FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. « Quand il l’a appris… » : un joueur du FCB qui n’a pas confirmé son potentiel révèle une anecdote sur un incident impliquant Joshua Kimmich

L’ancien joueur du Bayern Munich, Bouna Sarr, a confié une anecdote sur son passage au club bavarois, dans laquelle Joshua Kimmich tient le rôle principal.

Il s’agit du test « Vameval », qui évalue la vitesse aérobie maximale, soit la vitesse de course la plus élevée qu’un joueur peut maintenir en utilisant l’oxygène de manière optimale. Selon ses propres termes, Sarr avait toujours dominé cet exercice dans ses clubs précédents et, avant de le passer au Bayern, il voulait connaître son principal rival.

« J’ai demandé : “Qui est le meilleur ?” On m’a répondu : Joshua Kimmich », raconte Sarr dans une interview accordée au journal français L’Équipe. « Quand il l’a appris, il est venu me voir et on en a ri », précise le latéral droit.

Sous contrat avec le Bayern de 2020 à 2024, Sarr a bien remporté ce test, l’un de ses rares succès à Munich. Souvent blessé, il n’a disputé que 33 matchs en quatre saisons chez le club allemand le plus titré.

Après son départ du FCB à l’été 2024, le Sénégalais, alors âgé de 34 ans, est resté sans club pendant un an et demi. Depuis début février, Sarr a fait son retour au FC Metz, club de première division française où il avait autrefois débuté sa carrière professionnelle.