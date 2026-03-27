FC Bayern Munich, actualités et rumeurs : Thomas Müller pourrait-il un jour devenir directeur sportif du FC Bayern ? « Si une porte était entrouverte et que je voulais y entrer… »

L'avenir de Thomas Müller au FC Bayern Munich continue de faire parler de lui – et le vétéran lui-même vient aujourd'hui jeter de l'huile sur le feu. Un rôle en dehors du terrain semble tout à fait envisageable pour le joueur de 36 ans, même s'il garde délibérément toutes les options ouvertes.

Actuellement, Müller est toujours sous contrat avec les Vancouver Whitecaps, où il jouit d’une importance sportive bien plus grande qu’à Munich ces derniers temps. Alors qu’il n’était souvent sollicité que comme joker chez le champion en titre, il fait à nouveau partie des figures marquantes sur le terrain au Canada.

Le champion du monde 2014 laisse délibérément en suspens la suite de sa carrière. Dans l'émission Bestbesetzung sur MagentaSport, il a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas se fixer – sans pour autant exclure un retour à Munich. « Je n'exclus rien. Je laisse généralement les choses venir à moi », a déclaré Müller. Dans le même temps, il a laissé entendre qu’il saisirait activement les opportunités : « Si une porte était entrouverte et que je voulais y entrer, j’ai toujours réussi à le faire par le passé. »

Un poste concret – par exemple celui de directeur sportif – n’est certes pas à l’ordre du jour pour l’instant, mais en interne, Müller est considéré comme un candidat potentiel pour une fonction future en raison de son expérience et de son attachement au club. Ce qui sera déterminant, c’est sans doute de savoir s’il estime lui-même que le moment est venu et qu’il dispose des compétences nécessaires pour assumer un tel rôle.

Müller se positionne en revanche de manière beaucoup plus claire sur un autre sujet : un éventuel retour en équipe nationale. Il exclut catégoriquement tout retour. À la question posée, il a répondu laconiquement : « Oui, zéro. » Et il a également eu des mots clairs à l’égard du sélectionneur national Julian Nagelsmann : « Eh bien, s’il m’appelle, c’est qu’il a perdu la tête. »