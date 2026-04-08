FC Bayern Munich, actualités et rumeurs - « Le Real n'aurait pas dû contester ce penalty » : une scène controversée a failli passer inaperçue lors de la victoire du FCB

Au milieu de la victoire 2-1 du FC Bayern Munich lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, une action controversée survenue dans les dernières secondes de la rencontre a failli passer inaperçue.

À la quatrième minute du temps additionnel, l'attaquant du Bayern Michael Olise s'est effondré dans la surface de réparation adverse après avoir été bousculé par le défenseur gauche du Real, Alvaro Carreras. L'arbitre Michael Oliver n'a toutefois pas sifflé cette action qui méritait clairement un penalty, et le VAR n'est pas non plus intervenu.

Olise s'est plaint auprès de l'arbitre immédiatement après le coup de sifflet final – et l'ancien arbitre allemand de haut niveau Lutz Wagner a donné raison au Français. « C'est effectivement vrai : le Real Madrid n'aurait pas dû se plaindre d'un penalty », a déclaré Wagner en sa qualité d'expert arbitral chez Prime.

Il a toutefois pris la défense d’Oliver en raison de sa ligne d’arbitrage globalement généreuse tout au long du match : « Il a laissé passer pas mal de choses lors d’autres actions du même calibre – c’est pourquoi j’ai trouvé cela cohérent. Cette scène s’inscrivait donc dans sa ligne d’arbitrage, même si, prise isolément, elle peut bien sûr faire l’objet d’une discussion controversée. »

Le champion du monde Christoph Kramer a quant à lui regretté qu’Olise ait préféré profiter du contact pour simuler une chute, au lieu de tout faire pour rester debout et peut-être marquer un but : « Je me pose toujours la question dans ce genre de situation : l’attaquant, Olise dans ce cas précis, aurait pu tirer sans opposition depuis le point de penalty, c’est donc en fait un but évident. Normalement, on fait tout pour rester debout – lui, il tombe. » Compte tenu de l’importance du match, il comprend toutefois que l’arbitre Oliver n’ait pas sifflé. « Mais moi, je l’aurais sifflé », a déclaré Kramer.