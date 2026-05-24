FC Bayern Munich : actualités et rumeurs – « Ça ne l’intéresse absolument pas » : Michael Olise laisse filer des millions

Autres actualités et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :
- « Il subsiste des doutes », prévient Uli Hoeneß, qui interpelle le boss du club, Max Eberl.
- Une bonne nouvelle pour le dossier Gordon ?
- Un transfert retentissant se profile à l’horizon.
Autres actualités et rumeurs concernant le FC Bayern Munich :
Les observateurs ayant déjà examiné de près les chaussures de Michael Olise, le joueur du Bayern Munich, auront noté qu’il n’est pas attaché à un équipementier spécifique. Pourquoi ?
« Il n'a pas de contrat, ça ne l'intéresse absolument pas », a récemment confié un proche du joueur à L'Équipe. L'ailier ne dispose en effet d'aucun contrat avec un équipementier, une situation rare pour un joueur de son calibre.
Pour lui, pouvoir choisir librement les crampons avec lesquels il joue vaut plus que les millions qu’il pourrait toucher grâce à un contrat d’équipementier. Son ami et coéquipier au Bayern, Jamal Musiala, touche environ six millions d’euros par an de la part de Nike. Une somme que Olise laisse volontairement de côté.
Polyvalent, Konrad Laimer n’a pas encore trouvé d’accord avec le FC Bayern Munich pour prolonger son contrat, qui expire en 2027. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus exhorte le club bavarois à faire le nécessaire pour le conserver.
Employé la plupart du temps comme arrière droit, bien qu’il ait été formé comme milieu axial et qu’il ait rejoint le club en 2023 en provenance du RB Leipzig, l’Autrichien s’adapte avec brio à ce rôle. C’est pourquoi j’espère qu’il prolongera son contrat au Bayern », a déclaré Matthäus à Sky. « C’est un joueur très important, non seulement pour sa polyvalence, mais aussi pour sa mentalité. Je ne le vois pas ailleurs. […] Il incarne ce que représente le Bayern : l’engagement, l’énergie. »
Selon certaines informations, ses prétentions salariales resteraient toutefois trop élevées pour que le club approuve un nouveau contrat. « Je ne pense pas qu’il faille faire de lui un exemple à cause des plafonds salariaux », a souligné Matthäus, estimant erroné de faire attendre Laimer en raison des éventuelles exigences financières d’autres joueurs.
L’ancien milieu du Bayern Munich, Dietmar Hamann, met en garde le club bavarois contre la tentation de proposer un nouveau contrat trop long à l’attaquant Harry Kane.
« Il lui reste encore un an de contrat. Je crois qu’ils parlent de deux ou trois ans, et je serais prudent à ce sujet, car il va avoir 33 ans. La question est : combien de temps va-t-il encore marquer des buts ? » Si Kane a effectivement « marqué beaucoup de buts » durant ses trois premières saisons chez le club le plus titré d’Allemagne, Hamann reste prudent sur la durée du futur engagement : « Une prolongation d’un an, oui. Deux ans, peut-être. Trois ans, ce serait à mon avis trop. »
Kane se sent très bien à Munich et devrait honorer son contrat actuel, qui court jusqu’en 2027. Des négociations sont prévues pour une prolongation de trois ans, soit jusqu’en 2030.
« Les gens sont très satisfaits de lui. C’est un formidable ambassadeur du football », a souligné Hamann, qui porte une grande estime à Kane, recruté en 2023 auprès de Tottenham Hotspur pour un transfert de 95 millions d’euros. « C’est un honneur pour la Bundesliga et pour le Bayern que le capitaine de l’équipe nationale anglaise évolue ici. »
Le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, rejoint désormais son ancien coéquipier Bastian Schweinsteiger au rang de joueur le plus titré de l’histoire de la Coupe d’Allemagne.
Bien qu’il n’ait pas pu prendre part à la finale remportée samedi soir contre le VfB Stuttgart en raison d’une blessure, le gardien de 40 ans porte à sept son total de Coupes d’Allemagne (six avec le Bayern, une avec Schalke). Il rejoint ainsi son ancien coéquipier au sommet de ce classement et devance plusieurs autres icônes du club.
Il devance désormais Thomas Müller, David Alaba, Franck Ribéry, Philipp Lahm, Claudio Pizarro et Oliver Kahn, autres icônes du FCB bloquées à six trophées.
Date
Match
Compétition
25 juillet
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Match amical
4 août
Jeju SK FC – FC Bayern
Match amical
7 août
FC Bayern - Aston Villa
Match amical
15 août
FC Bayern - RB Leipzig
Match amical