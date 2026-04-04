FC Bayern Munich, actualités et rumeurs : 100 millions d'euros pour la jeune star du Bayer Leverkusen ? Le directeur sportif du FCB, Christoph Freund, s'exprime

Christoph Freund, directeur sportif du Bayern Munich, s'est exprimé au sujet des rumeurs faisant état d'un prétendu contact entre le club le plus titré d'Allemagne et l'attaquant du Bayer Leverkusen, Christian Kofane.

« Je pense qu’il y a régulièrement des discussions dans toutes sortes de directions ou que l’on échange sur le marché. Mais nous n’avons aucune déclaration concrète à faire à ce sujet. Nous ne nous livrons pas non plus à des spéculations ou quoi que ce soit d’autre », a expliqué Freund lors de la conférence de presse précédant le match du FCB contre le SC Fribourg.

D'une manière générale, le FC Bayern ne fera aucune « déclaration ni ne donnera d'indications » sur les rumeurs de transfert actuelles, a poursuivi le directeur sportif munichois. « Nous ne le ferons donc pas ici non plus. »

Auparavant, Eric Depolo, l'agent de Kofane, avait révélé au site Daily Arsenal que plusieurs grands clubs européens s'intéressaient à son client, dont le FC Bayern. Arsenal, en particulier, aurait jeté son dévolu sur le jeune joueur de 19 ans. « C'est un joueur à 100 millions d'euros. Avec Kofane, Arsenal disposerait d'un attaquant de premier plan pour les dix prochaines années », a déclaré Depolo.

Le triple international camerounais a quitté le club espagnol d'Albacete Balompie au début de la saison pour rejoindre Leverkusen, qui a investi environ cinq millions d'euros et l'a engagé jusqu'en 2029. En 39 matches officiels disputés jusqu'à présent, toutes compétitions confondues, il a inscrit sept buts et délivré huit passes décisives. Sa valeur marchande a fortement augmenté depuis et s'élève actuellement à environ 40 millions d'euros.