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Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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FC Bayern Munich, actualités et rumeurs - « Il va le provoquer physiquement et lui mettre la pression » : une star du FCB va-t-elle devenir le cauchemar de Vinicius Junior, du Real Madrid ?

Le choc de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid se profile déjà, tandis que Lennart Karl a appris sa sélection en équipe nationale pendant son cours de soutien. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

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  • Konrad Laimer FC Bayern 2026getty

    FC Bayern Munich, Actualités - « Je vais le bouffer tout cru » : la star du FCB, un cauchemar pour Vinicius ?

    L'ancien joueur professionnel de Bundesliga Maik Franz attend avec impatience ce choc des quarts de finale de la Ligue des champions entre le FC Bayern Munich et le Real Madrid, notamment en raison d'un duel personnel.

    Franz, ancien défenseur redoutable ayant notamment joué au VfL Wolfsburg et à l'Eintracht Francfort, est convaincu que le latéral du Bayern, Konrad Laimer, va mener la vie très dure à la star offensive du Real, Vinicius Junior.

    « Il va lui en faire voir de toutes les couleurs », a déclaré un Franz littéralement euphorique lors de l'émission Fantalk sur Sport1. « Vu la façon dont Laimer joue », il faut se défendre contre les talents offensifs de Vinicius, a souligné le joueur de 44 ans. « Il va lui coller aux basques, lui rester dans les jambes. Il va aussi le provoquer physiquement tout le temps et le dévorer littéralement. J’ai vraiment hâte de voir ce duel. Cet élégant et rapide Vinicius – et puis arrive ce mordeur de mollets, ce piranha, qui va le dévorer. »

    Le Real s’était imposé face à Manchester City en huitièmes de finale. Après une victoire 3-0 à l’aller, les Merengues ont également remporté le match retour en Angleterre mardi sur le score de 2-1, Vinicius inscrivant un doublé. « Allons-y, attaquons-les ! », a déclaré le joueur de 25 ans dès la fin du match, lançant ainsi un défi au Bayern.

    Avant même le match retour des huitièmes de finale contre l’Atalanta Bergame mercredi, le FCB était déjà pratiquement assuré d’être l’adversaire du Real en quarts de finale, le champion allemand en titre ayant remporté le match aller à l’extérieur 6-1. Le match retour s’est également soldé par une large victoire des Munichois (4-1) ; le buteur Harry Kane a déclaré après coup à DAZN, en vue du défi contre Madrid : « Nous ne craignons personne. »

    Le match aller dans la capitale espagnole aura lieu le 7 avril, et huit jours plus tard, le Real se rendra à Munich pour le match retour. Le vainqueur affrontera en demi-finale un autre géant, soit le Paris Saint-Germain, soit le FC Liverpool.

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  • Lennart KarlGetty Images

    FC Bayern Munich, Actualités : Lennart Karl a appris sa sélection en équipe nationale allemande alors qu'il suivait des cours particuliers

    Lennart Karl, le jeune prodige du Bayern Munich, a été « dérangé » par le sélectionneur national Julian Nagelsmann alors qu'il était en cours de soutien scolaire, alors que ce dernier voulait l'informer de sa première sélection en équipe nationale A allemande.

    « J’ai joint Lennart assez rapidement. Il était en cours de soutien scolaire, c’est pourquoi il n’a pas répondu tout de suite », a révélé Nagelsmann lors de la conférence de presse de jeudi. Avec un clin d’œil, il a ajouté : « Mais cela me satisfait. Sinon, je lui aurais fait la leçon s’il avait répondu tout de suite. Ce que dit le professeur a plus de valeur que ce que dit le sélectionneur national. »

    Il a ensuite joint Karl, qui prépare actuellement son brevet, à la fin de son cours de soutien, a poursuivi Nagelsmann. « Il était content. D'une part parce que le cours de soutien était terminé, et d'autre part parce qu'il fait partie de l'équipe. Il avait deux raisons de se réjouir. »

    Karl fait partie intégrante de l’équipe première du Bayern depuis l’été dernier, et le jeune homme de 18 ans s’est particulièrement illustré à l’automne. Bien qu’il ne soit pas encore un titulaire indiscutable au FCB, il est régulièrement aligné et ses bonnes performances lui ont valu d’être appelé pour la première fois en équipe nationale. Cela augmente également les chances de Karl de faire partie de la sélection allemande pour la Coupe du monde cet été.

    Le milieu offensif pourrait faire ses débuts le 27 mars, lorsque l'Allemagne affrontera la Suisse à Bâle lors du premier des deux matchs amicaux à venir. Trois jours plus tard, l'équipe nationale allemande affrontera le Ghana à Stuttgart.

  • FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, Actualités : Nagelsmann explique pourquoi il a laissé Musiala sur le banc

    Julian Nagelsmann espère que son important attaquant, Jamal Musiala, se remettra rapidement et complètement – à Munich. « Vincent Kompany et moi partageons le même objectif : que le joueur retrouve d’abord la forme et la santé au Bayern Munich, qu’il dispute de nombreux matchs avant la Coupe du monde, afin de pouvoir ensuite être sélectionné pour nous lors de cette compétition », a déclaré Nagelsmann jeudi à Francfort-sur-le-Main.

    En accord avec l'entraîneur du Bayern, Kompany, Nagelsmann avait renoncé à convoquer Musiala pour les matchs internationaux en Suisse et contre le Ghana. « Il ressent à nouveau une légère gêne à la cheville, ce qui est relativement normal », a expliqué Nagelsmann : « Étant donné qu’il a des problèmes, j’ai décidé de ne pas l’emmener et de ne pas le laisser dribbler pendant deux minutes en souffrant. Cela ne sert à rien. »

    (SID)

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, Actualités : l'ancien buteur du FCB Luca Toni ne tarit pas d'éloges sur Harry Kane

    L'ancien attaquant de classe mondiale Luca Toni s'est montré très élogieux envers l'un de ses successeurs au FC Bayern Munich. Harry Kane a particulièrement séduit l'Italien.

    Après la victoire 4-1 du Bayern lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame mercredi, au cours duquel Kane a inscrit deux buts, Toni a fait passer un message au buteur anglais via une journaliste sur Amazon Prime Video Italia : « S'il te plaît, dis à Harry que je suis amoureux de lui sur le plan footballistique. Car il est l’un des rares vrais numéros 9 qui existent encore dans le monde – parmi tous ces faux numéros 9 qui courent partout. Et il est le meilleur au monde à son poste. »

    Kane était visiblement flatté par ces éloges exubérants et a répondu par des mots respectueux à Toni : « C’est un honneur d’entendre cela de ta part, surtout de la part d’un attaquant de haut niveau comme toi. Merci », a déclaré le joueur de 32 ans, qui a déjà inscrit 132 buts en 135 apparitions pour le FCB.

    Toni, qui a mis un terme à sa carrière en 2016, avait porté le maillot du Bayern de 2007 à 2010. Le champion du monde italien de 2006 avait alors inscrit 58 buts en 89 matchs.

    Kane et le Bayern ont quant à eux écarté l'Atalanta sur un score cumulé de 10-2 après les deux matchs aller-retour. En quarts de finale, le champion d'Allemagne affrontera désormais le Real Madrid.

  • FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB

    Date

    Heure

    Rencontre

    Samedi 21 mars

    15h30

    FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)

    Samedi 4 avril

    15h30

    SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)

    Mardi 7 avril

    21 h

    Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)

    Samedi 11 avril

    18 h 30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mercredi 15 avril

    21 h

    FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)

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