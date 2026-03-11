FC Bayern Munich, actualités et rumeurs : « Je n'ai jamais vu ça ! » Joshua Kimmich est profondément impressionné par l'Atalanta, adversaire du FCB

Au lendemain des élections municipales, les quartiers munichois de Giesing et Harlaching offraient un spectacle inhabituel : de nombreuses affiches électorales avaient soudainement été recouvertes. Cependant, il ne s'agissait pas de publicité politique, mais d'un motif moqueur contre le FC Bayern.

Sur les affiches figurait le slogan : « Nous disons OUI à l'embellissement de la ville ! » On y voyait un grand lion très poilu, vêtu d'un short de sport bleu et de baskets assorties, assis à une table de bistrot avec une chope de bière pleine. En dessous, on pouvait lire la phrase suivante : « Un vrai Munichois est toujours un supporter du 1860 ! »

Le motif ne manquait pas non plus de lancer une pique au rival local : sous la table, à côté d'une chope de bière vide, gisait un supporter du Bayern avec une écharpe rouge et blanche. Apparemment, selon la devise qu'une chope de bière est déjà de trop pour un « rouge ».

On soupçonne que cette action a été menée par des supporters actifs du TSV 1860. Des affiches similaires auraient été collées sur des affiches électorales, notamment autour du stade Grünwalder et le long du chemin menant au terrain d'entraînement du Bayern dans la Säbener Straße.

Cette action s'inscrit dans le cadre d'une guerre verbale qui oppose les deux camps de supporters depuis des mois. De nouveaux graffitis apparaissent régulièrement sur les murs, les façades des maisons ou les boîtiers électriques, et les tags des ultras adverses sont souvent immédiatement recouverts. Une telle guerre de territoire peut également être observée dans le parc situé sur la colline derrière les terrains d'entraînement du champion en titre, dans la Säbener Straße.

Le fait que l'action ait eu lieu si près du siège du FC Bayern a été perçu comme une provocation par de nombreux supporters du club de Bundesliga. Les deux clubs munichois sont situés dans le quartier de Giesing, à seulement 700 mètres l'un de l'autre, ce qui a donné lieu à de nombreuses ripostes par le passé.

Récemment, des riverains se sont également plaints auprès de la police des nombreuses graffitis. La formulation « embellissement du paysage urbain » sur les affiches du Löwen semble donc être une allusion ironique à cela. Une chose est sûre : recouvrir des affiches électorales est considéré comme un délit de dégradation de biens et pourrait donc à nouveau occuper la police.