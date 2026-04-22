Le jeune milieu de terrain colombien Samuel Martinez suscite un intérêt de plus en plus concret de la part du FC Bayern Munich.

Après les révélations de la tz sur l’intérêt des Bavarois pour ce jeune de 17 ans, Absolut Bayern assure même que le joueur suscite un vif enthousiasme au sein du club. Au Bayern, on le compare déjà à la légende brésilienne Kaka, passé par l’AC Milan et le Real Madrid. Son style de jeu élégant et dynamique évoquerait celui de l’ancienne star brésilienne.

Le club bavarois, détenteur du record de titres nationaux, a donc de bonnes raisons d’espérer que le jeune joueur, très courtisé, choisisse la Säbener Straße. D’autres grands clubs européens, comme Arsenal, Tottenham, Liverpool et le rival domestique Borussia Dortmund, sont également sur les rangs.

Le jeune offensif évolue actuellement au sein de l’équipe U20 de l’Atlético Nacional, club de première division colombienne. Lors du Championnat d’Amérique du Sud U17, Martinez a récemment fait sensation avec la sélection colombienne : en six matches disputés lors de la conquête du titre, il a délivré trois passes décisives. Il a notamment déclenché le premier but colombien lors de la demi-finale remportée 3-0 contre le Brésil, puis lors de la victoire 4-0 en finale face à l’Argentine dimanche.

Selon la tz, le recruteur du Bayern Christoph Kresse aurait déjà pris contact avec l’agent du joueur, tandis que le directeur sportif Christoph Freund le connaît bien. Autres atouts pour le club bavarois : le jeune homme, qui préfère jouer en numéro 10 ou en numéro 8, est conseillé par un agent local, et le FCB bénéficie d’une image très positive en Colombie grâce aux performances de Luis Díaz avec le champion d’Allemagne.

Selon la tz, le joueur devrait se prononcer sur son avenir dans les prochaines semaines. Une certitude : s’il opte pour le Bayern, il ne pourra s’engager qu’à partir de ses 18 ans, début avril 2027, conformément au règlement de la FIFA.