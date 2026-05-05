Aleksandar Pavlovic se distingue actuellement à la Säbener Straße et se fait de plus en plus remarquer au sein de la sélection de Julian Nagelsmann. La légende du Bayern, Bastian Schweinsteiger, prédit au jeune homme de 21 ans une brillante carrière sous le maillot national.
Dans une interview accordée à la Münchner Abendzeitung, l’ancien capitaine de l’équipe nationale a souligné l’énorme talent qu’il reconnaît chez ce joueur formé au club. Interrogé sur la future hiérarchie au sein de l’équipe, Schweinsteiger a déclaré : « Bien sûr, il faut d’abord citer Kimmich comme leader. J’aimerais aussi beaucoup voir Pavlovic dans ce rôle. »
Le champion du monde 2014 salue la manière dont le milieu de terrain s’est imposé au Bayern et souligne : « Il a beaucoup progressé au Bayern et y occupe désormais un rôle central ».
Pour l’ancien professionnel, Pavlovic est déjà un joueur clé en équipe nationale. « Nous avons des joueurs de classe mondiale. Je pense notamment à Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic et Florian Wirtz », a-t-il conclu.