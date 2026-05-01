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Oliver Maywurm

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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Le club bavarois songerait à un transfert retentissant en surveillant de près la situation d’un international allemand

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K. Havertz
Bayern Munich

Le FC Bayern Munich s’intéresserait de près à la situation d’un joueur vedette de la DFB. Un entraîneur de renom n’a pas caché son désaccord après le spectaculaire 4-5 concédé par le Bayern face au PSG. Toutes les actualités et rumeurs concernant le FCB.

Autres actualités et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • Aucun avenir au Bayern : Chelsea renoncerait au montant élevé réclamé pour Nicolas Jackson.
  • Galatasaray ne lèverait finalement pas l’option d’achat de Sacha Boey, prêté par le Bayern.
  • Va-t-il rester encore un an au FC Bayern ? Manuel Neuer aurait déjà pris sa décision.
  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    FC Bayern Munich : selon la rumeur, le club bavarois surveillerait de près la situation de Kai Havertz.

    L'attaquant d'Arsenal Kai Havertz serait dans le viseur du FC Bayern Munich.

    Selon le journaliste anglais Charles Watts, spécialiste d’Arsenal et ancien collaborateur de GOAL, le FC Bayern surveillerait de près la situation du joueur chez les Gunners, tout comme plusieurs autres grands clubs. Pour l’instant, cet intérêt n’a pas débouché sur une offre concrète.

    Sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2028, le joueur pourrait être cédé en cas d’offre satisfaisante. Lorsqu’il est à 100 %, l’ancien Leverkusennais occupe un rôle clé dans le système de Mikel Arteta, mais il a été freiné par plusieurs blessures au cours des dix-huit derniers mois. Actuellement à l’infirmerie après une lésion musculaire subie lors de la victoire 1-0 contre Newcastle, il reste toutefois susceptible de prendre part à la Coupe du monde, où le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann compte beaucoup sur lui.

    Si le joueur polyvalent peut indéniablement apporter une valeur ajoutée sportive au Bayern, un tel transfert représenterait un véritable effort financier. En cas de vente, Arsenal souhaiterait sans doute récupérer au moins les 75 millions d’euros versés au FC Chelsea en 2023.

    Par ailleurs, le club bavarois travaillerait déjà de manière bien plus concrète au recrutement d’un nouvel ailier. Anthony Gordon, de Newcastle, serait apparemment le candidat favori, mais selon Fabrizio Romano, deux autres joueurs figureraient sur la liste restreinte du FCB. L’expert en transferts ne cite pas de noms, mais The Athletic a récemment évoqué Yan Diomande, du RB Leipzig. Dans les deux cas, le montant du transfert serait colossal.

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  • FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich : la possible départ de Kathleen Krüger crée-t-il du mécontentement au sein du club bavarois ?

    Selon le Hamburger Abendblatt, le départ imminent de Kathleen Krüger, actuelle responsable de l’organisation et des infrastructures au FC Bayern Munich, vers le Hamburger SV, où elle devrait prendre le poste de directrice du sport, provoque un certain mécontentement au sein du club bavarois.

    Selon le Hamburger Abendblatt, « tout le monde n'est pas content à Munich » de voir Krüger rejoindre le HSV au poste de directrice sportive. D'autant plus qu'une promotion au sein de la direction aurait été envisagée pour cette femme de 40 ans au FCB, une nomination au poste de directrice du football professionnel ayant été évoquée.

    Mercredi, Sport Bild et le Hamburger Abendblatt annonçaient qu’elle devait succéder à Stefan Kuntz, que les Hambourgeois avaient écarté début 2024. Jeudi, Sky indiquait toutefois que le Bayern avait donné son feu vert à la dirigeante.

    Présente au club depuis 2012, elle a occupé le poste de responsable de l’équipe première à la Säbener Straße jusqu’en 2024. L’ancien entraîneur Pep Guardiola avait même souhaité l’emmener à Manchester City, mais elle avait choisi de rester à Munich.

  • Elche CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Bayern Munich – Actualités : Diego Simeone porte un regard critique sur le spectacle offert par le PSG et le FCB.

    Le match nul 5-4 entre le Paris Saint-Germain et le FC Bayern Munich lors de l’aller des demi-finales de la Ligue des champions est entré dans l’histoire du football et a suscité l’enthousiasme général. Mais l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone, a porté un regard critique sur cette rencontre.

    « Quand un match se termine sur un score de 5-4, tout le monde s’exclame : “Quel match formidable !” Moi, en tant qu’entraîneur, je dis : “Ils ont marqué cinq buts contre nous” », a-t-il fait remarquer sur Prime Video Sport Italia après le match nul 1-1 de l’Atlético contre le FC Arsenal mercredi, en demi-finale aller de la Ligue des champions. « Je ne sais pas si c'est un si bon match pour nous, les entraîneurs – mais à la télévision, c'était bien sûr agréable à regarder », a souligné l'Argentin.

    Le PSG avait pourtant mené 5-2, avant que Dayot Upamecano puis Luis Diaz ne redonnent espoir au Bayern, fixant le score final à 5-4. De fait, tout reste ouvert pour le retour à Munich mercredi prochain. Même constat pour la seconde affiche : Arsenal accueillera l’Atlético la veille à Londres. Les deux vainqueurs se retrouveront ensuite en finale de la Ligue des champions, programmée fin mai à Budapest.

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Date

    Match

    Compétition

    Samedi 2 mai

    FC Bayern Munich - 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Mercredi 6 mai

    FC Bayern – Paris Saint-Germain

    Ligue des champions

    Samedi 9 mai

    VfL Wolfsburg - FC Bayern

    Bundesliga

    Samedi 16 mai

    FC Bayern – 1. FC Cologne

    Bundesliga

    Samedi 23 mai

    FC Bayern – VfB Stuttgart

    Coupe d’Allemagne

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