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Oliver Maywurm

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FC Bayern Munich, actualités et rumeurs - « Le Real n'aurait pas dû contester ce penalty » : une scène controversée a failli passer inaperçue lors de la victoire du FCB

Ligue des Champions
Bundesliga
Real Madrid vs Bayern Munich
Bayern Munich
M. Olise

Le Bayern Munich a remporté le match aller chez le Real Madrid, mais peu avant la fin, un penalty aurait pu faire grimper le score. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

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  • FBL-EUR-C3-MIDTJYLLAND-CELTICAFP

    FC Bayern Munich, rumeur : un joueur du FCB sur le point de signer un contrat de plusieurs millions en Italie ?

    Franculino, qui avait également été pressenti par le FC Bayern Munich par le passé, pourrait apparemment rejoindre un grand club italien cet été.

    Selon la Gazzetta dello Sport, l'AS Rome souhaiterait faire venir l'avant-centre du FC Midtjylland en Serie A. Les Giallorossi seraient prêts à débourser un total de 55 millions d'euros pour Franculino et son coéquipier Dario Osorio.

    L'été dernier, le Bayern aurait tenté de recruter Franculino pour servir de remplaçant et, à long terme, de successeur potentiel à Harry Kane. Mais le transfert de l'attaquant de 21 ans à Munich aurait échoué en raison du veto de Midtjylland. Cela n'a toutefois pas entamé les performances de Franculino : cette saison, il totalise actuellement 21 buts en 31 matches pour le club danois de haut niveau.

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  • Michael Olise

    FC Bayern Munich, Actualités : Le FCB aurait-il dû obtenir un penalty contre le Real Madrid en fin de match ?

    Au milieu de la victoire 2-1 du FC Bayern Munich lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, une action controversée survenue dans les dernières secondes de la rencontre a failli passer inaperçue.

    À la quatrième minute du temps additionnel, l'attaquant du Bayern Michael Olise s'est effondré dans la surface de réparation adverse après avoir été bousculé par le défenseur gauche du Real, Alvaro Carreras. L'arbitre Michael Oliver n'a toutefois pas sifflé cette action qui méritait clairement un penalty, et le VAR n'est pas non plus intervenu.

    Olise s'est plaint auprès de l'arbitre immédiatement après le coup de sifflet final – et l'ancien arbitre allemand de haut niveau Lutz Wagner a donné raison au Français. « C'est effectivement vrai : le Real Madrid n'aurait pas dû se plaindre d'un penalty », a déclaré Wagner en sa qualité d'expert arbitral chez Prime.

    Il a toutefois pris la défense d’Oliver en raison de sa ligne d’arbitrage globalement généreuse tout au long du match : « Il a laissé passer pas mal de choses lors d’autres actions du même calibre – c’est pourquoi j’ai trouvé cela cohérent. Cette scène s’inscrivait donc dans sa ligne d’arbitrage, même si, prise isolément, elle peut bien sûr faire l’objet d’une discussion controversée. »

    Le champion du monde Christoph Kramer a quant à lui regretté qu’Olise ait préféré profiter du contact pour simuler une chute, au lieu de tout faire pour rester debout et peut-être marquer un but : « Je me pose toujours la question dans ce genre de situation : l’attaquant, Olise dans ce cas précis, aurait pu tirer sans opposition depuis le point de penalty, c’est donc en fait un but évident. Normalement, on fait tout pour rester debout – lui, il tombe. » Compte tenu de l’importance du match, il comprend toutefois que l’arbitre Oliver n’ait pas sifflé. « Mais moi, je l’aurais sifflé », a déclaré Kramer.

  • Jamal MusialaGetty Images

    FC Bayern Munich, Actualités : Max Eberl revient sur le retour difficile de Jamal Musiala

    Alors qu'il était en passe de retrouver sa meilleure forme, Jamal Musiala, le magicien du milieu de terrain du Bayern Munich, a récemment essuyé un revers. Lors du match de Ligue des champions à Bergame contre l'Atalanta en mars, des problèmes à la cheville se sont manifestés, l'obligeant à faire une brève pause.

    « Il a de nouveau eu des problèmes après le match à Bergame, où des adhérences sont apparues dans la cheville », a déclaré lundi Max Eberl, directeur sportif du Bayern, à propos de la situation actuelle de Musiala, avant le départ pour le match de quart de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. « Tout n’est pas parfait et immaculé, il y a aussi des interventions chirurgicales et des blessures. »

    Musiala s'était fracturé le péroné en juillet dernier lors de la Coupe du monde des clubs et avait dû s'arrêter pendant plus de six mois. Le FCB avait progressivement réintégré le joueur de 23 ans depuis la mi-janvier, avant que le revers à Bergame ne survienne.

    « C'est très physique, mais l'âme et le mental sont aussi en jeu », a déclaré Eberl à propos du retour difficile de Musiala. « Ce n'est pas une blessure qui se soigne en passant. »

    Lors de la victoire 3-2 à Fribourg le week-end dernier, Musiala a déjà pu disputer une demi-heure de jeu en tant que joker. « L'important, c'est qu'il se sente prêt. C'est l'impression qu'il nous a donnée samedi, nous sommes donc heureux qu'il soit du voyage au Bernabéu », a déclaré Eberl. Lors du match aller contre le Real

    Musiala veut retrouver sa meilleure forme dans les dernières semaines de la saison. L'un de ses grands objectifs est bien sûr de jouer un rôle important au sein de l'équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde cet été.

  • JOSHUA KIMMICH BAYERN MÜNCHENGetty Images

    FC Bayern Munich, Actualités - « Ma femme dit toujours... » : Joshua Kimmich raconte une anecdote amusante

    Joshua Kimmich, le milieu de terrain du Bayern Munich, met parfois un peu de côté son ambition légendaire lorsqu'il joue avec ses enfants.

    « J'aime bien gagner. Mais ma femme me dit toujours : "Arrête ça maintenant. Sinon, ils ne joueront plus jamais avec toi" », a déclaré Kimmich en riant sur Prime, lorsqu'on lui a demandé s'il laissait parfois ses enfants gagner aux jeux de cartes.

    Au sujet de sa vie de sportif, il a souligné qu’il fallait « apprendre à gérer la défaite. J’ai malheureusement dû l’apprendre très souvent au cours de ma carrière ». Mais il se réjouit aussi « quand les enfants veulent gagner. C’est finalement cette ambition qui m’a mené là où je suis aujourd’hui », a déclaré le joueur de 31 ans.

  • FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB

    Date

    Heure

    Rencontre

    Samedi 11 avril

    18h30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mercredi 15 avril

    21 h

    FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)

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