Selon le quotidien tz, Ito pourrait quitter le FC Bayern dès l’été prochain, après seulement deux saisons décevantes, si une offre satisfaisante pour le joueur japonais se matérialise.
Arrivé à Munich à l’été 2024 en provenance du VfB Stuttgart grâce à une clause libératoire de 23,5 millions d’euros, le Japonais n’a pas eu le temps de s’imposer. Peu avant le début de la saison, il s’est fracturé le métatarse, le tenant éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Il n’a ensuite disputé que six matchs avant de se fracturer à nouveau le métatarse.
Il n’a fait son retour définitif qu’en novembre, et a depuis pris part à 21 matchs officiels cette saison. C’est surtout en fin d’exercice, le titre de champion déjà acquis, que les Munichois l’ont aligné plus régulièrement pour préparer la qualification en finale de la Ligue des champions.
Lors des rencontres à élimination directe de la Ligue des champions face au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, il est resté quatre fois sur le banc pendant 90 minutes. Même en Coupe d’Allemagne, il n’est entré en jeu, le cas échéant, que dans les dernières minutes.
Sous contrat jusqu’en 2028, le club bavarois, qui a déboursé 23,5 millions d’euros pour le recruter, attendrait au moins 20 millions pour entamer des négociations.