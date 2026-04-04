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FC Bayern Munich, actualités et rumeurs : 100 millions d'euros pour la jeune star du Bayer Leverkusen ? Le directeur sportif du FCB, Christoph Freund, s'exprime

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Le directeur sportif Christoph Freund s'exprime sur les rumeurs concernant l'intérêt du FC Bayern Munich pour une star montante de la Bundesliga. Il commente également le départ de Raphael Guerreiro. Actualités et rumeurs concernant le FCB.

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  • CHRISTIAN KOFANE BAYER LEVERKUSEN Getty Images

    FC Bayern Munich, Actualités : Freund réagit aux rumeurs concernant Kofane

    Christoph Freund, directeur sportif du Bayern Munich, s'est exprimé au sujet des rumeurs faisant état d'un prétendu contact entre le club le plus titré d'Allemagne et l'attaquant du Bayer Leverkusen, Christian Kofane.

    « Je pense qu’il y a régulièrement des discussions dans toutes sortes de directions ou que l’on échange sur le marché. Mais nous n’avons aucune déclaration concrète à faire à ce sujet. Nous ne nous livrons pas non plus à des spéculations ou quoi que ce soit d’autre », a expliqué Freund lors de la conférence de presse précédant le match du FCB contre le SC Fribourg.

    D'une manière générale, le FC Bayern ne fera aucune « déclaration ni ne donnera d'indications » sur les rumeurs de transfert actuelles, a poursuivi le directeur sportif munichois. « Nous ne le ferons donc pas ici non plus. »

    Auparavant, Eric Depolo, l'agent de Kofane, avait révélé au site Daily Arsenal que plusieurs grands clubs européens s'intéressaient à son client, dont le FC Bayern. Arsenal, en particulier, aurait jeté son dévolu sur le jeune joueur de 19 ans. « C'est un joueur à 100 millions d'euros. Avec Kofane, Arsenal disposerait d'un attaquant de premier plan pour les dix prochaines années », a déclaré Depolo.

    Le triple international camerounais a quitté le club espagnol d'Albacete Balompie au début de la saison pour rejoindre Leverkusen, qui a investi environ cinq millions d'euros et l'a engagé jusqu'en 2029. En 39 matches officiels disputés jusqu'à présent, toutes compétitions confondues, il a inscrit sept buts et délivré huit passes décisives. Sa valeur marchande a fortement augmenté depuis et s'élève actuellement à environ 40 millions d'euros.

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    FC Bayern Munich, rumeur : le FCB perdrait un entraîneur de jeunes très estimé

    Au FC Bayern Munich, l'entraîneur principal des U19, Peter Gaydarov, devrait quitter ses fonctions à l'issue de la saison en cours.

    Selon Sky, l'entraîneur de 34 ans aurait reçu des propositions de clubs professionnels allemands et étrangers, ce qui rend tout à fait plausible son départ du club le plus titré d'Allemagne.

    Gaydarov jouit d'une excellente réputation à la Säbener Straße. Ces dernières années, il a largement contribué à la promotion de talents tels que Felipe Chavez, Deniz Ofli et David Santos Daiber.

  • Raphael GuerreiroGetty Images

    FC Bayern Munich, Actualités : Freund explique le forfait de Guerreiro

    Raphael Guerreiro quittera le FC Bayern Munich à la fin de la saison en cours. Le directeur sportif Christoph Freund explique les raisons qui ont conduit à cette décision.

    « Ça n'a pas été facile, car c'est un garçon formidable, qui a fait beaucoup de bons matchs et qui est très polyvalent – c'est l'un de ses grands atouts. Nous avons toujours dit que lorsque nous prenons une décision, nous en informons les joueurs, c'est pourquoi nous leur avons annoncé cela maintenant. Nous avons nos idées sur la composition de l'effectif pour l'été, mais il reste encore un peu de temps d'ici là », a déclaré Freund lors de la conférence de presse précédant le match du champion allemand en titre contre Fribourg.

    Le Bayern avait annoncé lundi dernier que le contrat de Guerreiro, qui expire à la fin de la saison, ne serait pas prolongé. Le Portugais polyvalent quittera donc Munich après trois années passées ensemble.

    Guerreiro avait rejoint le Bayern en été 2023, en provenance du BVB, sans indemnité de transfert, à la demande de l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel. Au sein du club le plus titré d’Allemagne, il a certes accumulé les apparitions, mais n’a pas réussi à égaler durablement les performances de ses heures de gloire à Dortmund. Dernièrement, il n’était pratiquement plus sollicité sous les ordres de Vincent Kompany et a donc passé la plupart de son temps sur le banc des remplaçants.

    Le grand club portugais Benfica ou le champion d'Italie en titre, la Juventus de Turin, sont cités comme acquéreurs potentiels.

  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Munich, Actualités : Eberl dévoile la stratégie concernant Kane

    Max Eberl s'est exprimé sur la situation contractuelle actuelle de Harry Kane et a donné aux supporters du club le plus titré d'Allemagne l'espoir d'une prolongation de son contrat, qui court encore jusqu'en 2027.

    « Je le vois, je le sens. Il se sent – pour le dire un peu familièrement – comme un poisson dans l’eau », a déclaré Eberl dans une interview accordée à Absolut Bayern. L’attaquant remporte « des titres avec l’équipe, décroche également des distinctions personnelles et bat des records à la pelle. Depuis son arrivée au FC Bayern, la façon dont il est perçu a encore complètement changé, même dans son pays natal, l’Angleterre. »

    Le directeur sportif du FCB a donc un sentiment positif et des discussions sur une prolongation anticipée auront lieu « cet été ».

  • Jamal MusialaGetty Images

    FC Bayern Munich, Actualités : Eberl espère que Musiala sera au meilleur de sa forme lors de la Coupe du monde

    Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, est convaincu que le joueur international Jamal Musiala retrouvera sa meilleure forme avant la Coupe du monde de football.

    « Nous lui accordons du repos et de la confiance, nous lui transmettons notre sérénité afin qu'il puisse avoir l'esprit libre », a déclaré Eberl dans une interview accordée au Münchner Merkur/tz : « Et lorsqu'il créera à nouveau un moment de génie dès son entrée en jeu, la blessure sera oubliée en un clin d'œil. »

    La fracture du péroné et la luxation de la cheville dont Musiala (23 ans) a été victime lors de la Coupe du monde des clubs l'été dernier ont été « un coup dur », a déclaré Eberl : « Nous savions que le processus de retour prendrait du temps. Il faut ce temps, tant sur le plan physique que psychique, même si cela semble durer une éternité. » Le « petit revers contre Bergame » fait partie du processus, « ça va par vagues », a estimé Eberl.

    Musiala avait fait son retour en janvier, mais il a récemment manqué les matchs de l'équipe nationale allemande contre la Suisse et le Ghana, qui marquaient le début de l'année de la Coupe du monde. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann ne s'inquiète toutefois pas encore pour le tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada (du 11 juin au 19 juillet). « Il ne lui reste plus beaucoup de temps, cela ne fait aucun doute », a certes reconnu Nagelsmann, mais : « Je suis convaincu qu’il sera à 100 % ».

    Eberl a également déclaré : « L’important, c’est que Jamal veuille lui-même atteindre les 100 %. L’excitation monte aussi chez lui, c’est lui-même qui se met le plus de pression. » Musiala souhaite « être performant, montrer ses capacités – pour pouvoir d’abord nous aider, nous, puis le football allemand lors de la Coupe du monde. Il a suffisamment de temps pour cela. »

    Lundi, après une brève pause forcée due à une « réaction douloureuse » à la cheville, Musiala a repris une partie de l’entraînement collectif au FC Bayern et devrait être disponible pour les quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (les 7 et 15 avril).

    (SID)

  • FC Bayern - Calendrier : les prochains matchs du FCB

    Date

    Heure

    Rencontre

    Samedi 4 avril

    15h30

    SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)

    Mardi 7 avril

    21 h

    Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)

    Samedi 11 avril

    18 h 30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mercredi 15 avril

    21 h

    FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)

Ligue des Champions
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