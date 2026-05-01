L'attaquant d'Arsenal Kai Havertz serait dans le viseur du FC Bayern Munich.

Selon le journaliste anglais Charles Watts, spécialiste d’Arsenal et ancien collaborateur de GOAL, le FC Bayern surveillerait de près la situation du joueur chez les Gunners, tout comme plusieurs autres grands clubs. Pour l’instant, cet intérêt n’a pas débouché sur une offre concrète.

Sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2028, le joueur pourrait être cédé en cas d’offre satisfaisante. Lorsqu’il est à 100 %, l’ancien Leverkusennais occupe un rôle clé dans le système de Mikel Arteta, mais il a été freiné par plusieurs blessures au cours des dix-huit derniers mois. Actuellement à l’infirmerie après une lésion musculaire subie lors de la victoire 1-0 contre Newcastle, il reste toutefois susceptible de prendre part à la Coupe du monde, où le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann compte beaucoup sur lui.

Si le joueur polyvalent peut indéniablement apporter une valeur ajoutée sportive au Bayern, un tel transfert représenterait un véritable effort financier. En cas de vente, Arsenal souhaiterait sans doute récupérer au moins les 75 millions d’euros versés au FC Chelsea en 2023.

Par ailleurs, le club bavarois travaillerait déjà de manière bien plus concrète au recrutement d’un nouvel ailier. Anthony Gordon, de Newcastle, serait apparemment le candidat favori, mais selon Fabrizio Romano, deux autres joueurs figureraient sur la liste restreinte du FCB. L’expert en transferts ne cite pas de noms, mais The Athletic a récemment évoqué Yan Diomande, du RB Leipzig. Dans les deux cas, le montant du transfert serait colossal.