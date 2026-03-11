FC Bayern Munich, actualités et rumeurs : « Je n'ai jamais vu ça ! » Joshua Kimmich est profondément impressionné par l'Atalanta, adversaire du FCB

L'avenir de Manuel Neuer au FC Bayern reste incertain. Il n'a pas encore été décidé si le gardien de but mettra fin à sa carrière à la fin de la saison ou s'il prolongera une nouvelle fois son contrat qui arrive à expiration à Munich. Lothar Matthäus, joueur record de l'équipe nationale, s'est exprimé sur la situation du joueur de 39 ans et a évoqué plusieurs scénarios possibles.
« C'est à lui seul de décider. Il connaît son corps. Il sait ce qu'il veut. Veut-il déjà consacrer plus de temps à sa famille ou veut-il prolonger d'un an ? », a déclaré Matthäus sur Sky90.
Selon l'ancien footballeur international, Neuer aurait très bien pu jouer encore une année au plus haut niveau, à condition qu'il n'ait pas subi les nombreuses blessures de ces derniers mois.
Mais en réalité, le vétéran a été freiné à plusieurs reprises ces derniers temps. Lors de la récente victoire 4-1 contre le Borussia Mönchengladbach, il s'est par exemple déchiré un muscle du mollet gauche. C'est précisément à cause d'une telle blessure que le joueur, bientôt âgé de 40 ans, avait déjà dû faire une pause depuis la mi-février.
« Il ne s'agit pas seulement des deux déchirures musculaires subies au cours des trois dernières semaines, mais aussi de son dossier médical des quatre ou cinq dernières années », a fait remarquer Matthäus : « Il n'y a pas eu qu'un accident de ski, il y a eu d'autres blessures plus longues qui ont bien sûr laissé des traces. »
Dans ce contexte, l'actuel expert télévisé part du principe que Neuer lui-même et les responsables du FC Bayern évaluent soigneusement leurs options. Après tout, le gardien de but du club champion en titre dispose d'un contrat très lucratif qui, selon Matthäus, s'élève à « bien plus de 20 millions » d'euros.
Dans le même temps, il a fait remarquer : « Le Bayern souhaite bien sûr réduire un peu ses dépenses dans ce domaine. » Matthäus s'attend à ce que la situation soit clarifiée rapidement : « Je pense qu'ils ont une très bonne relation et qu'ils se réuniront dans les prochaines semaines pour décider de son avenir. »
Il n'est pas exclu que le déroulement de la saison influence la décision. « Si vous remportez le triplé cette année, ce serait bien sûr une belle conclusion pour la carrière de Manuel Neuer », a déclaré Matthäus.