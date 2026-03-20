L'ancien joueur professionnel de Bundesliga Maik Franz attend avec impatience ce choc des quarts de finale de la Ligue des champions entre le FC Bayern Munich et le Real Madrid, notamment en raison d'un duel personnel.

Franz, ancien défenseur redoutable ayant notamment joué au VfL Wolfsburg et à l'Eintracht Francfort, est convaincu que le latéral du Bayern, Konrad Laimer, va mener la vie très dure à la star offensive du Real, Vinicius Junior.

« Il va lui en faire voir de toutes les couleurs », a déclaré un Franz littéralement euphorique lors de l'émission Fantalk sur Sport1. « Vu la façon dont Laimer joue », il faut se défendre contre les talents offensifs de Vinicius, a souligné le joueur de 44 ans. « Il va lui coller aux basques, lui rester dans les jambes. Il va aussi le provoquer physiquement tout le temps et le dévorer littéralement. J’ai vraiment hâte de voir ce duel. Cet élégant et rapide Vinicius – et puis arrive ce mordeur de mollets, ce piranha, qui va le dévorer. »

Le Real s’était imposé face à Manchester City en huitièmes de finale. Après une victoire 3-0 à l’aller, les Merengues ont également remporté le match retour en Angleterre mardi sur le score de 2-1, Vinicius inscrivant un doublé. « Allons-y, attaquons-les ! », a déclaré le joueur de 25 ans dès la fin du match, lançant ainsi un défi au Bayern.

Avant même le match retour des huitièmes de finale contre l’Atalanta Bergame mercredi, le FCB était déjà pratiquement assuré d’être l’adversaire du Real en quarts de finale, le champion allemand en titre ayant remporté le match aller à l’extérieur 6-1. Le match retour s’est également soldé par une large victoire des Munichois (4-1) ; le buteur Harry Kane a déclaré après coup à DAZN, en vue du défi contre Madrid : « Nous ne craignons personne. »

Le match aller dans la capitale espagnole aura lieu le 7 avril, et huit jours plus tard, le Real se rendra à Munich pour le match retour. Le vainqueur affrontera en demi-finale un autre géant, soit le Paris Saint-Germain, soit le FC Liverpool.