L’Arabie saoudite s’intéresse traditionnellement aux joueurs et entraîneurs. D’après le quotidien sportif saoudien Arriyadiyah, l’un des principaux médias du pays, les dirigeants sont désormais aussi ciblés. Al-Ittihad, champion en titre, aurait déjà approché Max Eberl, le directeur sportif du FC Bayern Munich, pour diriger son projet sportif. Le champion saoudien en titre souhaite confier à ce dirigeant de 52 ans la direction de son projet sportif, selon la même source.

Les pourparlers auraient toutefois achoppé en raison de divergences sur la vision sportive et la stratégie future du club. Al-Ittihad étudierait donc d’autres candidats, sans que aucun nom concret ne soit évoqué pour l’instant.

Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2027, Eberl a récemment affirmé vouloir rester à Munich, mais son avenir au sein du club bavarois n’est pas encore totalement réglé. Selon le magazine kicker, le conseil de surveillance du Bayern doit examiner fin mai, lors d’une réunion dédiée, l’avenir de la direction sportive, y compris celui d’Eberl. « J’ai toujours dit que je voulais faire mon travail ici. C’est à eux d’évaluer mon travail. S’ils trouvent que je fais du bon travail, alors je suis prêt à rester plus longtemps ici, au Bayern », a récemment déclaré Eberl sur DAZN.

Nommé en mars 2024, Eberl a d’abord été critiqué pour un effectif jugé déséquilibré, avant de regagner des points grâce à des transferts réussis comme Michael Olise et Luis Diaz, appréciés à Munich.

Pourtant, les spéculations autour de sa personne se poursuivent. Récemment, des rumeurs ont fait état de relations tendues avec le directeur sportif Christoph Freund. Selon le magazine kicker, leurs divergences se seraient multipliées ces dernières semaines. L’espoir de voir Eberl et Freund former un duo aussi solide qu’autrefois Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge n’a pas encore abouti ; au contraire, le magazine parle même d’un « mariage forcé ».

Selon Sport1, sa gestion des négociations contractuelles divise aussi en interne : on lui reproche de se laisser trop facilement influencer par les conseillers et de faire preuve d’un manque de fermeté. Plutôt que de faire preuve de la fermeté nécessaire, il serait « trop conciliant », ce qui, selon plusieurs responsables, aurait entraîné la signature de contrats inutilement coûteux et terni l’image du club.