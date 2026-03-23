Joshua Kimmich, du Bayern Munich, espère disputer cet été une Coupe du monde couronnée de succès avec l'équipe nationale allemande, après les nombreuses déceptions des dernières années.
« Heureusement, on trouve des moyens de surmonter les défaites et les déceptions », a déclaré Kimmich dans une interview accordée à la SWR au sujet de l'élimination amère dès le premier tour de la Coupe du monde 2022. De toute façon, il a vécu avec l'équipe nationale allemande « très, très nombreux tournois » qui « ne se sont pas bien passés ».
Kimmich avait fait ses débuts en sélection peu avant l’Euro 2016 ; le championnat d’Europe suivant, en France, s’était bien déroulé avec une qualification en demi-finale, et en 2017, la star du Bayern faisait partie de l’équipe de la DFB qui avait remporté la Coupe des Confédérations. « Après ça, honnêtement, ça a été très, très maigre. Surtout en Coupe du monde, je n’ai encore jamais atteint les phases à élimination directe », a souligné Kimmich, dont la première Coupe du monde en 2018 s’était également terminée très tôt par une élimination dès le premier tour.
Entre ces deux phases finales de Coupe du monde, Kimmich a été éliminé avec l’Allemagne en huitièmes de finale de l’Euro 2021, puis en quarts de finale de l’Euro 2024, où l’équipe a connu une fin de parcours très malheureuse face à l’Espagne, future championne d’Europe. Le tournoi à domicile s’est « bien passé », « mais nous avons tout de même été éliminés en quarts de finale. Nous avons donc encore de très grands objectifs avec l’équipe de la DFB – même si nous savons bien sûr que tout doit très bien se passer si nous voulons aller de l’avant », a déclaré Kimmich.
Les prochains matchs amicaux en Suisse (27 mars) et contre le Ghana (30 mars) sont « très importants », a souligné le capitaine de la DFB. « Les derniers matchs internationaux n’ont pas été toujours positifs, donc chaque match nous fait du bien. Je pense que l’équipe va encore se souder davantage avec plus de matchs. » Même si, dans les clubs, la phase décisive de la saison commence après les deux matchs avec l’équipe nationale, personne ne doit se relâcher, a averti le joueur de 31 ans pour éviter tout relâchement : « Il ne faut pas que quelqu’un n’ait pas envie de disputer un match international. C'est quelque chose de très spécial de jouer pour l'Allemagne. C'est pourquoi nous devons tous y aller et être motivés ! Nous devons avoir à cœur de continuer à progresser en tant qu'équipe pour pouvoir jouer un rôle lors de la Coupe du monde. »
La Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada débutera pour Kimmich et ses coéquipiers le 14 juin avec le premier match de groupe contre Curaçao. Les autres adversaires de l'Allemagne lors de la phase de groupes seront ensuite la Côte d'Ivoire (20 juin) et l'Équateur (25 juin).