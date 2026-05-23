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FC Bayern, actualités et rumeurs : un transfert à 40 millions d’euros se concrétise. La piste menant à la recrue surprise du FCB semble de plus en plus probable

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Y. Bisseck
Bayern Munich vs VfB Stuttgart
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Que se trame-t-il entre le FC Bayern et Yann Bisseck ? Selon les dernières indiscrétions, l’Inter Milan aurait déjà identifié un remplaçant et fixé un prix pour le défenseur allemand. Parallèlement, les supporters bavarois adressent des critiques au DFB à la veille de la finale de la Coupe. Voici les actualités et rumeurs du jour concernant le club le plus titré d’Allemagne.

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    FC Bayern, Actualités : l’Inter Milan aurait renoncé à Bisseck en raison de son prix – et serait déjà à la recherche d’un remplaçant ?

    Au Bayern Munich, la piste Yann Bisseck se concrétise. Après les révélations de Fabrizio Romano, qui confirmait l’intérêt du champion d’Allemagne pour le défenseur central de 25 ans évoluant à l’Inter Milan tout en évoquant d’autres options, la Gazzetta dello Sport enfonce le clou.

    Selon le quotidien transalpin, le club lombard aurait fixé le prix du défenseur allemand, qui ne participera pas à la Coupe du monde, à 40 millions d’euros et aurait déjà identifié deux remplaçants potentiels. Il s’agirait tout d’abord de Tarik Muharemovic, jeune axial de Sassuolo formé à la Juventus, dont l’avenir s’annonce prometteur. Le deuxième profil, Oumar Solet (Udinese), est depuis plusieurs semaines sur les radars du club lombard.

    Toutefois, deux autres défenseurs, Francesco Acerbi et Matteo Darmian, quitteront assurément le club en fin de saison. Le départ d’Alessandro Bastoni vers le FC Barcelone a longtemps semblé acquis, mais des sources concordantes indiquent désormais que l’opération a échoué et que le joueur restera très probablement à Milan. 

    Le joueur de 25 ans, qui a changé de conseiller pour se rapprocher de Giovanni Branchini, s’est imposé dans la défense à trois aux côtés de Manuel Akanji et Bastoni sous la houlette du nouvel entraîneur Cristian Chivu, après un début de saison laborieux. Toutefois, si l’Inter veut absolument recruter Muharemovic et Solet, il lui faudra générer des recettes. Selon la Gazzetta dello Sport, c’est aussi pour cette raison que le club ne s’opposerait pas fermement au départ du joueur, sous contrat jusqu’en 2029.

    À Munich, le poste d’arrière droit, avec Givairo Read de Feyenoord Rotterdam en ligne de mire, constituait jusqu’ici la priorité défensive. Toutefois, un nouveau scénario pourrait se dessiner en charnière centrale : si Dayot Upamecano et Jonathan Tah demeurent des titulaires indiscutés, des espaces pourraient se créer derrière eux dès cet été.

    Min-Jae Kim est depuis longtemps pressenti pour partir : kicker évoque un prix de 25 millions d’euros, et Fenerbaçhe aurait déjà entamé des discussions. Hiroki Ito, lui, pourrait être cédé dès qu’une offre satisfaisante arrivera, après deux saisons perturbées par les blessures ; tz parle d’un seuil de 20 millions d’euros. 

    En recrutant Bisseck, le Bayern ferait d’une pierre deux coups : il renforcerait sa défense centrale tout en disposant d’une option fiable sur le côté droit.

    Un scénario comparable, mais sur le flanc gauche, pourrait se dessiner avec Josko Gvardiol, que Manchester City pourrait céder. Selon Sport1, le Croate songerait à partir et verrait d’un bon œil un départ vers Munich. 

    Toutefois, la pertinence d’un tel mouvement est discutable : Upamecano, Tah et Alphonso Davies occupent déjà durablement les deux postes privilégiés de Gvardiol, en charnière centrale et à gauche. Certes, les doutes sur la disponibilité de Davies, souvent blessé, ont récemment augmenté en interne, mais Konrad Laimer et Josip Stanisic ont déjà démontré leur fiabilité comme suppléants. Enfin, le club bavarois s’intéresserait aussi à Nathaniel Brown, jeune défenseur de l’Eintracht Francfort.

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    FC Bayern, Actualités : les supporters du FCB critiquent la DFB pour le prix des billets de la finale de la Coupe

    Les supporters du FC Bayern, par la voix de leur association faîtière Club Nr. 12, ont vivement critiqué la DFB pour les « prix exorbitants » des billets de la finale de la Coupe face au VfB Stuttgart. Ils estiment notamment que le tarif de 45 euros pour la catégorie la moins chère est excessif, même en comparaison avec les finales de l’UEFA. Ils dénoncent aussi le fait que cette catégorie, la moins chère, représente le contingent le plus faible : seulement deux des 169 blocs de l’Olympiastadion de Berlin. 

    « Si, par conséquent, la majorité des supporters des deux clubs ne se sont vu proposer que des billets à 80, 150, voire 195 €, la catégorie de supporters officiellement annoncée à 45 € n’est rien d’autre qu’une façade. Qualifier cela de « catégorie supporters à 45 € » est tout bonnement cynique », peut-on lire dans le communiqué, qui gagne encore en virulence au fil des lignes.

    « Une instance qui prétend encore s’intégrer pleinement dans la société se montre, une fois de plus et malgré ses déclarations, totalement déconnectée du quotidien de nombreux supporters lambdas, déjà confrontés à une hausse considérable des prix dans de nombreux domaines, alors que leurs revenus ne suivent pas, ou de loin, cette évolution. »

    En conclusion, l’association faîtière des supporters en profite également pour critiquer ouvertement la DFB au sujet des prix astronomiques des billets pour la Coupe du monde. « Je porte moi aussi un regard critique sur cette politique tarifaire. Le football est synonyme d’identité et de communauté, il devrait également être abordable pour les personnes aux revenus modestes », avait par exemple déclaré récemment le président de la DFB, Bernd Neuendorf, dans une interview accordée au journal Welt am Sonntag.

    « La DFB, qui a récemment dénoncé les tarifs exorbitants de la FIFA, manque une fois de plus l’occasion de montrer l’exemple à domicile », conclut le Club n°12.

  • FC Bayern, calendrier : les prochaines rencontres du FCB

    Date du matchMatchCompétition
    23 maiFC Bayern – VfB StuttgartCoupe d’Allemagne
    25 juilletSV Wehen Wiesbaden – FC Bayern (match amical)Match amical
    4 aoûtJeju SK FC – FC BayernMatch amical
    7 aoûtFC Bayern - Aston VillaMatch amical
    15 aoûtFC Bayern - RB LeipzigMatch amical
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