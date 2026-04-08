FC Bayern Munich, actualités et rumeurs - « Le Real n'aurait pas dû contester ce penalty » : une scène controversée a failli passer inaperçue lors de la victoire du FCB

Alors qu'il était en passe de retrouver sa meilleure forme, Jamal Musiala, le magicien du milieu de terrain du Bayern Munich, a récemment essuyé un revers. Lors du match de Ligue des champions à Bergame contre l'Atalanta en mars, des problèmes à la cheville se sont manifestés, l'obligeant à faire une brève pause.
« Il a de nouveau eu des problèmes après le match à Bergame, où des adhérences sont apparues dans la cheville », a déclaré lundi Max Eberl, directeur sportif du Bayern, à propos de la situation actuelle de Musiala, avant le départ pour le match de quart de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. « Tout n’est pas parfait et immaculé, il y a aussi des interventions chirurgicales et des blessures. »
Musiala s'était fracturé le péroné en juillet dernier lors de la Coupe du monde des clubs et avait dû s'arrêter pendant plus de six mois. Le FCB avait progressivement réintégré le joueur de 23 ans depuis la mi-janvier, avant que le revers à Bergame ne survienne.
« C'est très physique, mais l'âme et le mental sont aussi en jeu », a déclaré Eberl à propos du retour difficile de Musiala. « Ce n'est pas une blessure qui se soigne en passant. »
Lors de la victoire 3-2 à Fribourg le week-end dernier, Musiala a déjà pu disputer une demi-heure de jeu en tant que joker. « L'important, c'est qu'il se sente prêt. C'est l'impression qu'il nous a donnée samedi, nous sommes donc heureux qu'il soit du voyage au Bernabéu », a déclaré Eberl. Lors du match aller contre le Real
Musiala veut retrouver sa meilleure forme dans les dernières semaines de la saison. L'un de ses grands objectifs est bien sûr de jouer un rôle important au sein de l'équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde cet été.