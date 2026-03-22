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FC Bayern Munich, actualités et rumeurs - « J'adore ce club » : un joueur prêté espère avoir une seconde chance au FCB

Un joueur prêté par le FC Bayern espère avoir une seconde chance à Munich. Un entraîneur adverse est conquis par le style de jeu du club le plus titré d'Allemagne. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

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  • Doncaster Rovers v Southampton - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, Actualités : Peretz espère avoir une seconde chance au FCB

    Daniel Peretz, actuellement prêté au FC Southampton, nourrit discrètement l'espoir d'obtenir une seconde chance au FC Bayern Munich.

    « Le Bayern est toujours dans mon cœur. J'adore ce club », a déclaré le gardien de but de 25 ans dans une interview accordée à transfermarkt.de. Peretz avait rejoint le FCB en 2023, mais malgré quelques performances prometteuses, il n'avait jamais dépassé le statut de gardien remplaçant.

    Au départ, il était le numéro deux derrière le gardien titulaire Manuel Neuer, mais il a finalement été relégué au rang de numéro trois après l'arrivée de Jonas Urbig début 2025. L'avenir est incertain pour cet été, d'autant plus qu'Alexander Nübel, un autre prétendant au poste de titulaire, revient de son prêt au VfB Stuttgart.

    En ce qui concerne son avenir personnel, il est essentiel pour Peretz d’obtenir suffisamment de temps de jeu. Un retour à Munich n’aurait de sens que si une perspective réelle lui était offerte : « La situation est encore loin d’être claire. Il est difficile de savoir comment nous allons terminer la saison. Et le Bayern a sa propre situation. Manu (Manuel Neuer ; note de la rédaction) doit décider s’il continue ou non. Ensuite, le Bayern prendra sa décision et nous veillerons à ce que la meilleure décision pour ma carrière soit prise », a déclaré l’Israélien.

    Si le chapitre Bayern Munich devait effectivement se terminer cet été, Peretz pourrait également envisager de rester à Southampton : « Je pense que ce serait logique. Mais il est encore trop tôt pour parler de l’été. Je me concentre vraiment sur les matchs pour l’instant. J’espère que nous pourrons en discuter dans deux mois, lorsque nous aurons été promus en Premier League. Il sera alors beaucoup plus facile d’y répondre. »

    Peretz a rejoint la deuxième division anglaise cet hiver après un prêt infructueux au Hambourg SV. Il y est désormais titulaire et vise la promotion en Premier League : « C’est une combinaison parfaite pour nous deux. J’étais dans une phase où j’avais besoin de cette impulsion pour devenir gardien titulaire. Je devais jouer régulièrement. »

    Le joueur de 25 ans est sous contrat avec le FC Bayern jusqu’en 2028. À Munich, il fait face à une concurrence de taille avec Neuer, Jonas Urbig et Sven Ulreich.

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  • Steffen BaumgartGetty Images

    FC Bayern Munich, Actualités : Baumgart fait l'éloge du FCB

    L'entraîneur de l'Union Berlin, Steffen Baumgart, a fait l'éloge du FC Bayern Munich après la lourde défaite 0-4 de son équipe.

    « Je suis presque certain que nous n'avions aucune chance aujourd'hui. Je ne veux pas trop en vouloir à mes joueurs, car la supériorité du Bayern était clairement visible dans tous les domaines, de la première à la dernière minute », a déclaré l'entraîneur de 54 ans à DAZN après le match.

    Le club le plus titré d'Allemagne aurait « forcé les Berlinois à commettre des erreurs » dans toutes les situations. « À la mi-temps, avec un score de 0-2, nous nous en sommes en fait bien sortis, pour être honnêtes. On avait l'impression de ne même pas avoir le ballon et le Bayern n'a pas lâché prise. Un immense compliment pour leur façon de jouer. »

    En raison de cette défaite, l'Union n'a pas réussi à s'éloigner de la zone de relégation. Actuellement, l'équipe de Baumgart, qui n'a remporté que deux de ses douze derniers matchs, compte encore sept points d'avance sur la place de barragiste occupée par le FC St. Pauli. Les Hambourgeois ont toutefois encore un match de plus à disputer.

  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-LEIPZIGAFP

    FC Bayern Munich, Actualités : Davies s'entraîne avec des lunettes spéciales

    En vue de son retour sur les terrains, la star du Bayern Alphonso Davies a recours à des moyens inhabituels.

    Vendredi matin, le Canadien s'est entraîné avec des lunettes dites « stroboscopiques », qui restreignent le champ de vision et sont censées améliorer la concentration. Les gardiens de but du club le plus titré d'Allemagne utilisent également ces lunettes spéciales pour renforcer leur réactivité.

    Davies s'était blessé au muscle ischio-jambier il y a environ une semaine et demie lors de la spectaculaire victoire 6-1 en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame. Le joueur de 25 ans sera absent du FCB jusqu'après la trêve internationale, mais pourrait faire son retour lors du match à l'extérieur contre le SC Fribourg.

  • FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB

    Date

    Heure

    Rencontre

    Samedi 4 avril

    15h30

    SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)

    Mardi 7 avril

    21 h

    Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)

    Samedi 11 avril

    18 h 30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mercredi 15 avril

    21 h

    FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)

    Dimanche 19 avril

    17h30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

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