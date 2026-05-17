Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, a évoqué le cas de Josko Gvardiol, défenseur central de Manchester City, au FC Bayern Munich. Selon lui, le FCB aurait déjà entrepris des démarches concrètes.

« J’ai un joueur en vue et j’ai entendu dire qu’ils (le Bayern, ndlr) avaient déjà fait leurs premières démarches. Un ancien joueur de Leipzig, qui évolue aujourd’hui à Manchester City, un arrière gauche/défenseur central », a-t-il confié sur Sky à l’occasion de la rencontre entre le Bayern et le 1. FC Cologne samedi, avant de confirmer qu’il visait bien Gvardiol.

Avec Jonathan Tah et Dayot Upamecano, le Bayern possède déjà un duo axial confirmé et performant à moyen terme. Une place pourrait toutefois se libérer cet été si Min-jae Kim, actuellement troisième choix et souvent annoncé partant, quittait le champion d’Allemagne. Reste à savoir si Gvardiol accepterait un rôle de doublure derrière Tah et Upamecano.

Âgé de 24 ans, le joueur affiche clairement son ambition d’être titulaire, et son contrat avec Manchester City court jusqu’en 2028, ce qui risque de faire grimper le prix de son transfert. Rappelons que les Citizens avaient déboursé 90 millions d’euros pour l’enrôler auprès du RB Leipzig en 2023.

C’est à Leipzig, chez un concurrent direct du RB, qu’il s’est révélé sur la scène internationale : entre 2021 et 2023, il a disputé 87 matchs pour le club allemand. À City, il est généralement titulaire, mais il a été écarté de début janvier à début mai en raison d’une fracture du tibia. Il n’a fait son retour que cette semaine, lors de la victoire 3-0 contre Crystal Palace.

Autre atout non négligeable aux yeux du Bayern : contrairement à Tah et Upamecano, il est gaucher et peut aussi évoluer sans problème au poste d’arrière gauche.