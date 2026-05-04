FC Bayern Munich : actualités et rumeurs – « Ils ont défendu jusqu’à la limite de leurs forces » : cet engagement pourrait-il s’avérer décisif contre le PSG ?

Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, estime que le FC Bayern Munich aborde le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions en meilleure condition physique que son adversaire, le Paris Saint-Germain.

« J'ai vu que le Bayern a dominé (le match aller, ndlr), surtout dans les 20 à 25 dernières minutes. Et si le Bayern avait mieux concrétisé certaines de ses attaques, il n'aurait pas dû perdre ce match. Ils ont donné une impression de grande solidité physique, ce qu'ils font d'ailleurs à chaque match. Pour moi, ils sont aussi plus forts physiquement que le PSG, car les Parisiens ont défendu très bas, la langue pendante », a expliqué Matthäus dimanche soir sur Sky90.

Il estime « que le Bayern – et là, je ne suis pas chauvin, mais je dis ce que je vois et ce que j’ai vu cette saison – semble plus solide », a précisé l’ancien joueur du FCB. Matthäus a prédit : « C’est pourquoi je pense que le Bayern de Munich va remporter ce match et se qualifier pour la finale à Budapest. »

Lors du match aller spectaculaire disputé mardi dernier à Paris, les Bavarois avaient concédé un retard de 2-5 avant de revenir à 4-5. Tout reste donc ouvert avant le retour programmé mercredi à Munich.

En cas de qualification pour la finale de la Ligue des champions, le Bayern affronterait Arsenal ou l’Atlético de Madrid. Tout reste également ouvert dans l’autre demi-finale, le match aller à Madrid s’étant soldé par un score de 1-1.