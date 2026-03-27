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FC Bayern Munich, actualités et rumeurs : Thomas Müller pourrait-il un jour devenir directeur sportif du FC Bayern ? « Si une porte était entrouverte et que je voulais y entrer… »

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Thomas Müller n'exclut pas un retour au FC Bayern Munich. Uli Hoeneß se moque du FC Liverpool. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

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    FC Bayern, Actualités : Müller n'exclut pas de jouer un rôle au FC Bayern

    L'avenir de Thomas Müller au FC Bayern Munich continue de faire parler de lui – et le vétéran lui-même vient aujourd'hui jeter de l'huile sur le feu. Un rôle en dehors du terrain semble tout à fait envisageable pour le joueur de 36 ans, même s'il garde délibérément toutes les options ouvertes.

    Actuellement, Müller est toujours sous contrat avec les Vancouver Whitecaps, où il jouit d’une importance sportive bien plus grande qu’à Munich ces derniers temps. Alors qu’il n’était souvent sollicité que comme joker chez le champion en titre, il fait à nouveau partie des figures marquantes sur le terrain au Canada.

    Le champion du monde 2014 laisse délibérément en suspens la suite de sa carrière. Dans l'émission Bestbesetzung sur MagentaSport, il a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas se fixer – sans pour autant exclure un retour à Munich. « Je n'exclus rien. Je laisse généralement les choses venir à moi », a déclaré Müller. Dans le même temps, il a laissé entendre qu’il saisirait activement les opportunités : « Si une porte était entrouverte et que je voulais y entrer, j’ai toujours réussi à le faire par le passé. »

    Un poste concret – par exemple celui de directeur sportif – n’est certes pas à l’ordre du jour pour l’instant, mais en interne, Müller est considéré comme un candidat potentiel pour une fonction future en raison de son expérience et de son attachement au club. Ce qui sera déterminant, c’est sans doute de savoir s’il estime lui-même que le moment est venu et qu’il dispose des compétences nécessaires pour assumer un tel rôle.

    Müller se positionne en revanche de manière beaucoup plus claire sur un autre sujet : un éventuel retour en équipe nationale. Il exclut catégoriquement tout retour. À la question posée, il a répondu laconiquement : « Oui, zéro. » Et il a également eu des mots clairs à l’égard du sélectionneur national Julian Nagelsmann : « Eh bien, s’il m’appelle, c’est qu’il a perdu la tête. »

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    FC Bayern, Actualités : Hoeneß se moque de Liverpool

    Les spéculations autour d'un éventuel transfert colossal de Michael Olise font actuellement beaucoup parler d'elles, mais au FC Bayern Munich, on reste serein. Le président d'honneur Uli Hoeneß, en particulier, a clairement indiqué qu'une vente de la star offensive n'était pas à l'ordre du jour, malgré les sommes record qui circulent.

    Récemment, des rumeurs circulaient selon lesquelles le FC Liverpool serait prêt à débourser environ 200 millions d’euros pour le joueur international français. Hoeneß a toutefois clairement indiqué, lors du festival de l’IA data:unplugged, que les Munichois n’envisageaient pas de se séparer de leur joueur clé – et s’est même un peu moqué de Liverpool : « Si c'est vrai, je ne crois pas que ce soit vrai, mais Liverpool a dépensé 500 millions cette année et réalise une très mauvaise saison. Nous n'allons donc pas contribuer à ce qu'ils jouent mieux l'année prochaine. »

    Olise, qui joue un rôle central au sein du club champion depuis son arrivée en 2024, s’est depuis longtemps imposé au niveau mondial grâce à ses excellentes performances. Cette saison encore, avec 16 buts et 27 passes décisives en 39 matchs, il fait partie des figures marquantes du jeu du Bayern. L'intérêt des autres grands clubs est donc à la hauteur de ses performances : outre Liverpool, le Real Madrid est régulièrement cité comme un acquéreur potentiel.

    Pour Hoeneß, cependant, ce n’est pas le montant éventuel du transfert qui prime, mais le succès sportif et l’importance pour les supporters : « Nous jouons ce match pour nos supporters. Nous avons 430 000 membres, nous avons des millions de supporters à travers le monde, et cela ne leur sert pas à grand-chose si nous avons 200 millions sur notre compte et que nous jouons moins bien au football chaque samedi à cause de cela. »

    La direction sportive autour de Max Eberl ne voit pas non plus de raison de s’inquiéter. « Michael a un contrat chez nous jusqu’en 2029, sans clause de départ – nous sommes sereins », a récemment déclaré le directeur sportif du FC Bayern au magazine Sport Bild.

  • FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern, Actualités : Manuel Neuer fête ses 40 ans

    Manuel Neuer fête aujourd'hui, 27 mars, ses 40 ans – et peut se prévaloir d'une carrière sans pareille. Pendant de nombreuses années, il a été une figure marquante non seulement au FC Bayern, mais aussi en équipe nationale, et a profondément révolutionné le poste de gardien de but grâce à son style.

    Son plus grand moment sous le maillot de la DFB reste bien sûr le titre de champion du monde remporté en 2014 au Brésil. À l'époque, Neuer était l'un des joueurs clés de cette conquête. Au niveau des clubs également, il a remporté à peu près tout ce qu'il y avait à gagner : de nombreux titres de champion avec le FC Bayern et deux victoires en Ligue des champions en 2013 et 2020.

    Et pourtant, son avenir reste incertain. Neuer travaille à son retour après sa blessure, mais prend son temps avant de se prononcer sur son avenir. Continuer ou arrêter ? C'est précisément cette question qui reste en suspens – en particulier au FC Bayern. En coulisses, le club champion en titre discute déjà de scénarios possibles, et Oliver Baumann est également évoqué comme une option envisageable.

    Joyeux 40e anniversaire, Manuel Neuer !

  • FC Bayern, Actualités : Upamecano reçoit un carton rouge lors de la victoire prestigieuse de la France contre le Brésil

    Malgré l'expulsion de Dayot Upamecano, le pilier de la défense du Bayern Munich, l'équipe de France a bien démarré cette année de Coupe du monde. À Foxborough, dans l'État américain du Massachusetts, l'équipe tricolore s'est imposée 2-1 (1-0) lors d'un match amical prestigieux contre le Brésil, champion du monde en titre, malgré 35 minutes à 10 contre 11.

    La superstar Kylian Mbappé (32e) et l'ancien attaquant de Bundesliga Hugo Ekitiké (65e) ont marqué pour les vice-champions du monde lors de cette nouvelle édition de la finale de la Coupe du monde de 1998. Upamecano, qui figurait dans le onze de départ français tout comme son coéquipier de club Michael Olise, a été renvoyé au vestiaire dix minutes après la pause pour une faute grossière sanctionnée d'un carton rouge. La Seleção, qui s'est présentée sans sa star vieillissante Neymar, non sélectionnée, n'a pu réduire l'écart que douze minutes avant le coup de sifflet final grâce à Bremer.

    La France et le Brésil profiteront chacun d’une dernière fois de leur tournée américaine pour tester leur forme en vue de la Coupe du monde cet été. La France affrontera la Colombie dimanche à Landover, dans le Maryland, avant que le Brésil ne rencontre la Croatie deux jours plus tard à Orlando, en Floride.

    Lors de la phase finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la France disputera ses matchs de groupe contre la Norvège, le Sénégal et un participant aux barrages qui n'est pas encore déterminé. Sous la houlette de son entraîneur vedette italien Carlo Ancelotti, le Brésil devra s'imposer lors de la phase préliminaire contre Haïti, le Maroc et l'Écosse. (SID)

  • FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB

    Date

    Heure

    Rencontre

    Samedi 4 avril

    15h30

    SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)

    Mardi 7 avril

    21 h

    Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)

    Samedi 11 avril

    18 h 30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mercredi 15 avril

    21 h

    FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)

    Dimanche 19 avril

    17h30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

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