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Marko Brkic et Christian Guinin

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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Selon les dernières informations, des discussions auraient déjà eu lieu au sujet d’une alternative surprenante à Max Eberl en cas de départ de ce dernier du club bavarois

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Selon les dernières rumeurs, Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, attirerait l’attention d’un club saoudien. Par ailleurs, Joao Pedro, joueur de Chelsea, vante les mérites d’Harry Kane. Toutes les actualités et spéculations concernant le FC Bayern Munich.

Autres actualités, analyses et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • Hoeneß serait intervenu pour trouver un candidat au poste de dirigeant du FC Bayern
  • Une star du club pourrait, en partant, créer une première dans sa carrière.
  • Par ailleurs, le conseil de surveillance aurait défini de nouveaux objectifs de transfert pour les dirigeants sportifs Max Eberl et Christoph Freund.
  • EberlGetty Images

    FC Bayern : un club saoudien voudrait recruter Max Eberl

    L’Arabie saoudite s’intéresse traditionnellement aux joueurs et entraîneurs. D’après le quotidien sportif saoudien Arriyadiyah, l’un des principaux médias du pays, les dirigeants sont désormais aussi ciblés. Al-Ittihad, champion en titre, aurait déjà approché Max Eberl, le directeur sportif du FC Bayern Munich, pour diriger son projet sportif. Le champion saoudien en titre souhaite confier à ce dirigeant de 52 ans la direction de son projet sportif, selon la même source.

    Les pourparlers auraient toutefois achoppé en raison de divergences sur la vision sportive et la stratégie future du club. Al-Ittihad étudierait donc d’autres candidats, sans que aucun nom concret ne soit évoqué pour l’instant.

    Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2027, Eberl a récemment affirmé vouloir rester à Munich, mais son avenir au sein du club bavarois n’est pas encore totalement réglé. Selon le magazine kicker, le conseil de surveillance du Bayern doit examiner fin mai, lors d’une réunion dédiée, l’avenir de la direction sportive, y compris celui d’Eberl. « J’ai toujours dit que je voulais faire mon travail ici. C’est à eux d’évaluer mon travail. S’ils trouvent que je fais du bon travail, alors je suis prêt à rester plus longtemps ici, au Bayern », a récemment déclaré Eberl sur DAZN.

    Nommé en mars 2024, Eberl a d’abord été critiqué pour un effectif jugé déséquilibré, avant de regagner des points grâce à des transferts réussis comme Michael Olise et Luis Diaz, appréciés à Munich.

    Pourtant, les spéculations autour de sa personne se poursuivent. Récemment, des rumeurs ont fait état de relations tendues avec le directeur sportif Christoph Freund. Selon le magazine kicker, leurs divergences se seraient multipliées ces dernières semaines. L’espoir de voir Eberl et Freund former un duo aussi solide qu’autrefois Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge n’a pas encore abouti ; au contraire, le magazine parle même d’un « mariage forcé ».

    Selon Sport1, sa gestion des négociations contractuelles divise aussi en interne : on lui reproche de se laisser trop facilement influencer par les conseillers et de faire preuve d’un manque de fermeté. Plutôt que de faire preuve de la fermeté nécessaire, il serait « trop conciliant », ce qui, selon plusieurs responsables, aurait entraîné la signature de contrats inutilement coûteux et terni l’image du club.

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  • FC Bayern Munich : Joao Pedro encense Kane

    L'attaquant de Chelsea Joao Pedro a salué le talent de Harry Kane, l'avant-centre du Bayern Munich.

    L’attaquant brésilien a confié à TNTSports : « Il affichait déjà des statistiques exceptionnelles en Premier League, mais, désormais, depuis son arrivée au Bayern, on mesure pleinement l’étendue du talent d’Harry Kane. »

    Alors que Kane portait encore les couleurs de Tottenham et que Pedro défendait celles de Watford, il a pu apprécier de près la qualité de l’attaquant bavarois : « Je lui souhaite toujours bonne chance, car c’est un joueur fantastique. »

    Et l’attaquant brésilien d’estimer que Kane a même l’étoffe d’un futur Ballon d’Or : « À mon avis, oui. Car c’est un joueur exceptionnel. »

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-AUGSBURGAFP

    Selon les rumeurs, l’entraîneur Markus Weinzierl s’apprêterait à quitter le FC Bayern Munich pour rejoindre la Suisse.

    Après son départ du FC Bayern Munich, Markus Weinzierl pourrait s'engager en Suisse.

    Selon le journal Blick, le technicien de 51 ans pourrait prochainement prendre place sur le banc du FC Lucerne, que Mario Frick quittera à l’issue de la saison. Des discussions auraient déjà eu lieu, et Weinzierl se montrerait tout à fait disposé à accepter ce poste.

    Depuis août 2024, il occupait le poste de directeur sportif du centre de formation du club allemand le plus titré. « D’un commun accord », le club et l’entraîneur de 51 ans ont décidé de ne pas prolonger le contrat qui expire le 30 juin.

    « Ce fut une période très réussie et agréable, mais je souhaite retravailler comme entraîneur au niveau professionnel », a-t-il déclaré sur le site Internet du club munichois. Il a remercié l’équipe pour sa collaboration, qui a permis « à Vincent Kompany de trouver autant de talents pour son équipe professionnelle au sein de son propre centre de formation. Dix joueurs ayant fait leurs débuts professionnels en une saison, emmenés par Lennart Karl, font de l’exercice 2025/26 un succès retentissant pour le Campus. »

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Date

    Match

    Compétition

    Samedi 16 mai

    FC Bayern Munich - 1. FC Cologne

    Bundesliga

    Samedi 23 mai

    FC Bayern – VfB Stuttgart

    Coupe d’Allemagne

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