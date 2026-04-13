Selon l’Abendzeitung, le FC Bayern Munich envisage de recruter définitivement Bara Sapoko Ndiaye, actuellement prêté par les Gambinos Stars Africa, club partenaire de la Red & Gold Academy.

Selon l’Abendzeitung, le club bavarois, détenteur du record de titres nationaux, envisagerait un engagement à long terme avec le jeune joueur de 18 ans. Actuellement, Ndiaye est simplement prêté par les Gambinos Stars Africa, club partenaire de la Red & Gold Academy.

Ndiaye a fait ses débuts avec le groupe professionnel samedi dernier contre le FC St. Pauli, Vincent Kompany l’ayant immédiatement lancé en jeu à la 84e minute en remplacement de Jamal Musiala.

D’emblée, le jeune homme de 18 ans a convaincu par son aisance technique. Après le coup de sifflet final, son coéquipier Leon Goretzka a salué sa prestation : « On a vu qu’il avait un talent incroyable. C’est un bon gars et il est très reconnaissant. »

Le directeur sportif Max Eberl a confirmé cette impression, soulignant qu’il n’avait constaté « aucune nervosité » chez le milieu de terrain central. « Il s’est très bien intégré au jeu. »

Si le club bavarois concrétise cette opération, il s’agirait déjà du deuxième recrutement pour la saison à venir, après la confirmation du retour de Noël Aseko, attendu pour 2,5 millions d’euros en provenance de Hanovre 96.