Remplacé à la mi-temps de la victoire 1-0 du Bayern Munich sur le VfL Wolfsburg, le milieu de terrain Leon Goretzka a été victime d’un coup à la tête.
Comme l’a expliqué le directeur sportif du FCB, Christoph Freund, après la rencontre, cette substitution était une mesure de précaution. À la 26e minute, l’international allemand avait reçu de plein fouet un coup franc de Konstantinos Koulierakis sur la tempe. Soigné brièvement sur la pelouse, il avait néanmoins pu terminer la première période.
« Il a pris le ballon de plein fouet sur la tête lors de ce coup franc, puis il s’est senti plutôt bien. Mais à la mi-temps, il a dit qu’il avait un peu le vertige, qu’il ne se sentait pas tout à fait bien, et nous avons alors décidé, par mesure de précaution, qu’il resterait dans les vestiaires », a expliqué Freund.
Il devrait néanmoins être opérationnel samedi prochain pour la 34^e journée de Bundesliga contre le 1. FC Cologne, lors de la remise du trophée, puis pour la finale de la Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart une semaine plus tard. « Non, ce n’est pas grave, ce n’est pas grave », a déclaré l’entraîneur Vincent Kompany pour rassurer tout le monde au sujet de Goretzka. « C’est juste que nous sommes actuellement dans une phase où, si quelqu’un ressent quelque chose, nous devons prendre les bonnes décisions. »