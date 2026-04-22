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Oliver Maywurm

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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. On le compare déjà à Kaká ! Le jeune prodige serait de plus en plus envisagé par le FCB

Bundesliga
Mercato
S. Martinez
Bayern Munich

À en croire les dernières rumeurs, le Bayern Munich s’intéresserait de près à un jeune talent colombien. Toutes les actualités et spéculations concernant le FC Bayern.

Retrouvez toutes les actualités, analyses et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • Musiala 2.0 ? Kompany n’a plus qu’une seule grande question en tête.
  • Un revirement spectaculaire se profile-t-il au FC Bayern ?
  • Le club bavarois pourrait-il se retrouver avec un joueur sur les bras ?
  • Christoph FreundGetty Images

    FC Bayern Munich : les rumeurs autour de la pépite colombienne vont bon train

    Le jeune milieu de terrain colombien Samuel Martinez suscite un intérêt de plus en plus concret de la part du FC Bayern Munich.

    Après les révélations de la tz sur l’intérêt des Bavarois pour ce jeune de 17 ans, Absolut Bayern assure même que le joueur suscite un vif enthousiasme au sein du club. Au Bayern, on le compare déjà à la légende brésilienne Kaka, passé par l’AC Milan et le Real Madrid. Son style de jeu élégant et dynamique évoquerait celui de l’ancienne star brésilienne.

    Le club bavarois, détenteur du record de titres nationaux, a donc de bonnes raisons d’espérer que le jeune joueur, très courtisé, choisisse la Säbener Straße. D’autres grands clubs européens, comme Arsenal, Tottenham, Liverpool et le rival domestique Borussia Dortmund, sont également sur les rangs.

    Le jeune offensif évolue actuellement au sein de l’équipe U20 de l’Atlético Nacional, club de première division colombienne. Lors du Championnat d’Amérique du Sud U17, Martinez a récemment fait sensation avec la sélection colombienne : en six matches disputés lors de la conquête du titre, il a délivré trois passes décisives. Il a notamment déclenché le premier but colombien lors de la demi-finale remportée 3-0 contre le Brésil, puis lors de la victoire 4-0 en finale face à l’Argentine dimanche.

    Selon la tz, le recruteur du Bayern Christoph Kresse aurait déjà pris contact avec l’agent du joueur, tandis que le directeur sportif Christoph Freund le connaît bien. Autres atouts pour le club bavarois : le jeune homme, qui préfère jouer en numéro 10 ou en numéro 8, est conseillé par un agent local, et le FCB bénéficie d’une image très positive en Colombie grâce aux performances de Luis Díaz avec le champion d’Allemagne.

    Selon la tz, le joueur devrait se prononcer sur son avenir dans les prochaines semaines. Une certitude : s’il opte pour le Bayern, il ne pourra s’engager qu’à partir de ses 18 ans, début avril 2027, conformément au règlement de la FIFA.

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  • Toni KroosGetty Images

    FC Bayern Munich, Actualités - Toni Kroos : le FCB doit « défendre un tout petit peu mieux » contre le PSG

    Selon Toni Kroos, le Bayern Munich devra, lors de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, faire preuve d'un meilleur travail défensif que lors des spectaculaires quarts de finale contre le Real Madrid.

    « Je pense que le Bayern devra défendre un peu mieux en demi-finale que contre le Real », a déclaré Kroos à Sky. « Je pense que Paris peut être encore un peu plus efficace sur ce plan. Ils ont défendu de manière très risquée lors des deux matchs, ce qui aurait pu punir encore davantage le Real lors du match retour. »

    Après avoir gagné 2-1 à l’aller à Madrid, le Bayern a été mené 2-3 à domicile en fin de match retour avant que les buts de Luis Díaz et Michael Olise ne lui offrent une victoire 4-3 et une qualification dans les arrêts de jeu.

    Si le Bayern « ajuste un peu » son jeu défensif, l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany aura « de bonnes chances », a souligné Kroos, pour qui la rencontre s’annonce « à 50-50 ».

    Le Bayern possède toutefois un léger avantage, puisque la manche aller est programmée le 28 avril à Paris, et le retour se tiendra huit jours plus tard à Munich.

  • Luis Diaz Bayern 2026Getty Images

    FC Bayern Munich, Actualités : Thiago Alcantara félicite le FCB pour un transfert

    Thiago Alcantara se dit impressionné par la forme actuelle de son ancien club, le FC Bayern Munich, et félicite le club bavarois pour la récente signature de Luis Diaz.

    « L'équipe réalise une saison spectaculaire. Je pense qu'ils ont vu juste en recrutant Luis Diaz. Je le connais depuis Liverpool et c'est un joueur fantastique, mais aussi une personne formidable », a déclaré Thiago, qui a porté le maillot bavarois de 2013 à 2020, dans un entretien accordé à Sky.

    Au Liverpool FC, où il a conclu sa carrière en 2024, Thiago a évolué aux côtés de l’international colombien pendant deux ans et demi. Diaz a quitté Anfield pour Munich l’été dernier, pour un transfert estimé à 70 millions d’euros.

    Au Bayern, le Colombien a déjà marqué 24 buts et délivré 20 passes décisives en 43 matchs, confirmant la justesse de ce recrutement.

    Thiago a également salué le travail « formidable » de l’entraîneur Vincent Kompany : « Le groupe est fantastique : un mélange idéal de joueurs expérimentés et de jeunes talents. C’est un régal de regarder le Bayern jouer. »

    Il qualifie même de « spectaculaire » le trio offensif Diaz-Kane-Olise, estimant que « ce n’est pas seulement une question de résultats et de titres, mais aussi de style de jeu. Ce trio figure sans aucun doute parmi les meilleurs au monde ».

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Date

    Match

    Compétition

    Mercredi 22 avril

    Bayer Leverkusen vs FC Bayern

    Coupe d’Allemagne

    Samedi 25 avril

    FSV Mayence 05 – Bayern Munich

    Bundesliga

    Mardi 28 avril

    Paris Saint-Germain – FC Bayern

    Ligue des champions

    Samedi 2 mai

    FC Bayern – 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

DFB-Pokal
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