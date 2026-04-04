FC Bayern Munich, actualités et rumeurs : 100 millions d'euros pour la jeune star du Bayer Leverkusen ? Le directeur sportif du FCB, Christoph Freund, s'exprime

Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, est convaincu que le joueur international Jamal Musiala retrouvera sa meilleure forme avant la Coupe du monde de football.
« Nous lui accordons du repos et de la confiance, nous lui transmettons notre sérénité afin qu'il puisse avoir l'esprit libre », a déclaré Eberl dans une interview accordée au Münchner Merkur/tz : « Et lorsqu'il créera à nouveau un moment de génie dès son entrée en jeu, la blessure sera oubliée en un clin d'œil. »
La fracture du péroné et la luxation de la cheville dont Musiala (23 ans) a été victime lors de la Coupe du monde des clubs l'été dernier ont été « un coup dur », a déclaré Eberl : « Nous savions que le processus de retour prendrait du temps. Il faut ce temps, tant sur le plan physique que psychique, même si cela semble durer une éternité. » Le « petit revers contre Bergame » fait partie du processus, « ça va par vagues », a estimé Eberl.
Musiala avait fait son retour en janvier, mais il a récemment manqué les matchs de l'équipe nationale allemande contre la Suisse et le Ghana, qui marquaient le début de l'année de la Coupe du monde. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann ne s'inquiète toutefois pas encore pour le tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet). « Il ne lui reste plus beaucoup de temps, cela ne fait aucun doute », a certes reconnu Nagelsmann, mais : « Je suis convaincu qu’il sera à 100 % ».
Eberl a également déclaré : « L’important, c’est que Jamal veuille lui-même atteindre les 100 %. L’excitation monte aussi chez lui, c’est lui-même qui se met le plus de pression. » Musiala souhaite « être performant, montrer ses capacités – pour pouvoir d’abord nous aider, nous, puis le football allemand lors de la Coupe du monde. Il a suffisamment de temps pour cela. »
Lundi, après une brève pause forcée due à une « réaction douloureuse » à la cheville, Musiala a repris une partie de l’entraînement collectif au FC Bayern et devrait être disponible pour les quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (les 7 et 15 avril).
(SID)