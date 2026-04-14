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Nico SchlotterbeckGetty Images
Christian Guinin

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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Une clause du contrat du club serait invalide. De nouveaux détails concernant la prolongation de Nico Schlotterbeck ont filtré

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N. Schlotterbeck
H. Kane
B. Pavard
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Selon les dernières informations, le FC Bayern Munich aurait peu de chances d’obtenir le transfert de Nico Schlotterbeck après la Coupe du monde. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

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Restez informés des dernières actualités, rumeurs et analyses concernant le FC Bayern Munich :

  • Le club bavarois surveille avec attention la situation de Woltemade à Newcastle United, qui semble se dégrader.
  • « Le candidat idéal » ? Le Bayern travaillerait sur un transfert surprise de premier plan
  • Un triplé de transferts spectaculaire ? La prochaine star du FCB serait en lice pour le Milan.
  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich : la clause Schlotterbeck ne serait pas valable pour le club bavarois

    Selon les informations confirmées par Sky, la clause de départ insérée dans le nouveau contrat de Nico Schlotterbeck avec le BVB ne s’appliquerait pas au FC Bayern Munich.

    Selon Sky, l’international allemand pourrait quitter le Borussia Dortmund après la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pour un montant de transfert fixé à 60 millions d’euros. Toutefois, cette clause ne s’appliquerait qu’à un petit nombre de clubs.

    Le club bavarois n’en fait donc pas partie. Le club bavarois, pourtant, suit toujours le dossier avec prudence. Un départ de Min-Jae Kim, courtisé par plusieurs formations italiennes, pourrait l’inciter à intervenir pour renforcer sa défense, même si Hiroki Ito et Josip Stanisic sont déjà présents au club.

    Le Real Madrid, en quête d’un défenseur central de premier plan, figurerait parmi les clubs autorisés à lever cette clause.

    Le contrat de David Alaba, qui expire en juin 2024, ne devrait pas être prolongé, ce qui devrait permettre à l’Autrichien de partir libre. L’avenir d’Antonio Rüdiger, sous contrat jusqu’en 2026, reste également incertain.

    Vendredi dernier, le défenseur a certes prolongé son contrat avec le BVB jusqu’en 2031, alors qu’il courait initialement jusqu’en 2027, mais il aurait fait insérer une clause de départ activable dès l’issue de la Coupe du monde.

    Lors de la rencontre à domicile de Dortmund ce week-end face au Bayer 04 Leverkusen, le joueur de 26 ans a été sifflé par le public, une réaction évidente à ce que les supporters perçoivent comme un engagement quelque peu hypocrite envers le club.

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  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    FC Bayern Munich : deux anciennes stars du club s’apprêtent à changer de destination.

    Selon la Provence, les deux anciens joueurs du Bayern Munich, Pierre-Emile Höjbjerg et Benjamin Pavard, devraient quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival.

    Selon le quotidien français La Provence, le milieu défensif et le défenseur central n’entrent plus dans les plans de l’Olympique de Marseille et doivent donc changer d’air lors du prochain mercato estival.

    Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, Höjbjerg pourrait néanmoins générer des fonds, contrairement à Pavard, seulement prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat de 15 millions d’euros qui ne sera pas levée. Le défenseur central, dont le contrat à Milan court jusqu’en 2028, n’est plus dans les plans du club lombard.

    En revanche, le club phocéen espère encore tirer profit de Höjbjerg : la Juventus Turin, l’Inter Milan et l’AS Rome suivraient le dossier, et un transfert aux alentours de douze millions d’euros, bonus compris, serait évoqué.

  • FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich : une star de ManUnited salue l’arrivée de Kane au club bavarois

    Le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes, a félicité Harry Kane pour son transfert au FC Bayern Munich.

    Selon le Portugais, l’attaquant international anglais a pris la bonne décision en quittant Tottenham Hotspur, son club de longue date, à l’été 2023 pour rejoindre le club le plus titré d’Allemagne.

    « Kane a choisi le Bayern, et c’est une bonne décision, car il sait qu’il a de réelles chances d’obtenir des trophées », a expliqué Fernandes dans une interview accordée au Times. Sous le maillot des Spurs, où il a évolué pendant près de vingt ans, une telle opportunité lui aurait probablement été refusée.

    « S’il était resté une ou deux saisons de plus à Tottenham, il serait devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League. Serait-il devenu une légende pour autant ? Assurément », a poursuivi l’international portugais. Grâce à son transfert au FCB, Kane peut désormais briguer des distinctions individuelles, à l’image du Ballon d’Or : « Aujourd’hui, nous parlons d’un Harry Kane qui marque autant de buts qu’à Tottenham, mais il pourrait désormais remporter un Ballon d’Or, car il va gagner des trophées. »

    L’année dernière, Kane a déjà remporté le championnat allemand avec le Bayern, et cette saison, trois nouveaux titres sont à portée de main : la Bundesliga, où les Munichois dominent actuellement devant le Borussia Dortmund, ainsi que la Ligue des champions et la Coupe d’Allemagne, où l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany est toujours en course.

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    DateHeureRencontre
    Mercredi 15 avril21 hFC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)
    Dimanche 19 avril17h30FC Bayern – VfB Stuttgart (Bundesliga)
    Mercredi 22 avril20 h 45Bayer Leverkusen - FC Bayern (Coupe d’Allemagne)
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