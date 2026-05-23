Au Bayern Munich, la piste Yann Bisseck se concrétise. Après les révélations de Fabrizio Romano, qui confirmait l’intérêt du champion d’Allemagne pour le défenseur central de 25 ans évoluant à l’Inter Milan tout en évoquant d’autres options, la Gazzetta dello Sport enfonce le clou.

Selon le quotidien transalpin, le club lombard aurait fixé le prix du défenseur allemand, qui ne participera pas à la Coupe du monde, à 40 millions d’euros et aurait déjà identifié deux remplaçants potentiels. Il s’agirait tout d’abord de Tarik Muharemovic, jeune axial de Sassuolo formé à la Juventus, dont l’avenir s’annonce prometteur. Le deuxième profil, Oumar Solet (Udinese), est depuis plusieurs semaines sur les radars du club lombard.

Toutefois, deux autres défenseurs, Francesco Acerbi et Matteo Darmian, quitteront assurément le club en fin de saison. Le départ d’Alessandro Bastoni vers le FC Barcelone a longtemps semblé acquis, mais des sources concordantes indiquent désormais que l’opération a échoué et que le joueur restera très probablement à Milan.

Le joueur de 25 ans, qui a changé de conseiller pour se rapprocher de Giovanni Branchini, s’est imposé dans la défense à trois aux côtés de Manuel Akanji et Bastoni sous la houlette du nouvel entraîneur Cristian Chivu, après un début de saison laborieux. Toutefois, si l’Inter veut absolument recruter Muharemovic et Solet, il lui faudra générer des recettes. Selon la Gazzetta dello Sport, c’est aussi pour cette raison que le club ne s’opposerait pas fermement au départ du joueur, sous contrat jusqu’en 2029.

À Munich, le poste d’arrière droit, avec Givairo Read de Feyenoord Rotterdam en ligne de mire, constituait jusqu’ici la priorité défensive. Toutefois, un nouveau scénario pourrait se dessiner en charnière centrale : si Dayot Upamecano et Jonathan Tah demeurent des titulaires indiscutés, des espaces pourraient se créer derrière eux dès cet été.

Min-Jae Kim est depuis longtemps pressenti pour partir : kicker évoque un prix de 25 millions d’euros, et Fenerbaçhe aurait déjà entamé des discussions. Hiroki Ito, lui, pourrait être cédé dès qu’une offre satisfaisante arrivera, après deux saisons perturbées par les blessures ; tz parle d’un seuil de 20 millions d’euros.

En recrutant Bisseck, le Bayern ferait d’une pierre deux coups : il renforcerait sa défense centrale tout en disposant d’une option fiable sur le côté droit.

Un scénario comparable, mais sur le flanc gauche, pourrait se dessiner avec Josko Gvardiol, que Manchester City pourrait céder. Selon Sport1, le Croate songerait à partir et verrait d’un bon œil un départ vers Munich.

Toutefois, la pertinence d’un tel mouvement est discutable : Upamecano, Tah et Alphonso Davies occupent déjà durablement les deux postes privilégiés de Gvardiol, en charnière centrale et à gauche. Certes, les doutes sur la disponibilité de Davies, souvent blessé, ont récemment augmenté en interne, mais Konrad Laimer et Josip Stanisic ont déjà démontré leur fiabilité comme suppléants. Enfin, le club bavarois s’intéresserait aussi à Nathaniel Brown, jeune défenseur de l’Eintracht Francfort.