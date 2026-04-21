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Christian Guinin

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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Un rôle particulier pendant la Coupe du monde ? Vincent Kompany refuse des offres alléchantes

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V. Kompany

À la tête du FC Bayern Munich, l’entraîneur Vincent Kompany réalise un travail remarquable. Ses compétences suscitent même des approches en dehors des terrains, mais le technicien belge a déjà rejeté toutes les offres qui lui ont été soumises. Retrouvez ici toutes les actualités et rumeurs concernant le FCB.

Autres actualités et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • « Je ne suis pas sûr » : un pronostic sombre concernant sa superstar
  • Selon les dernières indiscrétions, le club pourrait le laisser partir dès cet été. Un départ inattendu se profile Par ailleurs, un autre élément surprenant pourrait être mis sur le marché, ce qui interpelle les observateurs.
  • Les supporters s’interrogent : Olise crée le débat lors de la fête du titre du FC Bayern.
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    Selon les rumeurs, Vincent Kompany aurait décliné une offre de poste d’expert pour la Coupe du monde, préférant se concentrer sur ses fonctions d’entraîneur au FC Bayern Munich.

    L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a décliné plusieurs offres pour intervenir en tant qu'expert lors de la prochaine Coupe du monde.

    Selon le journaliste britannique Mike Keegan du Daily Mail, plusieurs chaînes de télévision anglaises ont approché l’entraîneur du FCB pour commenter la compétition aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais se sont heurtées à un refus poli.

    Le technicien belge souhaite en effet recharger ses batteries après une saison intense avec le club le plus titré d’Allemagne, qui peut encore viser un triplé, et aborder sereinement l’exercice suivant. Assurer une chronique pendant ce qui devrait être son temps de repos lui paraît donc contre-productif.

    Les diffuseurs britanniques voyaient en lui un atout majeur pour décrypter les performances d’Harry Kane, qu’il connaît parfaitement. Il avait déjà endossé ce rôle d’expert pour la BBC et Sky. Mardi, en conférence de presse, à la veille de la demi-finale de Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen, Kompany a confirmé ces informations. « Pourquoi devrais-je travailler comme expert télé pendant mes vacances ? Je n’aurais plus de famille à Munich l’année prochaine », a-t-il déclaré en riant, expliquant ainsi les raisons de son refus.

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  • Christian Nerlinger ist seit dem Sommer 2009 als Sportdirektor des FC Bayern tätigGetty

    FC Bayern Munich, Actualités : l'ancien directeur sportif du FCB répond aux critiques de Sammer

    Christian Nerlinger, l’ancien directeur sportif du Bayern Munich, a contesté les propos de Matthias Sammer sur les agents de joueurs, refusant de partager son avis.

    Dans une interview accordée à Sky, Sammer avait vivement critiqué les agents de joueurs, réclamant leur « suppression » pure et simple, car ils gagneraient « trop d’argent » et seraient « inutiles ».

    Nerlinger voit les choses autrement : « Supprimer entièrement une profession me paraît extrême. J’estime beaucoup Matthias, tant sur le plan humain que professionnel, mais je pense qu’il s’est un peu approprié la rhétorique de Trump, et ce n’est pas une bonne idée », a-t-il déclaré au magazine Kicker.

    Néanmoins, cet homme de 53 ans, qui a occupé le poste de directeur sportif du club le plus titré d’Allemagne entre 2009 et 2012 avant de fonder sa propre agence de conseil, CN Sports, comprend les critiques de fond à l’encontre des agents.

    Néanmoins, lorsque les dirigeants du Bayern, Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, « évoquent les dérives du secteur, ils ont raison sur certains points », reconnaît Nerlinger. « Le Bayern verse des salaires colossaux, même à l’échelle internationale, ce qui entraîne forcément des honoraires de conseil exorbitants. L’un va avec l’autre. »

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Date

    Match

    Compétition

    Mercredi 22 avril

    Bayer Leverkusen vs FC Bayern

    Coupe d’Allemagne

    Samedi 25 avril

    FSV Mayence 05 – Bayern Munich

    Bundesliga

    Mardi 28 avril

    Paris Saint-Germain – FC Bayern

    Ligue des champions

    Samedi 2 mai

    FC Bayern – 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

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