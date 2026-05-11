Selon Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, Nicolas Jackson aurait pu s’imposer au FC Bayern Munich si l’entraîneur Vincent Kompany avait eu le dernier mot.

« Kompany est convaincu par Jackson et il aurait aimé le garder à Munich », a expliqué Matthäus dimanche soir sur Sky90, avant d’ajouter : « Mais il coûte trop cher. » Selon l’ancien capitaine allemand, l’entraîneur aurait « fait savoir en interne qu’il souhaitait conserver l’attaquant, mais à une condition financière que Chelsea n’acceptera pas forcément ».

Prêté par Chelsea jusqu’en juin, l’attaquant avait été obtenu l’été dernier contre un prêt onéreux de 16,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat définitive fixée à 65 millions. Un montant que le club bavarois juge aujourd’hui trop élevé.

Le directeur sportif Max Eberl l’avait d’ailleurs confirmé fin avril sur le plateau du ZDF-Sportstudio : Jackson rentrera à Chelsea à l’issue de son prêt.

Utilisé comme joueur de rotation, l’international sénégalais a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant dix buts et délivrant quatre passes décisives. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2033, son avenir reste à clarifier : les Blues pourraient aussi bien le conserver que le céder lors du mercato estival.



