Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Christian Guinin

Traduit par

FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Le FC Barcelone serait-il à la recherche de renforts ? Selon les dernières informations, Harry Kane aurait déjà tranché concernant son avenir

Bundesliga
Mercato
Bayern Munich
L. Danioko
L. Dajaku
M. de Ligt
H. Kane

Le FC Bayern Munich se sépare d’un jeune talent prometteur. Dans le même temps, Harry Kane enverrait des signaux positifs à la direction et aurait déjà tranché quant à son avenir. Toutes les actualités et rumeurs autour du FCB.

Dernière actualité et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • Le successeur de Pesic est trouvé : le FC Bayern recrute son « candidat de rêve »
  • Le FC Barcelone prépare une offensive pour recruter l’une des stars du club bavarois.
  • Jusqu’à 100 millions d’euros sur la table pour la révélation du Mondial.
  • Harry KaneGetty Images

    FC Bayern Munich, Actualités : Le FC Barcelone serait-il à l’affût ? Harry Kane constituerait la priorité absolue.

    Le FC Bayern Munich peut souffler : il n’a sans doute pas à craindre de perdre son buteur Harry Kane cet été. Au contraire, une prolongation de contrat se dessine de plus en plus clairement.

    Selon Sky, les récentes rumeurs évoquant un départ vers le FC Barcelone sont infondées : l’Anglais n’est pas intéressé par un transfert chez le champion d’Espagne et privilégie une prolongation à la Säbener Straße.

    Selon Sky, la « priorité absolue » de Kane est de prolonger son contrat avec le Bayern, qui expire en 2027. Une décision mûrie avec son entourage et sa famille.

    Des discussions formelles sont prévues après la Coupe du monde, où Kane affrontera la République démocratique du Congo avec l’Angleterre mercredi en seizièmes de finale. Le nouveau bail le lierait au FCB au moins jusqu’en 2029.

    Depuis plusieurs mois, l’hypothèse d’une prolongation au-delà de 2027 semblait de plus en plus probable. Âgé de 32 ans, Kane se sent parfaitement à l’aise à Munich avec sa famille et décroche enfin les titres tant convoités avec le club le plus titré d’Allemagne. Dans les années à venir, la Ligue des champions pourrait venir enrichir ce palmarès ; la saison passée, Kane et ses coéquipiers avaient échoué de peu en demi-finale face au Paris Saint-Germain, futur vainqueur de l’épreuve.

    Recruté en 2023 en provenance de Tottenham Hotspur contre un chèque de 95 millions d’euros, Kane affiche déjà des statistiques impressionnantes sous le maillot bavarois : 147 matchs officiels, 146 buts. Les spéculations sur un retour en Premier League ou un départ vers un grand club non anglais, comme le Barça, ont donc régulièrement été infirmées au cours des trois dernières années.

    • Publicité
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FC Bayern Munich : Nathaniel Brown bientôt soumis à un examen médical ?

    Le transfert imminent de Nathaniel Brown, arrière gauche de l'Eintracht Francfort, au FC Bayern Munich se concrétise.

    Selon Sky, le latéral gauche allemand doit encore passer la visite médicale cette semaine. Actuellement en Amérique du Nord avec la Nationalmannschaft pour la Coupe du monde, il effectuera les tests mardi ou mercredi sur place, toujours d’après Sky.

    Au Bayern, il devrait signer un contrat de cinq ans, valable jusqu’en 2031. Un accord entre le joueur de 23 ans et le club le plus titré d’Allemagne est conclu depuis plusieurs semaines, et les deux clubs sont désormais également parvenus à un accord. Le montant de base du transfert s’élèverait, selon les informations disponibles, à 50 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter cinq millions d’euros de primes. L’ancien club de Brown, le 1. FC Nuremberg, devrait toucher la coquette somme de quatre millions d’euros grâce à une clause de participation à la revente.

    L’arrivée de Brown jette le doute sur l’avenir d’Alphonso Davies à Munich. La fragilité physique du Canadien depuis dix-huit mois inquiète la direction bavaroise, qui pourrait se résoudre à le céder cet été, d’autant plus que le transfert de Brown représente un investissement conséquent.

  • Leeron DaniokoGetty Images

    FC Bayern Munich : un jeune talent s’apprête à quitter le club, selon la rumeur.

    Selon les informations de Sky, le Bayern Munich cède Leeron Danioko, 17 ans, au VfL Wolfsburg, fraîchement relégué en 2. Bundesliga.

    Selon Sky, le club le plus titré d’Allemagne cède le jeune joueur de 17 ans au VfL Wolfsburg, relégué en 2e Bundesliga. Chez les « Loups », cet attaquant polyvalent se serait vu offrir des perspectives d’avenir claires, ce qui lui manquait à la Säbener Straße.

    Arrivé en 2019 en provenance du rival local, le TSV 1860 Munich, où il avait été formé, le jeune attaquant polyvalent a récemment porté les U17 du Bayern, inscrivant six buts et délivrant quatre passes décisives en 24 matchs la saison passée.

    Ce départ viendrait allonger la liste des départs estivaux du club le plus titré d’Allemagne. Leon Goretzka et Raphael Guerreiro quitteront officiellement le club le 1^(er) juillet, leurs contrats arrivant à leur terme, tandis que les transferts de Daniel Peretz à Southampton, de Jonah Kusi-Asare à Fulham et le prêt de Maurice Krattenmacher à Elversberg sont déjà actés.


  • Jonathan Asp Jensen, GCIMAGO / Pius Koller

    FC Bayern Munich : un club de Serie A s’intéresserait à un jeune talent du FCB

    Selon le Corriere dello Sport, la Lazio de Rome, club de Serie A, s'intéresserait de près à Jonathan Asp Jensen, joueur du FC Bayern Munich.

    Selon ce média, le club romain aurait transmis au champion d’Allemagne une offre de quatre millions d’euros. Le FC Bayern se montrerait disposé à discuter, mais les deux clubs sont toujours en pourparlers.

    Le principal point d’achoppement porterait sur la clause de rachat, que le club romain souhaite limiter au maximum. Toutefois, un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur de 20 ans et la Lazio.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FC Bayern Munich – Actualités : un ancien coéquipier du FCB salue les performances de Kane.

    L'ancien défenseur du Bayern Munich, Matthijs de Ligt, a rendu hommage à son ex-coéquipier Harry Kane.

    Le Néerlandais et l’Anglais ont partagé le vestiaire du club le plus titré d’Allemagne pendant une saison, en 2023/24. L’attaquant y aurait laissé une impression durable.

    « Il m’a beaucoup impressionné. Sa façon de travailler, son niveau de jeu, sa régularité devant le but. Avec Harry, c’est comme ça : derrière chaque tir, il y a une idée », a déclaré de Ligt dans une interview accordée aux médias officiels de son club, Manchester United.

    Kane sait toujours exactement ce qu’il doit faire, a poursuivi le Néerlandais : « Il sait exactement où il doit envoyer le ballon : à droite, à gauche, de la tête… Sans oublier sa capacité à construire le jeu, qui est tout aussi impressionnante. C’est tout simplement un attaquant très complet, et oui, je n’ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. »

  • Leon Dajaku drängt offenbar auf einen Wechsel zum FC Bayern.getty

    FC Bayern Munich, Actualités : un ancien espoir signe à Hansa Rostock

    L'ancien joueur du Bayern Munich Leon Dajaku a trouvé un nouveau point de chute. L'attaquant de 25 ans s'engagera avec le FC Hansa Rostock, club de troisième division, dès la saison prochaine.

    « Pour moi, il était important de trouver un club ambitieux, qui ait un objectif clair et au sein duquel je puisse assumer immédiatement des responsabilités. Les discussions m’ont rapidement donné ce sentiment », a-t-il expliqué dans un communiqué officiel du club nord-allemand.

    L’attaquant, qui a porté les couleurs du VfB Stuttgart puis passé la saison dernière au SSV Ulm, a également joué pour l’Union Berlin, le Sunderland AFC, le FC Saint-Gall, le Hajduk Split et le Sharjah FC.

  • Les transferts records du FC Bayern Munich :

    Joueurs

    Poste

    Recruté par

    Année

    Indemnité de transfert

    Harry Kane

    Attaquant

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 millions d'euros

    Lucas Hernández

    Défense

    Atlético de Madrid

    2019

    80 millions d'euros

    Luis Díaz

    Attaque

    Liverpool

    2025

    70 millions d’euros

    Matthijs de Ligt

    Défense

    Juventus

    2022

    67 millions d'euros

    Michael Olise

    Attaque

    Crystal Palace

    2024

    53 millions d’euros