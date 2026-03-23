L'ancien joueur professionnel du FCB, Stefan Effenberg, a souligné le rôle joué par la défense dans le succès actuel du FC Bayern Munich. Il a notamment mis en avant l'importance de Josip Stanisic, alors que les gros titres sont généralement réservés aux stars offensives telles que Harry Kane, Michael Olise et leurs coéquipiers.

« Cela passe un peu inaperçu : quand je vois un Stanisic qui réalise une saison exceptionnelle, que ce soit sur le côté droit ou gauche, quand je vois les performances de Laimer, ce sont en fin de compte les éléments qui rendent le FC Bayern encore plus fort », a déclaré Effenberg dimanche dans l'émission « Doppelpass » sur Sport1. Stanisic figure souvent dans le onze de départ du Bayern depuis le début de la saison et totalise déjà 30 apparitions. Le défenseur de 25 ans a ainsi contribué à dix buts (trois buts, sept passes décisives). Stanisic se distingue notamment par sa polyvalence : outre les deux postes d’arrière latéral, il peut également évoluer en défense centrale.

Konrad Laimer est tout aussi important pour la bonne saison du Bayern et, tout comme Stanisic, il séduit avant tout par son travail acharné et sa polyvalence. L'Autrichien, qui évolue soit au poste d'arrière droit, soit à celui d'arrière gauche, totalise jusqu'à présent 34 apparitions (trois buts, neuf passes décisives) en 2025/26.

Laimer et Stanisic sont également « devenus solides » aux côtés du duo de défenseurs centraux Dayot Upamecano et Jonathan Tah, a salué Effenberg. Le Bayern n’a « pas toujours » bénéficié d’une telle fiabilité défensive « ces dernières années au niveau de la Ligue des champions », a déclaré le joueur de 57 ans, vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern en 2001.

Dans la Ligue des champions, le FCB veut triompher à nouveau cette année et remporter le trophée pour la première fois depuis 2020. Pour le choc des quarts de finale entre le Bayern et le Real Madrid en avril, Effenberg ne voit pas de favori clair : « Pour moi, c'est un duel à armes égales, tout dépendra vraiment de la forme du jour. »