Christoph Freund, directeur sportif du Bayern Munich, a laissé entendre qu’un accord pourrait être conclu prochainement avec le capitaine Manuel Neuer pour une saison supplémentaire au sein du club le plus titré d’Allemagne. « Nous sommes le 1er mai, la saison touche à sa fin et c’est pourquoi des discussions sont en cours. Ce sont des discussions constructives, mais il n’y a pour l’instant rien d’autre à annoncer », a déclaré Freund vendredi.
« Ce n’est pas vrai que tout soit déjà réglé et signé », a-t-il précisé. Le club bavarois négocie actuellement avec le gardien et son conseiller Thomas Kroth, vu jeudi au siège du club. « Nous nous sommes déjà réunis à plusieurs reprises. Cela ne va pas traîner indéfiniment. »
Âgé de 40 ans, le gardien devrait endosser un rôle de mentor auprès de son successeur désigné, Jonas Urbig, et lui céder davantage de temps de jeu la saison prochaine, comme ce sera déjà le cas samedi (15h30, Sky) contre le 1. FC Heidenheim.
«Manuel est désormais d’un certain âge et transmet son expérience, il est lui-même encore en excellente forme, réalise de très bons matchs – et Jonas en profite énormément, il a très, très bien performé», analyse le directeur sportif. Le champion en titre sait qu’il n’est « pas si simple » de « réussir cette transition » après l’ère Neuer, « c’est un défi », mais le fait que le gardien puisse y contribuer est « quelque chose de spécial ».
Après la demi-finale de Coupe à Leverkusen (2-0), le gardien avait lui-même ouvert la porte à une prolongation. « Rien n’est acté, mais les choses avancent bien », avait-il confié.
Le gardien a justifié cette tendance en affirmant se sentir toujours aussi bien au FC Bayern. « Ce ne sont pas seulement les joueurs sur le terrain, c’est l’ensemble de l’effectif et du club. On sent qu’il s’est créé quelque chose. C’est la deuxième saison sous la houlette de Vincent Kompany. Nous tirons tous profit les uns des autres. Pour l’instant, c’est très agréable. »
(SID)