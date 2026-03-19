FC Bayern Munich, actualités et rumeurs : une sélection inattendue en équipe nationale ! Une star du FCB aurait reçu une invitation surprise de Julian Nagelsmann

Autres actualités et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :
- Karl devrait être sélectionné pour la première fois en équipe nationale allemande
- Yildiz s'en prend au FC Bayern
- Vinicius Junior lance un défi au Bayern
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Contre toute attente, le sélectionneur national Julian Nagelsmann devrait convoquer le gardien du Bayern Munich Jonas Urbig pour les prochains matchs internationaux prévus fin mars.
Comme le rapportent à l'unisson Sky et Bild, Urbig devrait faire partie pour la première fois de l'équipe nationale allemande A. Nagelsmann annoncera officiellement sa sélection jeudi après-midi (14 h).
Mercredi soir, après le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, Urbig n'était pas encore en mesure de confirmer cette nouvelle très réjouissante pour lui, mais il a tout de même laissé entendre cette première sélection : « Je n'ai pas encore regardé mon téléphone. On m'a dit quelque chose tout à l'heure, mais je n'ai pas encore vérifié », a déclaré Urbig en réponse à une question de DAZN.
Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a expliqué que le joueur de 22 ans avait largement mérité cette sélection grâce à ses récentes performances : « Si Julian est sélectionné demain et que de tels noms apparaissent, cela nous réjouit. Je ne sais pas du tout qui, parmi nous, l’a dit, mais : quand on réalise de telles performances au FC Bayern Munich, l’équipe nationale n’est plus très loin. »
Urbig devrait occuper le poste de numéro trois au sein de la DFB, derrière le gardien titulaire Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) et le remplaçant Alexander Nübel (VfB Stuttgart). Finn Dahmen, d’Augsbourg, que Nagelsmann avait récemment sélectionné trois fois de suite comme troisième gardien, ne serait cette fois-ci prévu qu’en renfort, selon les informations.
Au Bayern, Urbig est le numéro deux derrière Manuel Neuer, mais il a récemment pu jouer souvent en raison des problèmes de blessures de l’ancien gardien de but de l’équipe nationale allemande. Le joueur de 22 ans a profité de ces apparitions pour se mettre en valeur auprès de Nagelsmann. Toutes compétitions confondues, Urbig, qui a disputé au total 22 matchs internationaux juniors pour l’Allemagne, des U17 aux U21, a disputé 13 matchs cette saison.
Outre Urbig, un autre joueur professionnel du Bayern, le jeune prodige Lennart Karl, devrait quant à lui faire ses débuts en équipe nationale allemande. L'Allemagne affrontera la Suisse le 27 mars à Bâle, puis le Ghana trois jours plus tard à Stuttgart.
Le FC Bayern de Munich aurait exercé l'option de rachat concernant Noel Aseko, jeune milieu de terrain actuellement prêté au club de deuxième division Hanovre 96. C'est ce que rapporte Sky.
Selon cette information, Hanovre exercerait certes l'option d'achat pour un million d'euros, mais le FCB activerait immédiatement la clause de rachat convenue, d'un montant de 2,5 millions d'euros. Ainsi, le retour d'Aseko à Munich coûterait 1,5 million d'euros à Hanovre 96.
Selon Sky, Aseko a des chances de prendre la place de Leon Goretzka, qui, comme on le sait, quittera le FCB à la fin de son contrat cet été. Le joueur de 20 ans serait le meilleur candidat interne pour succéder à Goretzka et le club le plus titré d'Allemagne pourrait compter sur lui si aucun remplaçant externe n'était recruté.
L'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, est considéré comme un admirateur d'Aseko, qui s'entraînait régulièrement sous les ordres du Belge avec l'équipe première du FCB avant son prêt à Hanovre (il joue pour le club de Basse-Saxe depuis début février 2025). Le joueur de l'équipe nationale allemande U21 réalise une très bonne saison en 2. Bundesliga avec le 96 et, selon Sky, les responsables à Munich le jugent tout à fait capable de succéder à Goretzka. Un autre argument en faveur d’Aseko est qu’il peut également évoluer au poste d’arrière droit et pourrait donc endosser un rôle similaire à celui de Tom Bischof, recruté l’été dernier en provenance de Hoffenheim. Ce dernier est arrivé principalement en tant que milieu de terrain central, mais évolue souvent au poste d’arrière gauche au FCB.
Aseko, qui a rejoint le centre de formation du Bayern en provenance du Hertha BSC en 2022, est sous contrat à la Säbener Straße jusqu'en 2028. Avec Hanovre, il a disputé 25 matches de deuxième division cette saison, au cours desquels il a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives.
Si le Bayern décidait finalement de recruter un successeur à Goretzka en provenance d'un autre club, Aseko pourrait quant à lui être vendu dès cet été, selon Sky. Les prétendants ne manqueraient sans doute pas, puisque des clubs étrangers de renom, tels que le FC Villarreal ou Brighton & Hove Albion, seraient notamment intéressés par le milieu de terrain central.
Wisdom Mike, jeune attaquant du Bayern Munich, a été opéré avec succès suite à une grave blessure au muscle de la hanche.
Le jeune joueur de 17 ans s'est spécialement rendu à Turku, en Finlande, pour l'opération. Il y a été pris en charge par le Dr Lasse Lempainen, qui s'est forgé une réputation dans le milieu du football en tant qu'expert dans le traitement des blessures musculaires.
Le célèbre gardien allemand Marc-André ter Stegen s'était lui aussi fait opérer par le Dr Lempainen début février pour une blessure à la cuisse. Le chirurgien orthopédiste finlandais travaille en étroite collaboration avec le FC Barcelone, club d'origine de ter Stegen, actuellement prêté au FC Girona.
En raison de sa blessure, Mike devra probablement s'absenter pendant environ quatre mois, ce qui met fin à la saison pour le jeune joueur. Le joueur de l'équipe nationale junior allemande a disputé cinq brèves apparitions avec l'équipe première du Bayern en 2025/26, mais a principalement joué pour les U19 du FCB (onze matchs, trois buts).
Franck Ribéry, légende du Bayern, se prépare actuellement à devenir entraîneur.
« Je veux devenir entraîneur, et je me forme pour cela », a déclaré le joueur de longue date du FCB au journal italien Gazzetta dello Sport. Ribéry est déjà titulaire des diplômes A et B de l'UEFA ; il suit actuellement un cours pour obtenir le diplôme Pro de l'UEFA à Coverciano, le centre d'entraînement de la Fédération italienne de football situé au sud-est de Florence.
Son objectif est de pouvoir un jour « entraîner en Italie, un pays que j’aime », a déclaré Ribéry, qui a disputé au total 425 matchs pour le Bayern entre 2007 et 2019. Le Français a ensuite passé les dernières années de sa carrière en Italie, d'abord à la Fiorentina (de 2019 à 2021), puis à l'US Salernitana, où il a mis un terme à sa carrière en octobre 2022.
C'est à Salernitana que Ribéry a également fait ses premiers pas dans le domaine de l'entraînement. Immédiatement après avoir mis un terme à sa carrière, le joueur de 42 ans a rejoint le club, qui évolue aujourd'hui en troisième division italienne, en tant qu'entraîneur technique, poste qu'il a occupé jusqu'en mars 2024.
L'attaquant du Bayern Munich, Luis Diaz, a fait l'éloge de son coéquipier Jamal Musiala.
Dans une vidéo publiée par Post United, on demande à Diaz de citer son joueur préféré dans cinq pays différents. Pour son pays natal, le Colombien cite l'ancienne star du Bayern James Rodriguez, pour l'Espagne Lamine Yamal (FC Barcelone), pour l'Argentine Lionel Messi (Inter Miami) et pour le Mexique l'ancien attaquant de Manchester United et de Leverkusen, Chicharito. Enfin, lorsqu'on lui demande quel est son joueur allemand préféré, Diaz choisit son coéquipier du Bayern, Musiala.
Et ce, bien qu'il n'ait pas encore eu l'occasion de voir le joueur de 23 ans en pleine forme. En effet, avant que Diaz ne quitte le FC Liverpool pour Munich l'été dernier, Musiala s'était gravement blessé lors de la Coupe du monde des clubs. Il a été absent pendant six mois et a été progressivement réintégré depuis la mi-janvier, avant de subir un revers la semaine dernière lors du match de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, ce qui l'oblige actuellement à faire une nouvelle pause. Par mesure de précaution, le sélectionneur national Julian Nagelsmann renonce à Musiala pour les prochains matchs amicaux prévus fin mars.
Date
Heure
Rencontre
Samedi 21 mars
15h30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Samedi 4 avril
15h30
SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)
Mardi 7 avril
21 h
Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)
Samedi 11 avril
18 h 30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mercredi 15 avril
21 h
FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)