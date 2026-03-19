FC Bayern Munich, actualités et rumeurs : une sélection inattendue en équipe nationale ! Une star du FCB aurait reçu une invitation surprise de Julian Nagelsmann

Contre toute attente, le sélectionneur national Julian Nagelsmann devrait convoquer le gardien du Bayern Munich Jonas Urbig pour les prochains matchs internationaux prévus fin mars.

Comme le rapportent à l'unisson Sky et Bild, Urbig devrait faire partie pour la première fois de l'équipe nationale allemande A. Nagelsmann annoncera officiellement sa sélection jeudi après-midi (14 h).

Mercredi soir, après le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, Urbig n'était pas encore en mesure de confirmer cette nouvelle très réjouissante pour lui, mais il a tout de même laissé entendre cette première sélection : « Je n'ai pas encore regardé mon téléphone. On m'a dit quelque chose tout à l'heure, mais je n'ai pas encore vérifié », a déclaré Urbig en réponse à une question de DAZN.

Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a expliqué que le joueur de 22 ans avait largement mérité cette sélection grâce à ses récentes performances : « Si Julian est sélectionné demain et que de tels noms apparaissent, cela nous réjouit. Je ne sais pas du tout qui, parmi nous, l’a dit, mais : quand on réalise de telles performances au FC Bayern Munich, l’équipe nationale n’est plus très loin. »

Urbig devrait occuper le poste de numéro trois au sein de la DFB, derrière le gardien titulaire Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) et le remplaçant Alexander Nübel (VfB Stuttgart). Finn Dahmen, d’Augsbourg, que Nagelsmann avait récemment sélectionné trois fois de suite comme troisième gardien, ne serait cette fois-ci prévu qu’en renfort, selon les informations.

Au Bayern, Urbig est le numéro deux derrière Manuel Neuer, mais il a récemment pu jouer souvent en raison des problèmes de blessures de l’ancien gardien de but de l’équipe nationale allemande. Le joueur de 22 ans a profité de ces apparitions pour se mettre en valeur auprès de Nagelsmann. Toutes compétitions confondues, Urbig, qui a disputé au total 22 matchs internationaux juniors pour l’Allemagne, des U17 aux U21, a disputé 13 matchs cette saison.

Outre Urbig, un autre joueur professionnel du Bayern, le jeune prodige Lennart Karl, devrait quant à lui faire ses débuts en équipe nationale allemande. L'Allemagne affrontera la Suisse le 27 mars à Bâle, puis le Ghana trois jours plus tard à Stuttgart.