Goal.com
En direct
FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP
Oliver Maywurm

Traduit par

FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. « Kompany aurait aimé le garder », révèle une source proche du club. Des déclarations savoureuses sur le départ du FCB

Bundesliga
Mercato
N. Jackson
Bayern Munich

Nicolas Jackson quittera le Bayern Munich cet été, malgré la confiance que son entraîneur lui accordait. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

Retrouvez toute l’actualité, les analyses et les rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • Un joueur annoncé du côté du FCB refuse de s’exprimer sur son avenir.
  • Comment une victoire anodine a révélé le génie de Kompany
  • Seul Sancho y était parvenu auparavant ! Olise franchit une étape importante
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Munich, Actualités - « Kompany aurait aimé le garder » : des déclarations croustillantes sur le départ du joueur du FCB

    Selon Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, Nicolas Jackson aurait pu s’imposer au FC Bayern Munich si l’entraîneur Vincent Kompany avait eu le dernier mot.

    « Kompany est convaincu par Jackson et il aurait aimé le garder à Munich », a expliqué Matthäus dimanche soir sur Sky90, avant d’ajouter : « Mais il coûte trop cher. » Selon l’ancien capitaine allemand, l’entraîneur aurait « fait savoir en interne qu’il souhaitait conserver l’attaquant, mais à une condition financière que Chelsea n’acceptera pas forcément ».

    Prêté par Chelsea jusqu’en juin, l’attaquant avait été obtenu l’été dernier contre un prêt onéreux de 16,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat définitive fixée à 65 millions. Un montant que le club bavarois juge aujourd’hui trop élevé.

    Le directeur sportif Max Eberl l’avait d’ailleurs confirmé fin avril sur le plateau du ZDF-Sportstudio : Jackson rentrera à Chelsea à l’issue de son prêt.

    Utilisé comme joueur de rotation, l’international sénégalais a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant dix buts et délivrant quatre passes décisives. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2033, son avenir reste à clarifier : les Blues pourraient aussi bien le conserver que le céder lors du mercato estival.


    • Publicité
  • GoretzkaGetty Images

    FC Bayern Munich, Actualités : les raisons derrière le remplacement de Leon Goretzka à Wolfsburg

    Remplacé à la mi-temps de la victoire 1-0 du Bayern Munich sur le VfL Wolfsburg, le milieu de terrain Leon Goretzka a été victime d’un coup à la tête.

    Comme l’a expliqué le directeur sportif du FCB, Christoph Freund, après la rencontre, cette substitution était une mesure de précaution. À la 26e minute, l’international allemand avait reçu de plein fouet un coup franc de Konstantinos Koulierakis sur la tempe. Soigné brièvement sur la pelouse, il avait néanmoins pu terminer la première période.

    « Il a pris le ballon de plein fouet sur la tête lors de ce coup franc, puis il s’est senti plutôt bien. Mais à la mi-temps, il a dit qu’il avait un peu le vertige, qu’il ne se sentait pas tout à fait bien, et nous avons alors décidé, par mesure de précaution, qu’il resterait dans les vestiaires », a expliqué Freund.

    Il devrait néanmoins être opérationnel samedi prochain pour la 34^e journée de Bundesliga contre le 1. FC Cologne, lors de la remise du trophée, puis pour la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart une semaine plus tard. « Non, ce n’est pas grave, ce n’est pas grave », a déclaré l’entraîneur Vincent Kompany pour rassurer tout le monde au sujet de Goretzka. « C’est juste que nous sommes actuellement dans une phase où, si quelqu’un ressent quelque chose, nous devons prendre les bonnes décisions. »

  • CHRISTOPH FREUND BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    FC Bayern Munich : Vincent Kompany accorde trois jours de repos à ses joueurs

    Après des semaines intensives et alors que le doublé national est encore frais dans les mémoires, l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, offre un long congé à son effectif après la victoire 1-0 sur la pelouse du VfL Wolfsburg.

    Joshua Kimmich, Harry Kane et leurs coéquipiers bénéficient ainsi de trois jours de congé avant le début, mercredi, de la préparation du dernier match de Bundesliga contre le 1. FC Cologne. « Les garçons ont maintenant quelques jours de repos. Ces dernières semaines ont été extrêmement intenses, aussi sur le plan mental, avec de nombreux déplacements », a confirmé le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, après la victoire à Wolfsburg samedi soir.

    « Il faut maintenant se détendre un peu, puis nous avons encore notre match de championnat à domicile, que nous voulons absolument gagner. Ensuite, nous nous concentrerons pleinement sur Berlin, nous voulons rester dans le rythme », a poursuivi Freund. Une semaine après la finale de championnat contre Cologne, le Bayern affrontera le VfB Stuttgart lors de la finale de la Coupe d’Allemagne à Berlin.

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Date

    Match

    Compétition

    Samedi 16 mai

    FC Bayern Munich - 1. FC Cologne

    Bundesliga

    Samedi 23 mai

    FC Bayern – VfB Stuttgart

    Coupe d’Allemagne

Bundesliga
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
FC Koeln crest
FC Koeln
KOE