FC Bayern, actualités et rumeurs : une clause libératoire colossale ! Le FCB aurait entamé des contacts avec un candidat au transfert pour le moins inattendu

Selon le tz, Ito pourrait quitter le FC Bayern dès l’été prochain, après seulement deux saisons décevantes, si une offre satisfaisante est formulée pour le Japonais.
Arrivé à Munich à l’été 2024 en provenance du VfB Stuttgart via une clause libératoire de 23,5 millions d’euros, le Japonais n’a pas réussi à s’imposer lors de sa première saison. Peu avant le coup d’envoi du championnat, il s’est fracturé le métatarse, le tenant éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Il n’a ensuite disputé que six matchs avant que son métatarse ne se fracture à nouveau.
Il n’a fait son retour définitif qu’en novembre, et a depuis pris part à 21 matchs officiels cette saison. C’est surtout en fin d’exercice, le titre de champion déjà acquis, que les Munichois l’ont aligné plus régulièrement pour préparer la qualification en finale de la Ligue des champions.
Lors des rencontres à élimination directe de la Ligue des champions face au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, il est resté quatre fois sur le banc pendant 90 minutes. Même en Coupe d’Allemagne, il n’est entré en jeu, le cas échéant, que dans les dernières minutes.
Sous contrat jusqu’en 2028, le club bavarois, qui a déboursé 23,5 millions d’euros pour le recruter, attendrait donc au moins 20 millions pour entamer des discussions.