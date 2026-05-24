FC Bayern Munich : actualités et rumeurs – « Ça ne l’intéresse absolument pas » : Michael Olise laisse filer des millions

Les observateurs ayant déjà examiné de près les chaussures de Michael Olise, le joueur du Bayern Munich, auront noté qu’il n’est pas attaché à un équipementier spécifique. Pourquoi ?

« Il n'a pas de contrat, ça ne l'intéresse absolument pas », a récemment confié un proche du joueur à L'Équipe. L'ailier ne dispose en effet d'aucun contrat avec un équipementier, une situation rare pour un joueur de son calibre.

Pour lui, pouvoir choisir librement les crampons avec lesquels il joue vaut plus que les millions qu’il pourrait toucher grâce à un contrat d’équipementier. Son ami et coéquipier au Bayern, Jamal Musiala, touche environ six millions d’euros par an de la part de Nike. Une somme que Olise laisse volontairement de côté.