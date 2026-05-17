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Oliver Maywurm

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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Montant du transfert : 90 millions d’euros. Lothar Matthäus relance les spéculations autour d’un ancien cadors de la Bundesliga

Bundesliga
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J. Gvardiol
Bayern Munich

En 2023, Josko Gvardiol a quitté le RB Leipzig pour rejoindre Manchester City dans le cadre d’un transfert estimé à 90 millions d’euros. Le défenseur croate pourrait toutefois rapidement faire son retour en Bundesliga. Toutes les actualités et rumeurs concernant le FC Bayern Munich.

Retrouvez toutes les actualités, analyses et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • Notes du Bayern : Jamal Musiala en difficulté, deux jeunes joueurs se distinguent
  • Michael Olise, du Bayern Munich, est sacré meilleur joueur de la saison en Bundesliga.
  • Le Bayern a conclu la saison par une victoire contre le 1. FC Cologne.
  • Josko Gvardiol Man CityGetty

    FC Bayern Munich : Lothar Matthäus évoque le retour d’une ancienne star de la Bundesliga au club bavarois

    Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, a évoqué le cas de Josko Gvardiol, défenseur central de Manchester City, au FC Bayern Munich. Selon lui, le FCB aurait déjà entrepris des démarches concrètes.

    « J’ai un joueur en vue et j’ai entendu dire qu’ils (le Bayern, ndlr) avaient déjà fait leurs premières démarches. Un ancien joueur de Leipzig, qui évolue aujourd’hui à Manchester City, un arrière gauche/défenseur central », a-t-il confié sur Sky à l’occasion de la rencontre entre le Bayern et le 1. FC Cologne samedi, avant de confirmer qu’il visait bien Gvardiol.

    Avec Jonathan Tah et Dayot Upamecano, le Bayern possède déjà un duo axial confirmé et performant à moyen terme. Une place pourrait toutefois se libérer cet été si Min-jae Kim, actuellement troisième choix et souvent annoncé partant, quittait le champion d’Allemagne. Reste à savoir si Gvardiol accepterait un rôle de doublure derrière Tah et Upamecano.

    Âgé de 24 ans, le joueur affiche clairement son ambition d’être titulaire, et son contrat avec Manchester City court jusqu’en 2028, ce qui risque de faire grimper le prix de son transfert. Rappelons que les Citizens avaient déboursé 90 millions d’euros pour l’enrôler auprès du RB Leipzig en 2023.

    C’est à Leipzig, chez un concurrent direct du RB, qu’il s’est révélé sur la scène internationale : entre 2021 et 2023, il a disputé 87 matchs pour le club allemand. À City, il est généralement titulaire, mais il a été écarté de début janvier à début mai en raison d’une fracture du tibia. Il n’a fait son retour que cette semaine, lors de la victoire 3-0 contre Crystal Palace.

    Autre atout non négligeable aux yeux du Bayern : contrairement à Tah et Upamecano, il est gaucher et peut aussi évoluer sans problème au poste d’arrière gauche.

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  • VfB Stuttgart v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich : Christoph Freund confirme qu’Alexander Nübel ne fait pas partie des plans futurs du club.

    Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a confirmé qu’Alexander Nübel, actuellement prêté au VfB Stuttgart jusqu’à la fin juin, ne rentre pas dans les plans futurs du club bavarois.

    « Nous avons eu un échange avec son entourage et Alex est également au courant de nos projets », a déclaré Freund après la victoire 5-1 du Bayern contre le 1. FC Cologne samedi, lors de la dernière journée de Bundesliga, selon Sport1. Outre Manuel Neuer et Sven Ulreich, qui viennent tous deux de prolonger leur contrat d’un an, ainsi que Jonas Urbig, désigné successeur à moyen terme de Neuer, il n’y a plus de place pour Nübel : « Nous entamerons la saison prochaine avec ce trio de gardiens, tel est le plan », a déclaré Freund.

    Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2030, le gardien de 29 ans ne devrait pas revenir à la Säbener Straße. Le VfB Stuttgart aimerait le recruter définitivement, mais ne dispose pas des moyens financiers nécessaires. L’avenir du triple international allemand reste donc incertain.

    Recruté en 2020 au FC Schalke 04, le gardien n’a disputé que quatre matchs officiels pour le FCB. De 2021 à 2023, il a été prêté à l’AS Monaco, puis à Stuttgart depuis 2023.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich – Actualités : Une première historique pour Harry Kane

    Harry Kane a une nouvelle fois inscrit son nom dans les annales de la Bundesliga.

    Avec 36 réalisations lors de l’exercice 2025-2026, l’international anglais termine une nouvelle fois en tête du classement des buteurs, comme lors des deux saisons précédentes. Arrivé au FC Bayern Munich en 2023 en provenance de Tottenham Hotspur, Kane devient ainsi le premier joueur de l’histoire à terminer meilleur buteur lors de chacune de ses trois premières saisons en Bundesliga. Il est également le seul à avoir dépassé les 25 buts lors de chacune de ses trois premières saisons dans le championnat allemand.

    En 2023/24, il avait déjà trouvé le chemin des filets à 36 reprises, et la saison précédente, il en avait inscrit 26. Depuis longtemps, il était clair que le joueur de 32 ans allait de nouveau rafler le titre de meilleur buteur ; samedi, il a porté son total à 36 unités grâce à un triplé lors de la victoire 5-1 contre Cologne.

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Match

    Match

    Compétition

    23 mai

    FC Bayern – VfB Stuttgart

    Coupe d’Allemagne

    25 juillet

    SV Wehen Wiesbaden – FC Bayern (match amical)

    Match amical

    4 août

    Jeju SK FC – FC Bayern

    Match amical

    7 août

    FC Bayern - Aston Villa

    Match amical

DFB-Pokal
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