Goal.com
En direct
EberlGetty Images
Jonas Rütten

Traduit par

FC Bayern, actualités et rumeurs : une clause libératoire colossale ! Le FCB aurait entamé des contacts avec un candidat au transfert pour le moins inattendu

Bundesliga
Mercato
Bayern Munich
T. Araujo
H. Ito
Benfica

Le FC Bayern commence déjà à constituer son effectif pour la saison prochaine. Des discussions seraient actuellement en cours avec un défenseur central. L'actualité et les rumeurs concernant le club le plus titré d'Allemagne.

Retrouvez toute l’actualité du FC Bayern :

  • Le FCB, club de ses rêves ? La saga du transfert prend un nouveau tournant.
  • Le club bavarois s’intéresserait à un autre élément des Magpies, en plus de Gordon.
  • Un compatriote de Kompany aurait déjà donné son feu vert pour rejoindre le club bavarois.
  • Tomas AraujoGetty Images Sport

    FC Bayern, Actualités : Malgré une clause libératoire colossale, le club négocierait avec un nouveau candidat au transfert.

    Selon le journal tz, le FC Bayern a entamé des discussions avec l’entourage de Tomas Araujo pour étudier la possibilité de le recruter.

    Polyvalent, le défenseur peut jouer axial ou à droite et viendrait concurrencer Konrad Laimer. Le champion d’Allemagne avait déjà ciblé Givairo Read dans ce même optique.

    Problème : le joueur de 23 ans a récemment signé un contrat à long terme avec le Benfica Lisbonne, valable jusqu’en 2029, qui ne prendra effet qu’à la fin de l’année 2024 et qui inclut une clause libératoire colossale. Selon les médias, celle-ci oscillerait entre 80 et 100 millions d’euros. Chelsea aurait également manifesté un vif intérêt pour Araujo par le passé.

    Toutefois, le club bavarois ne semble pas disposé à débourser une telle somme pour le international portugais. Selon le magazine « kicker», la priorité interne reste l’arrivée d’un attaquant polyvalent capable d’évoluer sur l’aile gauche comme en pointe, d’où les rumeurs récurrentes autour d’Anthony Gordon (Newcastle United).

    Néanmoins, le champion d’Allemagne en titre pourrait devoir se renforcer en défense centrale si Min-Jae Kim et Hiroki Ito partaient cet été. Kim était déjà annoncé partant l’an dernier, et l’avenir d’Ito au FCB reste également très incertain.

    • Publicité
  • hiroki-ito(C)Getty Images

    FC Bayern : actualités et rumeurs. Selon les dernières informations, Hiroki Ito pourrait déjà quitter le club bavarois.

    Selon le tz, Ito pourrait quitter le FC Bayern dès l’été prochain, après seulement deux saisons décevantes, si une offre satisfaisante est formulée pour le Japonais.

    Arrivé à Munich à l’été 2024 en provenance du VfB Stuttgart via une clause libératoire de 23,5 millions d’euros, le Japonais n’a pas réussi à s’imposer lors de sa première saison. Peu avant le coup d’envoi du championnat, il s’est fracturé le métatarse, le tenant éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Il n’a ensuite disputé que six matchs avant que son métatarse ne se fracture à nouveau.

    Il n’a fait son retour définitif qu’en novembre, et a depuis pris part à 21 matchs officiels cette saison. C’est surtout en fin d’exercice, le titre de champion déjà acquis, que les Munichois l’ont aligné plus régulièrement pour préparer la qualification en finale de la Ligue des champions.

    Lors des rencontres à élimination directe de la Ligue des champions face au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, il est resté quatre fois sur le banc pendant 90 minutes. Même en Coupe d’Allemagne, il n’est entré en jeu, le cas échéant, que dans les dernières minutes. 

    Sous contrat jusqu’en 2028, le club bavarois, qui a déboursé 23,5 millions d’euros pour le recruter, attendrait donc au moins 20 millions pour entamer des discussions.

  • FC Bayern : les prochaines rencontres du FCB

    DateMatchCompétition
    Samedi 9 maiVfL Wolfsburg - FC BayernBundesliga
    Samedi 16 maiFC Bayern – 1. FC CologneBundesliga
    Samedi 23 maiFC Bayern – VfB StuttgartCoupe d’Allemagne
Bundesliga
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Liga Portugal
Benfica crest
Benfica
BEN
Braga crest
Braga
BRA