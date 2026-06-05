Selon Sky, Arijon Ibrahimovic ne serait pas envisagé par le FC Bayern Munich comme un simple joueur prêté, mais bien comme un élément de rotation au sein de l’équipe première. Selon Sky, le champion d’Allemagne serait très satisfait de la progression de l’international U21, auteur d’une saison convaincante au 1. FC Heidenheim, et lui préparerait un statut comparable à celui occupé par Raphael Guerreiro ces dernières années à Munich.

Le Portugais n’a certes pas dépassé le statut de remplaçant lors de sa troisième saison à Munich, mais il a tout de même disputé 29 matchs officiels (plus de 1 200 minutes de jeu), inscrivant six buts et délivrant trois passes décisives malgré quelques pépins physiques. Son contrat non prolongé, Guerreiro quitte le Bayern après trois ans. Un temps, des rumeurs ont même évoqué une fin de carrière.

Polyvalent sur les deux ailes, le jeune attaquant peut espérer du temps de jeu en raison de la triple charge. D’autant plus que la nouvelle recrue désignée, Ismael Saibari, en provenance du PSV Eindhoven, est avant tout prévue pour le centre, et que la venue d’Anthony Gordon sur le flanc gauche a échoué.

Selon Sky, la balle est désormais dans le camp du joueur : sous contrat jusqu’en 2027, il aurait reçu une proposition de prolongation. En cas de refus, le club privilégierait un transfert.

Selon Sky, le joueur aurait déjà reçu des demandes de la Premier League, de la Bundesliga et de l’Eredivisie, probablement de clubs où il bénéficierait de davantage de temps de jeu. En Bundesliga, Hoffenheim et Stuttgart suivraient le dossier pour un transfert définitif. En cas de vente, le Bayern souhaiterait conserver une option de rachat, selon la tz. Sur le Vieux Continent, Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham, Crystal Palace et le PSV Eindhoven ont été associés au joueur de 20 ans.

Après un prêt mitigé à Frosinone (23/24) et un passage désastreux à la Lazio Rome (19 minutes de jeu en 2025), le Suédois s’est immédiatement imposé comme titulaire au 1. FC Heidenheim la saison dernière et a été l’une des rares lueurs d’espoir dans la lutte pour le maintien du club. Il a conclu l’exercice avec deux buts et cinq passes décisives en 34 matchs officiels, profitant des 2 346 minutes de temps de jeu accordées par l’entraîneur Frank Schmidt.

« Avant de venir, il était important pour moi d’avoir beaucoup de temps de jeu pour faire mes preuves. J’y suis parvenu et je pense donc que ça a été une très bonne année pour moi », a-t-il déclaré après son départ de Heidenheim.