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Oliver Maywurm

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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. « Quand il l’a appris… » : un joueur du FCB qui n’a pas confirmé son potentiel révèle une anecdote sur un incident impliquant Joshua Kimmich

Bundesliga
J. Kimmich
B. Sarr
Bayern Munich

Bouna Sarr restera dans les mémoires comme un transfert raté au Bayern Munich, mais à un certain égard, il était le numéro 1. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

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  • FC Bayern München - Training SessionGetty Images Sport

    FC Bayern Munich : Bouna Sarr dévoile une anecdote sur Joshua Kimmich

    L’ancien joueur du Bayern Munich, Bouna Sarr, a confié une anecdote sur son passage au club bavarois, dans laquelle Joshua Kimmich tient le rôle principal.

    Il s’agit du test « Vameval », qui évalue la vitesse aérobie maximale, soit la vitesse de course la plus élevée qu’un joueur peut maintenir en utilisant l’oxygène de manière optimale. Selon ses propres termes, Sarr avait toujours dominé cet exercice dans ses clubs précédents et, avant de le passer au Bayern, il voulait connaître son principal rival.

    « J’ai demandé : “Qui est le meilleur ?” On m’a répondu : Joshua Kimmich », raconte Sarr dans une interview accordée au journal français L’Équipe. « Quand il l’a appris, il est venu me voir et on en a ri », précise le latéral droit.

    Sous contrat avec le Bayern de 2020 à 2024, Sarr a bien remporté ce test, l’un de ses rares succès à Munich. Souvent blessé, il n’a disputé que 33 matchs en quatre saisons chez le club allemand le plus titré.

    Après son départ du FCB à l’été 2024, le Sénégalais, alors âgé de 34 ans, est resté sans club pendant un an et demi. Depuis début février, Sarr a fait son retour au FC Metz, club de première division française où il avait autrefois débuté sa carrière professionnelle.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich : Manuel Neuer va-t-il prolonger son contrat ? Max Eberl répond avec humour

    Interrogé sur l’avenir du gardien Manuel Neuer, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a préféré botter en touche avec humour.

    L’agent du gardien, Thomas Kroth, s’était rendu à Munich en début de semaine pour s’entretenir avec les dirigeants bavarois. Interrogé samedi, après le match nul 3-3 en Bundesliga contre Heidenheim, sur le contenu de ces discussions, Eberl a plaisanté : « Ses billets pour Paris (match retour contre le PSG mercredi, ndlr). Il sera présent au stade. » Relancé par un journaliste, le dirigeant a maintenu le flou, ajoutant avec un clin d’œil : « Il voulait des billets pour Paris, c’est réglé. Il sera tout en haut de la tribune d’honneur. »

    Le contrat du gardien au Bayern expire en juin, et aucune décision officielle n’a encore été prise concernant une éventuelle prolongation d’une saison supplémentaire. Selon Sky, Neuer aurait toutefois signifié à la direction du champion d’Allemagne son intention de poursuivre l’aventure, une position qui correspond à la volonté du club de conserver son expérimenté dernier rempart.

  • FC Bayern Munich, Actualités : les U19 du FCB éliminés après une lourde défaite à Cologne

    L'équipe U19 du FC Bayern Munich a été éliminée en huitièmes de finale du championnat allemand des juniors A. Les jeunes Bavarois, issus du club le plus titré d'Allemagne, se sont inclinés samedi 0-4 sur la pelouse du 1. FC Cologne.

    Fynn Schenten a ouvert le score pour les Rhénans peu après la demi-heure de jeu, avant que Jason Ponente-Ramirez ne double la mise juste avant la mi-temps. Le troisième but, œuvre d’Arian Römers, a pratiquement scellé l’issue du match à la 54^e minute, puis David Fürst a inscrit le quatrième et dernier goal pour fixer le score final.

    « La défaite d’aujourd’hui est malheureusement méritée. Nous n’avons pas été à la hauteur dans un match crucial, alors que Cologne a été plus présente, plus précise et plus rigoureuse dans tous les domaines », a analysé l’entraîneur des U19 du Bayern, Peter Gaydarov, après la rencontre.

  • Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26Getty Images

    FC Bayern Munich – Actualités : Aitana Bonmati, la star du Barça, est prête pour le match retour contre l’équipe féminine du FCB.

    Juste à temps pour la demi-finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich, Aitana Bonmatí, triple lauréate du Ballon d’Or, a officialisé son retour au FC Barcelone.

    « Ce fut un défi long, difficile et formateur. Je suis de retour dans l'équipe et j'ai hâte de disputer le match de Ligue des champions au Camp Nou. Je le referais. Nous allons le refaire. À demain », a écrit Bonmatí avant le duel de dimanche (16h30, ZDF et Disney+) sur X. La joueuse de 28 ans s’était fracturé le péroné en novembre.

    L’entraîneur du Barça, Pere Romeu, avait déjà confirmé que la joueuse serait dans le groupe pour affronter le Bayern. Victime d’une fracture du tibia lors d’un entraînement avec la sélection espagnole, Bonmatí avait dû passer par une intervention chirurgicale. Après plus de cinq mois d’indisponibilité, la milieu de terrain ne devrait pas encore figurer dans le onze de départ, mais Barcelone espère qu’elle pourra faire la différence en sortant du banc.

    Vainqueur de l’Allianz Arena (1-1 à l’aller), le vainqueur de dimanche rejoindra l’Olympique lyonnais de Jule Brand en finale à Oslo le 23 mai. Une première pour le Bayern, tandis que Barcelone vise un quatrième sacre continental après 2021, 2023 et 2024.

    Le club catalan vise un quatrième sacre continental après ses triomphes en 2021, 2023 et 2024.

    (SID)

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Date

    Match

    Compétition

    Mercredi 6 mai

    FC Bayern Munich - Paris Saint-Germain

    Ligue des champions

    Samedi 9 mai

    VfL Wolfsburg - FC Bayern

    Bundesliga

    Samedi 16 mai

    FC Bayern – 1. FC Cologne

    Bundesliga

    Samedi 23 mai

    FC Bayern – VfB Stuttgart

    Coupe d’Allemagne

Ligue des Champions
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