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FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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FC Bayern Munich : actualités et rumeurs – « Ils ont défendu jusqu’à la limite de leurs forces » : cet engagement pourrait-il s’avérer décisif contre le PSG ?

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Bundesliga

Mercredi, le match retour au sommet entre le Bayern Munich et le PSG aura lieu. Lothar Matthäus accorde un avantage potentiellement décisif au champion d’Allemagne. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

Dernière actualité, analyses et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :

  • Tout à coup, tout le monde évoque Barcelone. Une évolution inquiétante au FC Bayern
  • « Une aberration » : Mario Basler critique le départ du FC Bayern Munich.
  • Enfin, malgré un moral au beau fixe, l’équipe féminine du Bayern s’est inclinée face au Barça.
  • Lothar Matthäus 2026Getty Images

    FC Bayern Munich, Actualités : ce facteur sera-t-il l’atout décisif du FCB face au PSG ?

    Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, estime que le FC Bayern Munich aborde le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions en meilleure condition physique que son adversaire, le Paris Saint-Germain.

    « J'ai vu que le Bayern a dominé (le match aller, ndlr), surtout dans les 20 à 25 dernières minutes. Et si le Bayern avait mieux concrétisé certaines de ses attaques, il n'aurait pas dû perdre ce match. Ils ont donné une impression de grande solidité physique, ce qu'ils font d'ailleurs à chaque match. Pour moi, ils sont aussi plus forts physiquement que le PSG, car les Parisiens ont défendu très bas, la langue pendante », a expliqué Matthäus dimanche soir sur Sky90.

    Il estime « que le Bayern – et là, je ne suis pas chauvin, mais je dis ce que je vois et ce que j’ai vu cette saison – semble plus solide », a précisé l’ancien joueur du FCB. Matthäus a prédit : « C’est pourquoi je pense que le Bayern de Munich va remporter ce match et se qualifier pour la finale à Budapest. »

    Lors du match aller spectaculaire disputé mardi dernier à Paris, les Bavarois avaient concédé un retard de 2-5 avant de revenir à 4-5. Tout reste donc ouvert avant le retour programmé mercredi à Munich.

    En cas de qualification pour la finale de la Ligue des champions, le Bayern affronterait Arsenal ou l’Atlético de Madrid. Tout reste également ouvert dans l’autre demi-finale, le match aller à Madrid s’étant soldé par un score de 1-1.

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  • GoretzkaGetty Images

    FC Bayern Munich – Actualités : Joshua Kimmich se montre ému lorsqu’il aborde ce sujet.

    Le départ imminent de Leon Goretzka ne laisse pas indifférent Joshua Kimmich, le meneur de jeu du Bayern Munich.

    « C’est émouvant pour tout le monde, y compris pour moi », a déclaré Kimmich samedi après le match nul 3-3 contre Heidenheim, en référence au départ de Goretzka cet été. Comme on le sait, le contrat du milieu de terrain, qui arrive à échéance, ne sera pas prolongé ; selon certaines informations, Goretzka poursuivrait sa carrière à l’AC Milan après son départ de Munich.

    Outre leurs nombreuses expériences communes sous le maillot de la DFB, Kimmich et Goretzka ont également passé huit ans ensemble au sein du Bayern. « C'est déjà une longue période quand on pense qu'une carrière professionnelle dure environ 15 ans », a souligné Kimmich.

    Contre Heidenheim, l’homme aux deux buts a disputé l’avant-dernier match à domicile de sa carrière bavaroise, savourant une dernière fois l’ambiance de son « salon » de l’Allianz Arena. « On sent qu’il prend conscience que cette période touche à sa fin », conclut Kimmich.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-BARCELONA-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Munich, Actualités - « Incompréhensible » : Giulia Gwinn exprime sa colère envers l'arbitre après l'élimination du FCB.

    Giulia Gwinn, du Bayern Munich, a exprimé son indignation après la décision de l’arbitre Stéphanie Frappart, qui a entraîné la défaite 2-4 des Bavaroises lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions face au FC Barcelone.

    « C’est inexplicable que ce but ait été annulé », a-t-elle déclaré sur la chaîne ZDF après la rencontre de dimanche après-midi, qui a entraîné l’élimination du Bayern. Alors que la qualification semblait déjà acquise pour le Barça après le quatrième but catalan inscrit peu avant l’heure de jeu, les Bavaroises ont conclu la rencontre en boulet de canon. À la 71^e minute, Pernille Harder a réduit le score à 2-4, puis, dans le temps additionnel (90^e), la Danoise a semblé inscrire un troisième but. Après le match nul 1-1 de l’aller, un dernier but aurait alors suffi au Bayern pour arracher la prolongation.

    Peu après le 3-4 supposé de Harder, la VAR est intervenue et a contraint Frappart à consulter les images. Après visionnage, l’arbitre française a annulé la réalisation, estimant qu’un duel entre Linda Dallmann et Patri, à l’origine de l’action, constituait une faute de la joueuse du Bayern.

    « Il y a beaucoup de choses qui nous énervent en ce moment », a déclaré Gwinn. « Parce qu’on a le sentiment qu’on était quand même sur la bonne voie. » Sur Disney+, la joueuse internationale allemande a ajouté : « Leurs centres étaient redoutables et on n’a pas réussi à tout repousser parfaitement. »

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Date

    Match

    Compétition

    Mercredi 6 mai

    FC Bayern Munich - Paris Saint-Germain

    Ligue des champions

    Samedi 9 mai

    VfL Wolfsburg - FC Bayern

    Bundesliga

    Samedi 16 mai

    FC Bayern – 1. FC Cologne

    Bundesliga

    Samedi 23 mai

    FC Bayern – VfB Stuttgart

    Coupe d’Allemagne

Ligue des Champions
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