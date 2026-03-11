Goal.com
FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP
FC Bayern Munich, actualités et rumeurs : « Je n'ai jamais vu ça ! » Joshua Kimmich est profondément impressionné par l'Atalanta, adversaire du FCB

Joshua Kimmich se montre étonné par les supporters de Bergame. Les fans du FC Bayern sont provoqués à Munich par leurs rivaux historiques. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Munich, actualités : Joshua Kimmich impressionné par l'Atalanta

    Après la victoire 6-1 en Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, Joshua Kimmich s'est non seulement réjoui de cette victoire écrasante, mais s'est également montré étonné par les supporters italiens.

    «La manière était impressionnante. Nous savions que nous pouvions leur faire très mal », a déclaré Kimmich à Prime Video après le match. « Nous savions également que l'ambiance serait au rendez-vous ici. On le remarque maintenant : je n'ai jamais vu une équipe gagner 6-1 quelque part et les supporters continuer à encourager leur équipe après le match. C'est remarquable et cela en dit long sur les supporters et l'ambiance. »

    À la mi-temps, Bergame était déjà mené 3-0 par le Bayern, et après 67 minutes, le score était de 6-0. Pourtant, les spectateurs ne sont pas rentrés chez eux plus tôt, mais ont encouragé leur équipe après le coup de sifflet final, malgré cette lourde défaite.

  • FC Bayern Muenchen Shattered After Losing Bundesliga LeadGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, actualités : les supporters des Löwen provoquent avec une campagne d'affichage

    Au lendemain des élections municipales, les quartiers munichois de Giesing et Harlaching offraient un spectacle inhabituel : de nombreuses affiches électorales avaient soudainement été recouvertes. Cependant, il ne s'agissait pas de publicité politique, mais d'un motif moqueur contre le FC Bayern.

    Sur les affiches figurait le slogan : « Nous disons OUI à l'embellissement de la ville ! » On y voyait un grand lion très poilu, vêtu d'un short de sport bleu et de baskets assorties, assis à une table de bistrot avec une chope de bière pleine. En dessous, on pouvait lire la phrase suivante : « Un vrai Munichois est toujours un supporter du 1860 ! »

    Le motif ne manquait pas non plus de lancer une pique au rival local : sous la table, à côté d'une chope de bière vide, gisait un supporter du Bayern avec une écharpe rouge et blanche. Apparemment, selon la devise qu'une chope de bière est déjà de trop pour un « rouge ».

    On soupçonne que cette action a été menée par des supporters actifs du TSV 1860. Des affiches similaires auraient été collées sur des affiches électorales, notamment autour du stade Grünwalder et le long du chemin menant au terrain d'entraînement du Bayern dans la Säbener Straße.

    Cette action s'inscrit dans le cadre d'une guerre verbale qui oppose les deux camps de supporters depuis des mois. De nouveaux graffitis apparaissent régulièrement sur les murs, les façades des maisons ou les boîtiers électriques, et les tags des ultras adverses sont souvent immédiatement recouverts. Une telle guerre de territoire peut également être observée dans le parc situé sur la colline derrière les terrains d'entraînement du champion en titre, dans la Säbener Straße.

    Le fait que l'action ait eu lieu si près du siège du FC Bayern a été perçu comme une provocation par de nombreux supporters du club de Bundesliga. Les deux clubs munichois sont situés dans le quartier de Giesing, à seulement 700 mètres l'un de l'autre, ce qui a donné lieu à de nombreuses ripostes par le passé.

    Récemment, des riverains se sont également plaints auprès de la police des nombreuses graffitis. La formulation « embellissement du paysage urbain » sur les affiches du Löwen semble donc être une allusion ironique à cela. Une chose est sûre : recouvrir des affiches électorales est considéré comme un délit de dégradation de biens et pourrait donc à nouveau occuper la police.

  • Derzeit verletzt: Manuel Neuer (&#169; AFP/SID/JOHN THYS)

    FC Bayern Munich, actualités : Lothar Matthäus s'exprime sur la décision concernant Manuel Neuer

    L'avenir de Manuel Neuer au FC Bayern reste incertain. Il n'a pas encore été décidé si le gardien de but mettra fin à sa carrière à la fin de la saison ou s'il prolongera une nouvelle fois son contrat qui arrive à expiration à Munich. Lothar Matthäus, joueur record de l'équipe nationale, s'est exprimé sur la situation du joueur de 39 ans et a évoqué plusieurs scénarios possibles.

    « C'est à lui seul de décider. Il connaît son corps. Il sait ce qu'il veut. Veut-il déjà consacrer plus de temps à sa famille ou veut-il prolonger d'un an ? », a déclaré Matthäus sur Sky90.

    Selon l'ancien footballeur international, Neuer aurait très bien pu jouer encore une année au plus haut niveau, à condition qu'il n'ait pas subi les nombreuses blessures de ces derniers mois.

    Mais en réalité, le vétéran a été freiné à plusieurs reprises ces derniers temps. Lors de la récente victoire 4-1 contre le Borussia Mönchengladbach, il s'est par exemple déchiré un muscle du mollet gauche. C'est précisément à cause d'une telle blessure que le joueur, bientôt âgé de 40 ans, avait déjà dû faire une pause depuis la mi-février. 

    « Il ne s'agit pas seulement des deux déchirures musculaires subies au cours des trois dernières semaines, mais aussi de son dossier médical des quatre ou cinq dernières années », a fait remarquer Matthäus : « Il n'y a pas eu qu'un accident de ski, il y a eu d'autres blessures plus longues qui ont bien sûr laissé des traces. »

    Dans ce contexte, l'actuel expert télévisé part du principe que Neuer lui-même et les responsables du FC Bayern évaluent soigneusement leurs options. Après tout, le gardien de but du club champion en titre dispose d'un contrat très lucratif qui, selon Matthäus, s'élève à « bien plus de 20 millions » d'euros. 

    Dans le même temps, il a fait remarquer : « Le Bayern souhaite bien sûr réduire un peu ses dépenses dans ce domaine. » Matthäus s'attend à ce que la situation soit clarifiée rapidement : « Je pense qu'ils ont une très bonne relation et qu'ils se réuniront dans les prochaines semaines pour décider de son avenir. »

    Il n'est pas exclu que le déroulement de la saison influence la décision. « Si vous remportez le triplé cette année, ce serait bien sûr une belle conclusion pour la carrière de Manuel Neuer », a déclaré Matthäus.

  • FC Bayern - Calendrier : les prochains matchs du FCB

    DateHeureRencontre
    Samedi 14 mars15h30Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)
    Mercredi 18 mars21 hFC Bayern - Atalanta (Ligue des champions)
    Samedi 21 mars15h30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Samedi 4 avril15h30SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)
