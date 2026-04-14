FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Une clause du contrat du club serait invalide. De nouveaux détails concernant la prolongation de Nico Schlotterbeck ont filtré

Selon les informations confirmées par Sky, la clause de départ insérée dans le nouveau contrat de Nico Schlotterbeck avec le BVB ne s’appliquerait pas au FC Bayern Munich.

Selon Sky, l’international allemand pourrait quitter le Borussia Dortmund après la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pour un montant de transfert fixé à 60 millions d’euros. Toutefois, cette clause ne s’appliquerait qu’à un petit nombre de clubs.

Le club bavarois n’en fait donc pas partie. Le club bavarois, pourtant, suit toujours le dossier avec prudence. Un départ de Min-Jae Kim, courtisé par plusieurs formations italiennes, pourrait l’inciter à intervenir pour renforcer sa défense, même si Hiroki Ito et Josip Stanisic sont déjà présents au club.

Le Real Madrid, en quête d’un défenseur central de premier plan, figurerait parmi les clubs autorisés à lever cette clause.

Le contrat de David Alaba, qui expire en juin 2024, ne devrait pas être prolongé, ce qui devrait permettre à l’Autrichien de partir libre. L’avenir d’Antonio Rüdiger, sous contrat jusqu’en 2026, reste également incertain.

Vendredi dernier, le défenseur a certes prolongé son contrat avec le BVB jusqu’en 2031, alors qu’il courait initialement jusqu’en 2027, mais il aurait fait insérer une clause de départ activable dès l’issue de la Coupe du monde.

Lors de la rencontre à domicile de Dortmund ce week-end face au Bayer 04 Leverkusen, le joueur de 26 ans a été sifflé par le public, une réaction évidente à ce que les supporters perçoivent comme un engagement quelque peu hypocrite envers le club.