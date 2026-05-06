Bara Sapoko Ndiaye s’inscrit durablement dans le projet du FC Bayern. D’après le journal « tz », le jeune milieu de terrain, actuellement prêté par l’académie partenaire Gambino Stars Africa, devrait être recruté définitivement cet été et pourrait même intégrer l’équipe première dès la saison prochaine.

L’entraîneur Vincent Kompany, déjà à l’origine de son prêt hivernal après l’avoir repéré lors d’un match amical contre les Grasshoppers Zurich, est convaincu de son potentiel et a validé sa venue auprès de la direction sportive.

Ndiaye avait déjà passé deux mois d’entraînement en 2025 avec la réserve et les U19, mais c’est chez les Grasshoppers – club appartenant indirectement à la même structure Red&Gold que le Bayern, via la participation majoritaire du Los Angeles FC – qu’il a effectué sa préparation estivale.

Un match amical contre le Bayern s’est alors révélé décisif pour lui. Sous la houlette de Kompany, il s’est entraîné régulièrement avec les professionnels dès l’hiver. Bien qu’il ait été régulièrement freiné par des blessures, il a finalement fait ses débuts en Bundesliga à la mi-avril. Il compte désormais quatre apparitions à son actif, dont deux en tant que titulaire.

Le directeur sportif Christoph Freund et Kompany ne tarissent pas d’éloges sur le Sénégalais. « Semaine après semaine, nous voyons à quel point il s’adapte de mieux en mieux. Il est rapidement devenu un élément important de l’équipe », déclare Freund au magazine du club 51. Kompany salue pour sa part la vitesse de Bara, qui aurait établi un record du campus du FC Bayern avec 36 km/h. «Tout se passe bien pour lui», conclut l’entraîneur principal.

Pour Freund, c’est toutefois l’intégration réussie de Bara en dehors du terrain qui prime : « C’est quelqu’un de très bien et il est très apprécié dans le vestiaire. Il est très engagé et travailleur. Il a tout de suite tenu à pouvoir communiquer. Le fait qu’il se soit intégré si rapidement ici est tout sauf une évidence. »

La présence de plusieurs joueurs francophones au Bayern, notamment Dayot Upamecano qui l’a pris sous son aile, a facilité son intégration. Le défenseur international a déjà partagé plusieurs dîners avec le jeune Sénégalais. Upamecano est pour lui « comme un grand frère », explique Bara, et il est vrai que les mères des deux hommes sont originaires de la même ville en Guinée-Bissau.