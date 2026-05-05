À la veille du match retour décisif de la demi-finale de la Ligue des champions, le FC Bayern a présenté lundi son nouveau maillot pour la saison 2026/27. L’équipe le portera dès mercredi face au Paris Saint-Germain.

Toutefois, un coup d’œil dans la boutique officielle a de quoi surprendre : le maillot floqué au nom de Kingsley Coman y figure toujours, alors que le Français n’a plus porté les couleurs du club depuis près de neuf mois. Cette anomalie s’explique par un bug technique sur le site web de l’équipementier et actionnaire Adidas.

Le tout nouveau maillot était en effet proposé à la vente par erreur avec le nom de l’ailier et son ancien numéro 11, alors que l’ère de l’attaquant sur les rives de l’Isar est terminée depuis longtemps.

L’homme qui avait offert au club la Ligue des champions 2020 d’une tête contre le PSG a quitté Munich en août 2025, après dix ans de services. Transféré pour environ 30 millions d’euros vers Al-Nassr, il évolue désormais en Arabie saoudite aux côtés de Cristiano Ronaldo.