Si l’ancien milieu du FC Bayern Munich Dietmar Hamann était aux commandes du club bavarois, il ferait de Marcus Rashford (FC Barcelone) sa priorité offensive plutôt que d’Anthony Gordon (Newcastle United).

Selon l’ancien milieu du FCB, le club le plus titré d’Allemagne devrait « à 100 % » tenter de recruter Rashford, a-t-il déclaré sur BetKing. « J’adore ce joueur et je le trouve brillant. » Sa polyvalence, capable d’occuper tous les postes offensifs, représente un atout majeur.

« Si j’étais le Bayern Munich, je le préférerais clairement à Anthony Gordon », a expliqué Hamann, qui a disputé 143 matches officiels pour le FCB dans les années 1990. L’attaquant de Newcastle, Gordon, est pourtant considéré comme l’un des principaux candidats du Bayern, qui cherche à recruter un nouvel ailier cet été. Pour le joueur de 25 ans, capable de soulager Luis Díaz sur l’aile gauche et de servir de doublure à l’avant-centre Harry Kane, les dirigeants bavarois devraient débourser environ 80 millions d’euros.

Rashford, lui, pourrait occuper ces deux postes et coûterait nettement moins cher. Prêté par Manchester United jusqu’en juin, l’international anglais pourrait être acquis définitivement pour seulement 30 millions d’euros, une somme que le club catalan, en difficultés financières, n’est pas sûr de pouvoir investir. L’avenir de Rashford à United, où il est sous contrat jusqu’en 2028, reste donc incertain.

Sous le maillot blaugrana, l’attaquant a redonné un nouvel élan à sa carrière : même si Hansi Flick le titularise de moins en moins souvent, ses statistiques restent solides avec 13 buts et 13 passes décisives en 45 matchs.