FC Bayern Munich, actualités et rumeurs - « J'adore ce club » : un joueur prêté espère avoir une seconde chance au FCB

Daniel Peretz, actuellement prêté au FC Southampton, nourrit discrètement l'espoir d'obtenir une seconde chance au FC Bayern Munich.

« Le Bayern est toujours dans mon cœur. J'adore ce club », a déclaré le gardien de but de 25 ans dans une interview accordée à transfermarkt.de. Peretz avait rejoint le FCB en 2023, mais malgré quelques performances prometteuses, il n'avait jamais dépassé le statut de gardien remplaçant.

Au départ, il était le numéro deux derrière le gardien titulaire Manuel Neuer, mais il a finalement été relégué au rang de numéro trois après l'arrivée de Jonas Urbig début 2025. L'avenir est incertain pour cet été, d'autant plus qu'Alexander Nübel, un autre prétendant au poste de titulaire, revient de son prêt au VfB Stuttgart.

En ce qui concerne son avenir personnel, il est essentiel pour Peretz d’obtenir suffisamment de temps de jeu. Un retour à Munich n’aurait de sens que si une perspective réelle lui était offerte : « La situation est encore loin d’être claire. Il est difficile de savoir comment nous allons terminer la saison. Et le Bayern a sa propre situation. Manu (Manuel Neuer ; note de la rédaction) doit décider s’il continue ou non. Ensuite, le Bayern prendra sa décision et nous veillerons à ce que la meilleure décision pour ma carrière soit prise », a déclaré l’Israélien.

Si le chapitre Bayern Munich devait effectivement se terminer cet été, Peretz pourrait également envisager de rester à Southampton : « Je pense que ce serait logique. Mais il est encore trop tôt pour parler de l’été. Je me concentre vraiment sur les matchs pour l’instant. J’espère que nous pourrons en discuter dans deux mois, lorsque nous aurons été promus en Premier League. Il sera alors beaucoup plus facile d’y répondre. »

Peretz a rejoint la deuxième division anglaise cet hiver après un prêt infructueux au Hambourg SV. Il y est désormais titulaire et vise la promotion en Premier League : « C’est une combinaison parfaite pour nous deux. J’étais dans une phase où j’avais besoin de cette impulsion pour devenir gardien titulaire. Je devais jouer régulièrement. »

Le joueur de 25 ans est sous contrat avec le FC Bayern jusqu’en 2028. À Munich, il fait face à une concurrence de taille avec Neuer, Jonas Urbig et Sven Ulreich.