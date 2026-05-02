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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs. « J’adore ce joueur », déclare le FCB, qui se voit recommander une option nettement moins onéreuse qu’Anthony Gordon

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M. Rashford
Bayern Munich

Selon les dernières rumeurs, Anthony Gordon serait en pole position sur la short-list du Bayern Munich. Toutefois, Dietmar Hamann suggère de s’intéresser à un autre joueur anglais. Toutes les actualités et spéculations concernant le FCB.

Autres actualités et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • Pep Guardiola a préféré suivre un match de troisième division anglaise plutôt que le choc PSG-Bayern Munich.
  • Toni Kroos s’est dit impressionné par un joueur du FC Bayern lors de la rencontre face au PSG.
  • Enfin, un joueur prêté par le club bavarois chercherait à obtenir un transfert définitif.
  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty

    FC Bayern Munich, Actualités - « J'adore ce joueur » : le FCB se voit recommander une option nettement moins onéreuse qu'Anthony Gordon.

    Si l’ancien milieu du FC Bayern Munich Dietmar Hamann était aux commandes du club bavarois, il ferait de Marcus Rashford (FC Barcelone) sa priorité offensive plutôt que d’Anthony Gordon (Newcastle United).

    Selon l’ancien milieu du FCB, le club le plus titré d’Allemagne devrait « à 100 % » tenter de recruter Rashford, a-t-il déclaré sur BetKing. « J’adore ce joueur et je le trouve brillant. » Sa polyvalence, capable d’occuper tous les postes offensifs, représente un atout majeur.

    « Si j’étais le Bayern Munich, je le préférerais clairement à Anthony Gordon », a expliqué Hamann, qui a disputé 143 matches officiels pour le FCB dans les années 1990. L’attaquant de Newcastle, Gordon, est pourtant considéré comme l’un des principaux candidats du Bayern, qui cherche à recruter un nouvel ailier cet été. Pour le joueur de 25 ans, capable de soulager Luis Díaz sur l’aile gauche et de servir de doublure à l’avant-centre Harry Kane, les dirigeants bavarois devraient débourser environ 80 millions d’euros.

    Rashford, lui, pourrait occuper ces deux postes et coûterait nettement moins cher. Prêté par Manchester United jusqu’en juin, l’international anglais pourrait être acquis définitivement pour seulement 30 millions d’euros, une somme que le club catalan, en difficultés financières, n’est pas sûr de pouvoir investir. L’avenir de Rashford à United, où il est sous contrat jusqu’en 2028, reste donc incertain.

    Sous le maillot blaugrana, l’attaquant a redonné un nouvel élan à sa carrière : même si Hansi Flick le titularise de moins en moins souvent, ses statistiques restent solides avec 13 buts et 13 passes décisives en 45 matchs.

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  • Aston Villa v Bayern München - UEFA Youth League 2024/25Getty Images Sport

    FC Bayern Munich – Actualités : Peter Gaydarov, entraîneur de l’équipe U19, quitte le club.

    Comme prévu, le FC Bayern Munich devra trouver un nouvel entraîneur pour son équipe U19 à compter de la saison prochaine. Le club bavarois a confirmé que Peter Gaydarov quittera ses fonctions en fin de saison.

    Selon le communiqué, il souhaite relever « un nouveau défi dans le domaine professionnel ». Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur l’avenir de ce technicien de 34 ans, arrivé en 2021 au sein du centre de formation du club le plus titré d’Allemagne.

    « Peter a enrichi notre travail avec les jeunes grâce à son grand engagement et à ses compétences professionnelles », déclare Jochen Sauer, directeur du développement des jeunes au FCB. « Au FC Bayern, nous formons non seulement des joueurs, mais aussi des entraîneurs – le parcours de Peter en est un bon exemple. »

    Arrivé à Munich il y a cinq ans en provenance du 1. FC Nuremberg, où il dirigeait les U17, il avait pris les commandes de la réserve bavaroise en 2021. Son successeur sur le banc des U19 n’a pas encore été dévoilé.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich : Manuel Neuer va-t-il rester ? Le directeur sportif Christoph Freund confirme des « discussions constructives ».

    Christoph Freund, directeur sportif du Bayern Munich, a laissé entendre qu’un accord pourrait être conclu prochainement avec le capitaine Manuel Neuer pour une saison supplémentaire au sein du club le plus titré d’Allemagne. « Nous sommes le 1er mai, la saison touche à sa fin et c’est pourquoi des discussions sont en cours. Ce sont des discussions constructives, mais il n’y a pour l’instant rien d’autre à annoncer », a déclaré Freund vendredi.

    « Ce n’est pas vrai que tout soit déjà réglé et signé », a-t-il précisé. Le club bavarois négocie actuellement avec le gardien et son conseiller Thomas Kroth, vu jeudi au siège du club. « Nous nous sommes déjà réunis à plusieurs reprises. Cela ne va pas traîner indéfiniment. »

    Âgé de 40 ans, le gardien devrait endosser un rôle de mentor auprès de son successeur désigné, Jonas Urbig, et lui céder davantage de temps de jeu la saison prochaine, comme ce sera déjà le cas samedi (15h30, Sky) contre le 1. FC Heidenheim.

    «Manuel est désormais d’un certain âge et transmet son expérience, il est lui-même encore en excellente forme, réalise de très bons matchs – et Jonas en profite énormément, il a très, très bien performé», analyse le directeur sportif. Le champion en titre sait qu’il n’est « pas si simple » de « réussir cette transition » après l’ère Neuer, « c’est un défi », mais le fait que le gardien puisse y contribuer est « quelque chose de spécial ».

    Après la demi-finale de Coupe à Leverkusen (2-0), le gardien avait lui-même ouvert la porte à une prolongation. « Rien n’est acté, mais les choses avancent bien », avait-il confié.

    Le gardien a justifié cette tendance en affirmant se sentir toujours aussi bien au FC Bayern. « Ce ne sont pas seulement les joueurs sur le terrain, c’est l’ensemble de l’effectif et du club. On sent qu’il s’est créé quelque chose. C’est la deuxième saison sous la houlette de Vincent Kompany. Nous tirons tous profit les uns des autres. Pour l’instant, c’est très agréable. »

    (SID)

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Date

    Match

    Compétition

    Samedi 2 mai

    FC Bayern Munich - 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Mercredi 6 mai

    FC Bayern – Paris Saint-Germain

    Ligue des champions

    Samedi 9 mai

    VfL Wolfsburg - FC Bayern

    Bundesliga

    Samedi 16 mai

    FC Bayern – 1. FC Cologne

    Bundesliga

    Samedi 23 mai

    FC Bayern – VfB Stuttgart

    Coupe d’Allemagne

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