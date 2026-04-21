Christian Nerlinger, l’ancien directeur sportif du Bayern Munich, a contesté les propos de Matthias Sammer sur les agents de joueurs, refusant de partager son avis.
Dans une interview accordée à Sky, Sammer avait vivement critiqué les agents de joueurs, réclamant leur « suppression » pure et simple, car ils gagneraient « trop d’argent » et seraient « inutiles ».
Nerlinger voit les choses autrement : « Supprimer entièrement une profession me paraît extrême. J’estime beaucoup Matthias, tant sur le plan humain que professionnel, mais je pense qu’il s’est un peu approprié la rhétorique de Trump, et ce n’est pas une bonne idée », a-t-il déclaré au magazine Kicker.
Néanmoins, cet homme de 53 ans, qui a occupé le poste de directeur sportif du club le plus titré d’Allemagne entre 2009 et 2012 avant de fonder sa propre agence de conseil, CN Sports, comprend les critiques de fond à l’encontre des agents.
Néanmoins, lorsque les dirigeants du Bayern, Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, « évoquent les dérives du secteur, ils ont raison sur certains points », reconnaît Nerlinger. « Le Bayern verse des salaires colossaux, même à l’échelle internationale, ce qui entraîne forcément des honoraires de conseil exorbitants. L’un va avec l’autre. »