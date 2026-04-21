L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a décliné plusieurs offres pour intervenir en tant qu'expert lors de la prochaine Coupe du monde.

Selon le journaliste britannique Mike Keegan du Daily Mail, plusieurs chaînes de télévision anglaises ont approché l’entraîneur du FCB pour commenter la compétition aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais se sont heurtées à un refus poli.

Le technicien belge souhaite en effet recharger ses batteries après une saison intense avec le club le plus titré d’Allemagne, qui peut encore viser un triplé, et aborder sereinement l’exercice suivant. Assurer une chronique pendant ce qui devrait être son temps de repos lui paraît donc contre-productif.

Les diffuseurs britanniques voyaient en lui un atout majeur pour décrypter les performances d’Harry Kane, qu’il connaît parfaitement. Il avait déjà endossé ce rôle d’expert pour la BBC et Sky. Mardi, en conférence de presse, à la veille de la demi-finale de Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen, Kompany a confirmé ces informations. « Pourquoi devrais-je travailler comme expert télé pendant mes vacances ? Je n’aurais plus de famille à Munich l’année prochaine », a-t-il déclaré en riant, expliquant ainsi les raisons de son refus.