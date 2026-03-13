Goal.com
Jonas Rütten

Traduit par

FC Bayern, actualités et rumeurs : les meilleurs coups francs du FCB ? Michael Olise fait un choix surprenant

Michael Olise doit faire de ses coéquipiers les footballeurs parfaits, et il crée la surprise. Un talent qui jouait récemment chez les professionnels est pour l'instant indisponible. Les actualités et les rumeurs concernant le FC Bayern.

  • Tom BischofGetty Images

    FC Bayern, actualités : les meilleurs coups francs au FCB ? Michael Olise cite Tom Bischof

    Michael Olise devait composer son « équipe de football idéale » parmi ses coéquipiers du FC Bayern pour la chaîne YouTube Post United, et l'un de ses choix a particulièrement surpris.

    Dans la catégorie « vitesse », Olise a choisi Alphonso Davies, qui, avec 36,53 km/h, est l'un des joueurs les plus rapides de l'histoire de la Bundesliga (9e place au classement général). Pour la catégorie « passe », le Français a choisi Joshua Kimmich, pour la catégorie « meilleur style de jeu », son choix s'est porté sur Jamal Musiala et pour la catégorie « meilleur finisseur », bien sûr, sur Harry Kane.

    Mais c'est dans la catégorie « Tireurs de coups francs » qu'Olise a créé la surprise. Dans cette catégorie, Olise n'a pas choisi lui-même, bien qu'il tire régulièrement des coups francs aux côtés de Kimmich et Kane, mais Tom Bischof.

    À ce jour, le joueur de 20 ans n'a pas encore fait ses preuves en tant qu'expert des coups francs au sein du club allemand détenteur du record de titres, mais il a marqué son premier but en Bundesliga sous le maillot du TSG Hoffenheim sur un coup franc. Lors de la spectaculaire victoire 4-3 du Kraichgau en novembre 2024 contre le RB Leipzig, Bischof a tiré un coup franc du pied gauche depuis le bord droit de la surface de réparation, contournant le mur pour atteindre le poteau intérieur, d'où le ballon a rebondi dans le but.

    Olise a quant à lui déjà marqué quatre buts sur coup franc pour le Bayern et son ancien club Crystal Palace, tandis que Kane, comme Kimmich, détient à ce jour le record du nombre de buts sur coup franc pour le champion en titre.

    Malgré la forte concurrence, Bischof a déjà beaucoup joué lors de sa première saison au FC Bayern et a même été temporairement reconverti en défenseur latéral par Vincent Kompany, car les blessures d'Alphonso Davies, Josip Stanisic ou Konrad Laimer ont créé un besoin urgent à ce poste. À ce jour, il a déjà disputé 29 matchs officiels, au cours desquels il a réalisé trois passes décisives (1 191 minutes).

    Au vu de la nouvelle blessure de Davies et du calendrier chargé, Bischof devrait continuer à jouer un rôle important et à accumuler des minutes dans les semaines à venir.

  • AsekoIMAGO / Eibner

    FC Bayern, actualités : départ de la DFB et maintien en 2e division ? Aseko, prêté par le FCB, fait sensation

    Il est candidat pour remplacer Leon Goretzka, qui quitte le club, mais Noel Aseko, actuellement prêté à Hanovre 96, ne souhaite pas nécessairement planifier un retour imminent au FC Bayern.

    « Je ne veux rien exclure », a-t-il déclaré au journal Bild, interrogé sur un éventuel maintien en Basse-Saxe au-delà de la fin de la saison : « Je veux garder toutes les options ouvertes. Je peux imaginer jouer encore un an en 2e Bundesliga. »

    Après six mois d'adaptation au cours de la saison en cours, Aseko est devenu un titulaire incontesté à Hanovre. Son prêt a débuté en février 2025 et se poursuivra jusqu'à la fin de la saison. D'ici là, le club de Basse-Saxe exercera très probablement son option d'achat sur Aseko, qui ne s'élèverait qu'à un million d'euros. Mais le club recordman dispose d'une clause de rachat de 2,4 millions d'euros. 

    Aseko a confirmé qu'il y avait des « contacts réguliers » entre lui et le Bayern et a également fait état d'une conversation avec le directeur sportif Christoph Freund : « Il m'a dit qu'il était fier de mon évolution et que je devais continuer exactement comme ça. »

    Aseko se bat encore avec Hanovre pour monter en Bundesliga et brille particulièrement cette saison par son sens du but. En 25 matchs officiels, il a déjà été directement impliqué dans huit buts (5 passes décisives, 3 buts). Dernièrement, Aseko a dû purger une suspension pour cartons jaunes et son équipe a subi une défaite amère 1-2 contre Greuther Fürth, candidat à la relégation.

    La star montante a déjà suscité l'intérêt de plusieurs clubs renommés cet hiver. Un club de Bundesliga et Galatasaray auraient frappé à la porte à la fin de l'année, et selon le journal Abendzeitung, trois autres clubs de Bundesliga ainsi que Brighton & Hove Albion, West Ham United et le FC Villarreal auraient également manifesté leur intérêt pour l'été. La direction du Bayern, autour du directeur sportif Max Eberl et de Freund, aurait toutefois depuis longtemps rejeté toutes ces avances, et le retour d'Aseko au sein du club allemand le plus titré serait déjà décidé.

    Aseko joue désormais également un rôle important au niveau de l'équipe nationale. Le milieu de terrain central a disputé quatre des cinq matchs de qualification pour l'Euro avec l'équipe allemande des moins de 21 ans, dont trois en tant que titulaire. Il n'a pas encore été appelé en équipe nationale A, mais le sélectionneur Julian Nagelsmann ne devrait pas trop tarder après la Coupe du monde. En effet, la fédération de Guinée équatoriale a déjà demandé à Aseko s'il ne souhaitait pas jouer pour le pays de ses parents.

    « Tout est possible », a déclaré Aseko à propos d'un éventuel changement de fédération, tout en soulignant à quel point il se sentait bien dans les équipes nationales juniors allemandes : « Porter le maillot allemand, c'est génial. Je joue pour l'Allemagne depuis les U15 et à chaque fois, c'est comme une réunion de classe, c'est très agréable. »

  • David Santos DaiberImago

    FC Bayern, actualités : le talentueux Santos Daiber subit un revers cuisant

    Alors que Vincent Kompany pourrait offrir davantage de temps de jeu en Bundesliga aux jeunes talents prometteurs du FC Bayern, David Santos Daiber s'est blessé au muscle de la cuisse et sera indisponible pour le moment. C'est ce qu'a annoncé jeudi le club allemand, détenteur du record du nombre de titres.

    Santos Daiber a principalement joué avec les U19 cette saison, mais il a déjà pu goûter deux fois à la Bundesliga sous les ordres de Kompany. Lors de la victoire 4-0 contre Heidenheim lors du dernier match de l'année 2025, il est entré en jeu à moins de 20 minutes de la fin, et la semaine dernière, il a joué près de dix minutes contre le Borussia Mönchengladbach. 

0