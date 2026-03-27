FC Bayern Munich, actualités et rumeurs : Thomas Müller pourrait-il un jour devenir directeur sportif du FC Bayern ? « Si une porte était entrouverte et que je voulais y entrer… »

Les spéculations autour d'un éventuel transfert colossal de Michael Olise font actuellement beaucoup parler d'elles, mais au FC Bayern Munich, on reste serein. Le président d'honneur Uli Hoeneß, en particulier, a clairement indiqué qu'une vente de la star offensive n'était pas à l'ordre du jour, malgré les sommes record qui circulent.
Récemment, des rumeurs circulaient selon lesquelles le FC Liverpool serait prêt à débourser environ 200 millions d’euros pour le joueur international français. Hoeneß a toutefois clairement indiqué, lors du festival de l’IA data:unplugged, que les Munichois n’envisageaient pas de se séparer de leur joueur clé – et s’est même un peu moqué de Liverpool : « Si c'est vrai, je ne crois pas que ce soit vrai, mais Liverpool a dépensé 500 millions cette année et réalise une très mauvaise saison. Nous n'allons donc pas contribuer à ce qu'ils jouent mieux l'année prochaine. »
Olise, qui joue un rôle central au sein du club champion depuis son arrivée en 2024, s’est depuis longtemps imposé au niveau mondial grâce à ses excellentes performances. Cette saison encore, avec 16 buts et 27 passes décisives en 39 matchs, il fait partie des figures marquantes du jeu du Bayern. L'intérêt des autres grands clubs est donc à la hauteur de ses performances : outre Liverpool, le Real Madrid est régulièrement cité comme un acquéreur potentiel.
Pour Hoeneß, cependant, ce n’est pas le montant éventuel du transfert qui prime, mais le succès sportif et l’importance pour les supporters : « Nous jouons ce match pour nos supporters. Nous avons 430 000 membres, nous avons des millions de supporters à travers le monde, et cela ne leur sert pas à grand-chose si nous avons 200 millions sur notre compte et que nous jouons moins bien au football chaque samedi à cause de cela. »
La direction sportive autour de Max Eberl ne voit pas non plus de raison de s’inquiéter. « Michael a un contrat chez nous jusqu’en 2029, sans clause de départ – nous sommes sereins », a récemment déclaré le directeur sportif du FC Bayern au magazine Sport Bild.