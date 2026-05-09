FC Bayern, actualités et rumeurs : une clause libératoire colossale ! Le FCB aurait entamé des contacts avec un candidat au transfert pour le moins inattendu

Selon le journal tz, le FC Bayern a entamé des discussions avec l’entourage de Tomas Araujo pour étudier la possibilité de le recruter.

Polyvalent, le défenseur peut jouer axial ou à droite et viendrait concurrencer Konrad Laimer. Le champion d’Allemagne avait déjà ciblé Givairo Read dans ce même optique.

Problème : le joueur de 23 ans a récemment signé un contrat à long terme avec le Benfica Lisbonne, valable jusqu’en 2029, qui ne prendra effet qu’à la fin de l’année 2024 et qui inclut une clause libératoire colossale. Selon les médias, celle-ci oscillerait entre 80 et 100 millions d’euros. Chelsea aurait également manifesté un vif intérêt pour Araujo par le passé.

Toutefois, le club bavarois ne semble pas disposé à débourser une telle somme pour le international portugais. Selon le magazine « kicker», la priorité interne reste l’arrivée d’un attaquant polyvalent capable d’évoluer sur l’aile gauche comme en pointe, d’où les rumeurs récurrentes autour d’Anthony Gordon (Newcastle United).

Néanmoins, le champion d’Allemagne en titre pourrait devoir se renforcer en défense centrale si Min-Jae Kim et Hiroki Ito partaient cet été. Kim était déjà annoncé partant l’an dernier, et l’avenir d’Ito au FCB reste également très incertain.