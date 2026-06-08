Déclaration sans équivoque du président du Bayern, Herbert Hainer : le club le plus titré d’Allemagne dément catégoriquement les rumeurs de transfert concernant Michael Olise. Auparavant, les médias avaient unanimement rapporté que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, prévoyait de faire une offre colossale de 150 millions d’euros pour le Français de 24 ans s’il remportait les prochaines élections présidentielles.

En marge d’une visite à un fan-club, le président bavarois a coupé court aux spéculations auprès de Bild : « Michael Olise est un joueur du FC Bayern Munich, sous contrat à long terme, et nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez envisage de nous transmettre une offre – ce qui n’est pas encore le cas –, qu’il s’épargne la peine. »

Si le président madrilène et le futur entraîneur José Mourinho voient en l’attaquant la pièce maîtresse d’un éventuel sacre en Ligue des champions 2027, la direction bavaroise fait bloc. L’ensemble de la direction du club, autour d’Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl et Christoph Freund, ne souhaite en aucun cas se séparer de l’attaquant recruté en 2024.

Pérez a beau avoir démenti à la télévision espagnole, assurant que l’offre record de 150 millions d’euros ne visait pas Olise, la presse en a conclu le contraire. Peu importe : lié au club jusqu’en 2029, l’attaquant est jugé intransférable.