Kompany ne tarissent pas d’éloges sur le Sénégalais. « Semaine après semaine, nous voyons à quel point il s’adapte de mieux en mieux. Il est rapidement devenu un élément important de l’équipe », déclare Freund au magazine du club 51. Kompany salue pour sa part la vitesse de Bara, qui aurait établi un record du campus du FC Bayern avec 36 km/h. «Tout se passe bien pour lui», conclut l’entraîneur principal. 

    Pour Freund, c’est toutefois l’intégration réussie de Bara en dehors du terrain qui prime : « C’est quelqu’un de très bien et il est très apprécié dans le vestiaire. Il est très engagé et travailleur. Il a tout de suite tenu à pouvoir communiquer. Le fait qu’il se soit intégré si rapidement ici est tout sauf une évidence. »

    La présence de plusieurs joueurs francophones au Bayern, notamment Dayot Upamecano qui l’a pris sous son aile, a facilité son intégration. Le défenseur international a déjà partagé plusieurs dîners avec le jeune Sénégalais. Upamecano est pour lui « comme un grand frère », explique Bara, et il est vrai que les mères des deux hommes sont originaires de la même ville en Guinée-Bissau.

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  • Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern, Actualités : le PSG crée la surprise avec son effectif pour la Ligue des champions

    Le groupe officiel du Paris Saint-Germain pour la demi-finale retour contre le FC Bayern, mercredi, réserve au moins une surprise dans un secteur précis.

    Comme prévu, les blessés Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou sont forfaits. En revanche, le champion en titre aligne quatre gardiens.

    Matvey Safonov sera de nouveau titulaire, tandis que Renato Marin le remplacera en l’absence de Chevalier. Arthur Vignaud (18 ans) et Bilal Laurendon (20 ans) complètent le quatuor.

  • FC Bayern FansGetty

    FC Bayern, Actualités : Dreesen appelle les supporters du FCB à se mobiliser pour le match retour contre le PSG.

    Le président du conseil d’administration du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, compte sur l’Allianz Arena, véritable forteresse, pour le match retour des demi-finales de la Ligue des champions face au tenant du titre, le Paris Saint-Germain. L’entraîneur Vincent Kompany a « tout à fait raison » de mobiliser les supporters : « Nous avons besoin de chaque voix mercredi. Nous avons besoin à 100 % de Mia san Mia, de la cohésion totale de notre famille du Bayern et, si possible, de tout le monde en rouge », déclare Dreesen dans une interview accordée au site Internet du club.

    « L’Allianz Arena est une forteresse difficile à prendre, et c’est exactement ce que Paris doit ressentir dès le coup d’envoi. Nous ne sommes qu’à la mi-temps. Je veux que nous créions ensemble une grande soirée européenne à Munich. »

    Il exhorte toutefois le groupe à rester humble après le 4-5 de l’aller, tout en affichant une confiance tranquille : « Paris possède une équipe exceptionnelle, nous ne devrons relâcher notre effort aucune seconde. Je suis confiant : nous avons déjà marqué 85 buts à l’Allianz Arena cette saison, dont 20 rien qu’en Ligue des champions. »

    Convaincu de la force de son équipe, il refuse de renoncer à l’ADN offensif du club : « Nous voulons atteindre la finale et, pour cela, nous devons à nouveau emballer le monde du football face à un Paris extrêmement fort. »

    La campagne de Ligue des champions est déjà un immense succès pour le club le plus titré d’Allemagne. Le quart de finale retour contre le Real Madrid (4-3) aurait été suivi par près d’un milliard de téléspectateurs, tandis que la première manche face au PSG aurait établi un record d’audience en streaming. Ces deux affiches auraient également rapporté au Bayern plus de cinq millions de nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux.

    « Quand on voit que le FC Bayern fait l’objet d’une couverture aussi intense aux États-Unis et dans les grands médias internationaux, cela montre que l’intérêt mondial pour le FC Bayern a atteint une nouvelle dimension », conclut Dreesen. « C’est important pour nos fans, mais bien sûr aussi pour nos partenaires et nos sponsors. »

  • FC Bayern – Calendrier : les prochaines rencontres du FCB

    DateMatchCompétition
    Mercredi 6 maiFC Bayern Munich - Paris Saint-GermainLigue des champions
    Samedi 9 maiVfL Wolfsburg - FC BayernBundesliga
    Samedi 16 maiFC Bayern – 1. FC CologneBundesliga
    Samedi 23 maiFC Bayern – VfB StuttgartCoupe d’Allemagne
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