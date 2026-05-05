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Jochen Tittmar

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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Un faux pas a été commis dans la boutique officielle du club. Le FCB a été victime d’une bévue concernant ses maillots

Bundesliga
Bayern Munich
K. Coman
A. Pavlovic

Le FC Bayern Munich a connu une mésaventure lors de la vente de ses maillots. Dans le même temps, une légende du club salue les performances d’Aleksandar Pavlovic. Toutes les actualités et rumeurs autour du FCB.

Retrouvez toute l’actualité, les analyses et les rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • Le Bayern va avoir un nouveau « papa », que Guardiola aurait voulu cloner mille fois
  • Des ennuis pour le PSG avant le choc en Ligue des champions
  • Absent plusieurs mois, un jeune talent du club, déjà poursuivi par la malchance, se blesse gravement.
  • FC Bayern München v Olympique Lyonnais - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    FC Bayern Munich – Flash info : une erreur de maillot constatée dans la boutique officielle du club.

    À la veille du match retour décisif de la demi-finale de la Ligue des champions, le FC Bayern a présenté lundi son nouveau maillot pour la saison 2026/27. L’équipe le portera dès mercredi face au Paris Saint-Germain. 

    Toutefois, un coup d’œil dans la boutique officielle a de quoi surprendre : le maillot floqué au nom de Kingsley Coman y figure toujours, alors que le Français n’a plus porté les couleurs du club depuis près de neuf mois. Cette anomalie s’explique par un bug technique sur le site web de l’équipementier et actionnaire Adidas. 

    Le tout nouveau maillot était en effet proposé à la vente par erreur avec le nom de l’ailier et son ancien numéro 11, alors que l’ère de l’attaquant sur les rives de l’Isar est terminée depuis longtemps. 

    L’homme qui avait offert au club la Ligue des champions 2020 d’une tête contre le PSG a quitté Munich en août 2025, après dix ans de services. Transféré pour environ 30 millions d’euros vers Al-Nassr, il évolue désormais en Arabie saoudite aux côtés de Cristiano Ronaldo.

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  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, Actualités : Bastian Schweinsteiger ne tarit pas d’éloges sur Aleksandar Pavlovic.

    Aleksandar Pavlovic se distingue actuellement à la Säbener Straße et se fait de plus en plus remarquer au sein de la sélection de Julian Nagelsmann. La légende du Bayern, Bastian Schweinsteiger, prédit au jeune homme de 21 ans une brillante carrière sous le maillot national. 

    Dans une interview accordée à la Münchner Abendzeitung, l’ancien capitaine de l’équipe nationale a souligné l’énorme talent qu’il reconnaît chez ce joueur formé au club. Interrogé sur la future hiérarchie au sein de l’équipe, Schweinsteiger a déclaré : « Bien sûr, il faut d’abord citer Kimmich comme leader. J’aimerais aussi beaucoup voir Pavlovic dans ce rôle. »

    Le champion du monde 2014 salue la manière dont le milieu de terrain s’est imposé au Bayern et souligne : « Il a beaucoup progressé au Bayern et y occupe désormais un rôle central ».

    Pour l’ancien professionnel, Pavlovic est déjà un joueur clé en équipe nationale. « Nous avons des joueurs de classe mondiale. Je pense notamment à Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic et Florian Wirtz », a-t-il conclu.

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    DateMatchCompétition
    Mercredi 6 maiFC Bayern Munich - Paris Saint-GermainLigue des champions
    Samedi 9 maiVfL Wolfsburg - FC BayernBundesliga
    Samedi 16 maiFC Bayern – 1. FC CologneBundesliga
    Samedi 23 maiFC Bayern – VfB StuttgartCoupe d’Allemagne
Ligue des Champions
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