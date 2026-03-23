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Oliver Maywurm

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FC Bayern Munich, actualités et rumeurs - « C'est un peu injuste » : cette star du FCB est largement sous-estimée par rapport à Stefan Effenberg

Harry Kane, Michael Olise et leurs coéquipiers sont sur toutes les lèvres au vu des succès du Bayern Munich. Stefan Effenberg met toutefois explicitement en avant d'autres joueurs. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

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  • Der Stahlwerk DoppelpassGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, Actualités - « Ça va bien au-delà » : Stefan Effenberg souligne l'importance de Josip Stanisic

    L'ancien joueur professionnel du FCB, Stefan Effenberg, a souligné le rôle joué par la défense dans le succès actuel du FC Bayern Munich. Il a notamment mis en avant l'importance de Josip Stanisic, alors que les gros titres sont généralement réservés aux stars offensives telles que Harry Kane, Michael Olise et leurs coéquipiers.

    « Cela passe un peu inaperçu : quand je vois un Stanisic qui réalise une saison exceptionnelle, que ce soit sur le côté droit ou gauche, quand je vois les performances de Laimer, ce sont en fin de compte les éléments qui rendent le FC Bayern encore plus fort », a déclaré Effenberg dimanche dans l'émission « Doppelpass » sur Sport1. Stanisic figure souvent dans le onze de départ du Bayern depuis le début de la saison et totalise déjà 30 apparitions. Le défenseur de 25 ans a ainsi contribué à dix buts (trois buts, sept passes décisives). Stanisic se distingue notamment par sa polyvalence : outre les deux postes d’arrière latéral, il peut également évoluer en défense centrale.

    Konrad Laimer est tout aussi important pour la bonne saison du Bayern et, tout comme Stanisic, il séduit avant tout par son travail acharné et sa polyvalence. L'Autrichien, qui évolue soit au poste d'arrière droit, soit à celui d'arrière gauche, totalise jusqu'à présent 34 apparitions (trois buts, neuf passes décisives) en 2025/26.

    Laimer et Stanisic sont également « devenus solides » aux côtés du duo de défenseurs centraux Dayot Upamecano et Jonathan Tah, a salué Effenberg. Le Bayern n’a « pas toujours » bénéficié d’une telle fiabilité défensive « ces dernières années au niveau de la Ligue des champions », a déclaré le joueur de 57 ans, vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern en 2001.

    Dans la Ligue des champions, le FCB veut triompher à nouveau cette année et remporter le trophée pour la première fois depuis 2020. Pour le choc des quarts de finale entre le Bayern et le Real Madrid en avril, Effenberg ne voit pas de favori clair : « Pour moi, c'est un duel à armes égales, tout dépendra vraiment de la forme du jour. »

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  • Lothar Matthäus 2025Getty Images

    FC Bayern Munich, Actualités : Pour Lothar Matthäus, le FCB est « la meilleure équipe d'Europe »

    Lothar Matthäus, détenteur du record du nombre de sélections en équipe nationale, est quant à lui plus optimiste quant aux chances du Bayern Munich de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid.

    « Je suis convaincu que le Bayern Munich est la meilleure équipe d’Europe sur l’ensemble de la saison – non seulement au niveau national, mais aussi dans les compétitions internationales », a déclaré Matthäus dimanche sur Sky90. Même si la situation pourrait « devenir dangereuse pour le Bayern » si le Real parvenait à reproduire ses performances des deux huitièmes de finale contre Manchester City (3-0, 2-1), Matthäus estime toutefois que le FCB est nettement plus fort que City.

    « Le Bayern est au-dessus de Manchester City parce qu’ils jouent en équipe. Ils sont avides de victoire. Avant, ils marquaient le plus de buts et récoltaient le plus de points. Désormais, ils parcourent aussi le plus de kilomètres – ce n’était pas le point fort du FC Bayern auparavant », a salué Matthäus. Le club le plus titré d’Allemagne serait donc « favori dans cette confrontation contre le Real Madrid – surtout parce que le match retour se déroulera à l’Allianz Arena ».

    Le 7 avril, le Bayern se rendra d’abord à Madrid pour le match aller des quarts de finale, puis huit jours plus tard, le Real jouera le match retour à Munich. Si le Bayern s’impose, il affrontera en demi-finale de la Ligue des champions le Paris Saint-Germain ou le FC Liverpool, le prochain géant du football européen.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, Actualités - « C'était franchement très, très maigre » : Joshua Kimmich veut enfin réaliser une bonne Coupe du monde

    Joshua Kimmich, du Bayern Munich, espère disputer cet été une Coupe du monde couronnée de succès avec l'équipe nationale allemande, après les nombreuses déceptions des dernières années.

    « Heureusement, on trouve des moyens de surmonter les défaites et les déceptions », a déclaré Kimmich dans une interview accordée à la SWR au sujet de l'élimination amère dès le premier tour de la Coupe du monde 2022. De toute façon, il a vécu avec l'équipe nationale allemande « très, très nombreux tournois » qui « ne se sont pas bien passés ».

    Kimmich avait fait ses débuts en sélection peu avant l’Euro 2016 ; le championnat d’Europe suivant, en France, s’était bien déroulé avec une qualification en demi-finale, et en 2017, la star du Bayern faisait partie de l’équipe de la DFB qui avait remporté la Coupe des Confédérations. « Après ça, honnêtement, ça a été très, très maigre. Surtout en Coupe du monde, je n’ai encore jamais atteint les phases à élimination directe », a souligné Kimmich, dont la première Coupe du monde en 2018 s’était également terminée très tôt par une élimination dès le premier tour.

    Entre ces deux phases finales de Coupe du monde, Kimmich a été éliminé avec l’Allemagne en huitièmes de finale de l’Euro 2021, puis en quarts de finale de l’Euro 2024, où l’équipe a connu une fin de parcours très malheureuse face à l’Espagne, future championne d’Europe. Le tournoi à domicile s’est « bien passé », « mais nous avons tout de même été éliminés en quarts de finale. Nous avons donc encore de très grands objectifs avec l’équipe de la DFB – même si nous savons bien sûr que tout doit très bien se passer si nous voulons aller de l’avant », a déclaré Kimmich.

    Les prochains matchs amicaux en Suisse (27 mars) et contre le Ghana (30 mars) sont « très importants », a souligné le capitaine de la DFB. « Les derniers matchs internationaux n’ont pas été toujours positifs, donc chaque match nous fait du bien. Je pense que l’équipe va encore se souder davantage avec plus de matchs. » Même si, dans les clubs, la phase décisive de la saison commence après les deux matchs avec l’équipe nationale, personne ne doit se relâcher, a averti le joueur de 31 ans pour éviter tout relâchement : « Il ne faut pas que quelqu’un n’ait pas envie de disputer un match international. C'est quelque chose de très spécial de jouer pour l'Allemagne. C'est pourquoi nous devons tous y aller et être motivés ! Nous devons avoir à cœur de continuer à progresser en tant qu'équipe pour pouvoir jouer un rôle lors de la Coupe du monde. »

    La Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada débutera pour Kimmich et ses coéquipiers le 14 juin avec le premier match de groupe contre Curaçao. Les autres adversaires de l'Allemagne lors de la phase de groupes seront ensuite la Côte d'Ivoire (20 juin) et l'Équateur (25 juin).

  • FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB

    Date

    Heure

    Rencontre

    Samedi 4 avril

    15h30

    SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)

    Mardi 7 avril

    21 h

    Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)

    Samedi 11 avril

    18 h 30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mercredi 15 avril

    21 h

    FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)

    Dimanche 19 avril

    17h30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

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