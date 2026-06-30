Le FC Bayern Munich peut souffler : il n’a sans doute pas à craindre de perdre son buteur Harry Kane cet été. Au contraire, une prolongation de contrat se dessine de plus en plus clairement.

Selon Sky, les récentes rumeurs évoquant un départ vers le FC Barcelone sont infondées : l’Anglais n’est pas intéressé par un transfert chez le champion d’Espagne et privilégie une prolongation à la Säbener Straße.

Selon Sky, la « priorité absolue » de Kane est de prolonger son contrat avec le Bayern, qui expire en 2027. Une décision mûrie avec son entourage et sa famille.

Des discussions formelles sont prévues après la Coupe du monde, où Kane affrontera la République démocratique du Congo avec l’Angleterre mercredi en seizièmes de finale. Le nouveau bail le lierait au FCB au moins jusqu’en 2029.

Depuis plusieurs mois, l’hypothèse d’une prolongation au-delà de 2027 semblait de plus en plus probable. Âgé de 32 ans, Kane se sent parfaitement à l’aise à Munich avec sa famille et décroche enfin les titres tant convoités avec le club le plus titré d’Allemagne. Dans les années à venir, la Ligue des champions pourrait venir enrichir ce palmarès ; la saison passée, Kane et ses coéquipiers avaient échoué de peu en demi-finale face au Paris Saint-Germain, futur vainqueur de l’épreuve.

Recruté en 2023 en provenance de Tottenham Hotspur contre un chèque de 95 millions d’euros, Kane affiche déjà des statistiques impressionnantes sous le maillot bavarois : 147 matchs officiels, 146 buts. Les spéculations sur un retour en Premier League ou un départ vers un grand club non anglais, comme le Barça, ont donc régulièrement été infirmées au cours des trois dernières années.