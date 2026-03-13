FC Bayern, actualités et rumeurs : les meilleurs coups francs du FCB ? Michael Olise fait un choix surprenant

Il est candidat pour remplacer Leon Goretzka, qui quitte le club, mais Noel Aseko, actuellement prêté à Hanovre 96, ne souhaite pas nécessairement planifier un retour imminent au FC Bayern.
« Je ne veux rien exclure », a-t-il déclaré au journal Bild, interrogé sur un éventuel maintien en Basse-Saxe au-delà de la fin de la saison : « Je veux garder toutes les options ouvertes. Je peux imaginer jouer encore un an en 2e Bundesliga. »
Après six mois d'adaptation au cours de la saison en cours, Aseko est devenu un titulaire incontesté à Hanovre. Son prêt a débuté en février 2025 et se poursuivra jusqu'à la fin de la saison. D'ici là, le club de Basse-Saxe exercera très probablement son option d'achat sur Aseko, qui ne s'élèverait qu'à un million d'euros. Mais le club recordman dispose d'une clause de rachat de 2,4 millions d'euros.
Aseko a confirmé qu'il y avait des « contacts réguliers » entre lui et le Bayern et a également fait état d'une conversation avec le directeur sportif Christoph Freund : « Il m'a dit qu'il était fier de mon évolution et que je devais continuer exactement comme ça. »
Aseko se bat encore avec Hanovre pour monter en Bundesliga et brille particulièrement cette saison par son sens du but. En 25 matchs officiels, il a déjà été directement impliqué dans huit buts (5 passes décisives, 3 buts). Dernièrement, Aseko a dû purger une suspension pour cartons jaunes et son équipe a subi une défaite amère 1-2 contre Greuther Fürth, candidat à la relégation.
La star montante a déjà suscité l'intérêt de plusieurs clubs renommés cet hiver. Un club de Bundesliga et Galatasaray auraient frappé à la porte à la fin de l'année, et selon le journal Abendzeitung, trois autres clubs de Bundesliga ainsi que Brighton & Hove Albion, West Ham United et le FC Villarreal auraient également manifesté leur intérêt pour l'été. La direction du Bayern, autour du directeur sportif Max Eberl et de Freund, aurait toutefois depuis longtemps rejeté toutes ces avances, et le retour d'Aseko au sein du club allemand le plus titré serait déjà décidé.
Aseko joue désormais également un rôle important au niveau de l'équipe nationale. Le milieu de terrain central a disputé quatre des cinq matchs de qualification pour l'Euro avec l'équipe allemande des moins de 21 ans, dont trois en tant que titulaire. Il n'a pas encore été appelé en équipe nationale A, mais le sélectionneur Julian Nagelsmann ne devrait pas trop tarder après la Coupe du monde. En effet, la fédération de Guinée équatoriale a déjà demandé à Aseko s'il ne souhaitait pas jouer pour le pays de ses parents.
« Tout est possible », a déclaré Aseko à propos d'un éventuel changement de fédération, tout en soulignant à quel point il se sentait bien dans les équipes nationales juniors allemandes : « Porter le maillot allemand, c'est génial. Je joue pour l'Allemagne depuis les U15 et à chaque fois, c'est comme une réunion de classe, c'est très agréable. »