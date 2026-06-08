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Jochen Tittmar

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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Le club bavarois courtise-t-il Michael Olise ? Le FCB adresse un message clair au Real Madrid

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Bayern Munich
L. Karl
M. Olise
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Le FC Bayern Munich réagit aux prétendues avances du Real Madrid envers Michael Olise. Le FC Barcelone aurait apparemment inscrit Lennart Karl sur sa liste de joueurs à suivre. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

Autres actualités et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • Une conclusion dès la semaine prochaine ? Le Bayern Munich serait sur le point de réaliser un coup de maître sur le marché des transferts
  • Un grand club pourrait-il lui ravir ce jeune talent défensif ?
  • Le club bavarois pourrait toutefois voir Manchester City s’immiscer dans le dossier. Le FCB doit donc se dépêcher s’il veut recruter ce joueur convoité.
  • HERBERT HAINER BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    FC Bayern Munich, Actualités : le FCB réagit aux prétendues avances du Real Madrid concernant Michael Olise

    Déclaration sans équivoque du président du Bayern, Herbert Hainer : le club le plus titré d’Allemagne dément catégoriquement les rumeurs de transfert concernant Michael Olise. Auparavant, les médias avaient unanimement rapporté que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, prévoyait de faire une offre colossale de 150 millions d’euros pour le Français de 24 ans s’il remportait les prochaines élections présidentielles. 

    En marge d’une visite à un fan-club, le président bavarois a coupé court aux spéculations auprès de Bild : « Michael Olise est un joueur du FC Bayern Munich, sous contrat à long terme, et nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez envisage de nous transmettre une offre – ce qui n’est pas encore le cas –, qu’il s’épargne la peine. »

    Si le président madrilène et le futur entraîneur José Mourinho voient en l’attaquant la pièce maîtresse d’un éventuel sacre en Ligue des champions 2027, la direction bavaroise fait bloc. L’ensemble de la direction du club, autour d’Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl et Christoph Freund, ne souhaite en aucun cas se séparer de l’attaquant recruté en 2024.

    Pérez a beau avoir démenti à la télévision espagnole, assurant que l’offre record de 150 millions d’euros ne visait pas Olise, la presse en a conclu le contraire. Peu importe : lié au club jusqu’en 2029, l’attaquant est jugé intransférable.

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  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich : selon la rumeur, le FC Barcelone aurait inscrit Lennart Karl sur sa liste de joueurs à surveiller.

    Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, qui cite des « sources fiables », Lennart Karl (FC Bayern Munich) figure sur la short-list de joueurs surveillés par le FC Barcelone. 

    Cette short-list compterait cinq jeunes talents prometteurs pour lesquels la Coupe du monde à venir pourrait servir de tremplin idéal. Outre Karl, un deuxième élément de Bundesliga est cité : Ibrahim Maza, du Bayer Leverkusen, aurait convaincu le Barça par « son excellent dribble, sa créativité et sa vision du jeu », toujours selon le quotidien catalan. 

    À seulement 18 ans, Karl manquera toutefois le tournoi en raison d’une déchirure musculaire, mais il demeure dans le viseur des recruteurs catalans. La liste est complétée par les milieux de terrain Kees Smit (AZ Alkmaar) et Lewis Miley (Newcastle United), ainsi que par le meneur de jeu de Porto, Rodrigo Mora.

  • Les transferts record du FC Bayern Munich

    JoueursPosteRecruté parAnnéeTransfert
    Harry KaneAttaquantTottenham Hotspur202395 millions d’euros
    Lucas HernandezDéfenseAtlético de Madrid201980 millions d’euros
    Luis DíazAttaqueLiverpool FC202570 millions d’euros
    Matthijs de Ligt, défense.DéfenseJuventus202267 millions d’euros
    Michael OliseAttaquantCrystal Palace202453 millions d’euros