Selon le journal tz, le FC Bayern a entamé des discussions avec l’entourage de Tomas Araujo pour explorer la possibilité d’un transfert.

Polyvalent, capable d’évoluer en défense centrale ou comme latéral droit, le joueur de 23 ans viendrait concurrencer Konrad Laimer. Le club bavarois s’était déjà intéressé à Givairo Read dans ce même optique.

Problème : le joueur de 23 ans a récemment prolongé son contrat avec le Benfica Lisbonne jusqu’en 2029, avec une clause libératoire colossale estimée entre 80 et 100 millions d’euros et une entrée en vigueur seulement à la fin de l’année 2024. Chelsea s’était d’ailleurs déjà montré très intéressé par le passé.

Toutefois, le club bavarois ne semble pas disposé à débourser une telle somme pour le international portugais. Selon le magazine « kicker », la priorité interne reste l’arrivée d’un attaquant polyvalent capable d’évoluer sur l’aile gauche comme en pointe, d’où les récents bruits concernant Anthony Gordon (Newcastle United).

Néanmoins, le champion d’Allemagne en titre pourrait devoir se renforcer en défense centrale si Min-Jae Kim et Hiroki Ito partaient cet été. Kim était déjà annoncé partant l’an dernier, tandis que l’avenir d’Ito au FCB reste très incertain.