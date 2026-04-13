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Christian Guinin

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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. Le club bavarois aurait finalisé son deuxième transfert estival

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Bayern Munich
N. Aseko-Nkili
B. Ndiaye

Après avoir finalisé l’arrivée de Noel Aseko, le FC Bayern Munich s’apprêterait à boucler une deuxième recrue pour la saison prochaine. Toutes les actualités et rumeurs concernant le FCB.

Retrouvez toute l'actualité, les rumeurs et les analyses sur le FC Bayern Munich :

  • Une exigence explosive concernant Musiala : Matthäus s’en prend à Kahn
  • Une star du Bayern entre dans l’histoire en tirant sa révérence et dévoile son discours d’adieu dans le vestiaire.
  • « Malheureusement, aucune chance » : Matthäus ne voit pas la star du FCB au Mondial.
  • Bara Sapoko NdiayeImago Images / Lackovic

    FC Bayern Munich : le club bavarois s’apprête à finaliser son deuxième recrutement estival.

    Selon l’Abendzeitung, le FC Bayern Munich envisage de recruter définitivement Bara Sapoko Ndiaye, actuellement prêté par les Gambinos Stars Africa, club partenaire de la Red & Gold Academy.

    Selon l’Abendzeitung, le club bavarois, détenteur du record de titres nationaux, envisagerait un engagement à long terme avec le jeune joueur de 18 ans. Actuellement, Ndiaye est simplement prêté par les Gambinos Stars Africa, club partenaire de la Red & Gold Academy.

    Ndiaye a fait ses débuts avec le groupe professionnel samedi dernier contre le FC St. Pauli, Vincent Kompany l’ayant immédiatement lancé en jeu à la 84e minute en remplacement de Jamal Musiala.

    D’emblée, le jeune homme de 18 ans a convaincu par son aisance technique. Après le coup de sifflet final, son coéquipier Leon Goretzka a salué sa prestation : « On a vu qu’il avait un talent incroyable. C’est un bon gars et il est très reconnaissant. »

    Le directeur sportif Max Eberl a confirmé cette impression, soulignant qu’il n’avait constaté « aucune nervosité » chez le milieu de terrain central. « Il s’est très bien intégré au jeu. »

    Si le club bavarois concrétise cette opération, il s’agirait déjà du deuxième recrutement pour la saison à venir, après la confirmation du retour de Noël Aseko, attendu pour 2,5 millions d’euros en provenance de Hanovre 96.

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  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich – Actualités : Gnabry a pris part à une séance de course à pied lors de l’entraînement du FCB.

    Après avoir manqué la rencontre à l’extérieur du FC Bayern Munich face à St. Pauli en raison d’une blessure, Serge Gnabry a repris l’entraînement.

    Selon Bild, l’international allemand a effectué dimanche quelques tours de piste à allure modérée sur la pelouse du centre d’entraînement du FCB, situé Säbener Straße. Son éventuelle participation au prochain match de Ligue des champions contre le Real Madrid reste toutefois incertaine.

    Le joueur avait déclaré forfait juste avant la rencontre face à St. Pauli en raison de douleurs au genou. « Nous avons jugé qu’il n’était pas opportun pour Serge de voyager à Hambourg avec deux vols. Sur le terrain, il n’aurait probablement pas été une option. Nous avons donc décidé qu’il se soignerait à la maison pour être prêt mercredi », avait expliqué le directeur sportif Max Eberl après la victoire 5-0 sur Hambourg.

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Date

    Heure

    Rencontre

    Mercredi 15 avril

    21 h

    FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)

    Dimanche 19 avril

    17h30

    FC Bayern – VfB Stuttgart (Bundesliga)

    Mercredi 22 avril

    20 h 45

    Bayer Leverkusen - FC Bayern (Coupe d’Allemagne)

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