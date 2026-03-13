FC Bayern, actualités et rumeurs : les meilleurs coups francs du FCB ? Michael Olise fait un choix surprenant

Michael Olise devait composer son « équipe de football idéale » parmi ses coéquipiers du FC Bayern pour la chaîne YouTube Post United, et l'un de ses choix a particulièrement surpris.

Dans la catégorie « vitesse », Olise a choisi Alphonso Davies, qui, avec 36,53 km/h, est l'un des joueurs les plus rapides de l'histoire de la Bundesliga (9e place au classement général). Pour la catégorie « passe », le Français a choisi Joshua Kimmich, pour la catégorie « meilleur style de jeu », son choix s'est porté sur Jamal Musiala et pour la catégorie « meilleur finisseur », bien sûr, sur Harry Kane.

Mais c'est dans la catégorie « Tireurs de coups francs » qu'Olise a créé la surprise. Dans cette catégorie, Olise n'a pas choisi lui-même, bien qu'il tire régulièrement des coups francs aux côtés de Kimmich et Kane, mais Tom Bischof.

À ce jour, le joueur de 20 ans n'a pas encore fait ses preuves en tant qu'expert des coups francs au sein du club allemand détenteur du record de titres, mais il a marqué son premier but en Bundesliga sous le maillot du TSG Hoffenheim sur un coup franc. Lors de la spectaculaire victoire 4-3 du Kraichgau en novembre 2024 contre le RB Leipzig, Bischof a tiré un coup franc du pied gauche depuis le bord droit de la surface de réparation, contournant le mur pour atteindre le poteau intérieur, d'où le ballon a rebondi dans le but.

Olise a quant à lui déjà marqué quatre buts sur coup franc pour le Bayern et son ancien club Crystal Palace, tandis que Kane, comme Kimmich, détient à ce jour le record du nombre de buts sur coup franc pour le champion en titre.

Malgré la forte concurrence, Bischof a déjà beaucoup joué lors de sa première saison au FC Bayern et a même été temporairement reconverti en défenseur latéral par Vincent Kompany, car les blessures d'Alphonso Davies, Josip Stanisic ou Konrad Laimer ont créé un besoin urgent à ce poste. À ce jour, il a déjà disputé 29 matchs officiels, au cours desquels il a réalisé trois passes décisives (1 191 minutes).

Au vu de la nouvelle blessure de Davies et du calendrier chargé, Bischof devrait continuer à jouer un rôle important et à accumuler des minutes dans les semaines à venir.