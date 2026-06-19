FC Bayern, actualités et rumeurs : le club bavarois aurait rejeté une offre de plusieurs millions en provenance de la Premier League

Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey, João Palhinha : la liste des joueurs susceptibles d’être cédés et censés rapporter une somme importante au FC Bayern cet été est longue. Pour l’instant, peu de choses bougent. La situation est toutefois différente pour un élément qui n’est pas nécessairement destiné à quitter le club bavarois.

Selon Sky, le FC Fulham souhaiterait malgré tout recruter définitivement Jonah Kusi-Asare, alors que son prêt semble, à première vue, avoir été un échec. Les Cottagers disposent bien d’une option d’achat sur le joueur, mais son montant est jugé trop élevé par le club anglais au regard des performances réalisées durant la saison écoulée.

D’après Bild, Fulham aurait néanmoins transmis une première offre supérieure à trois millions d’euros au champion d’Allemagne pour s’attacher définitivement les services du jeune défenseur. Le FC Bayern l’aurait immédiatement rejetée. On s’attend à ce que les Cottagers reviennent avec une proposition plus élevée.

Pourtant, le jeune Suédois n’a guère impressionné : neuf brefs passages et une seule titularisation avec l’équipe première, pour un total de 122 minutes sans aucune participation à un but. Dès l’hiver, un retour anticipé à Munich avait même été envisagé. Un match disputé en octobre contre l’AFC Bournemouth illustre parfaitement son calvaire : alors que les deux options offensives préférées de l’entraîneur Marco Silva, Raul Jimenez et Rodrigo Muniz, étaient blessées, le technicien – qui s’apprête à rejoindre Benfica – a préféré aligner le milieu de terrain de 18 ans Josh King en faux neuf plutôt que de lancer Kusi-Asare.

À l’époque, les deux options offensives privilégiées de Silva, Raul Jiménez et Rodrigo Muniz, étaient blessées. Plutôt que d’appeler Kusi-Asare, le technicien a aligné le milieu de terrain de 18 ans Josh King comme « faux numéro 9 ». L’attaquant suédois n’a même pas goûté à la pelouse, suscitant l’incompréhension des supporters.

« On ne peut pas jouer sans attaquant, quelle que soit son expérience », a réagi Drew Heatley, podcasteur de Fulham, dans un article pour la BBC. « Il y a un problème : Marco Silva ne semble tout simplement pas l’apprécier à sa juste valeur. » L’entraîneur portugais a quant à lui accueilli les premières critiques avec calme.

« Il est très, très, très jeune et, à mon avis, il a encore besoin de temps pour s’adapter », avait-il alors commenté, avant de répéter en novembre : « Quand nous l’avons recruté, nous avions bien sûr repéré certaines qualités. Il possède des aptitudes importantes pour un attaquant. Je sais qu’il vient d’un grand club, mais il n’a tout simplement pas disputé suffisamment de matchs chez les seniors avant de nous rejoindre. »

À l’époque, le maintien de ce grand attaquant suédois (1,96 m) chez les Cottagers semblait exclu. Même les frais de prêt exorbitants de trois millions d’euros versés pour Kusi-Asare ne semblaient pas avoir valu la peine aux yeux de Fulham. De février à fin avril, il n’est même plus convoqué en Premier League et doit se contenter de jouer avec les moins de 21 ans. Là, les chiffres parlent d’eux-mêmes : cinq buts en six matchs, du temps de jeu et une confiance retrouvée.

En fin de saison, il a bien disputé deux brèves apparitions avec l’équipe première (une vingtaine de minutes contre Arsenal 0-3 et Bournemouth 0-1), sans réussir à se mettre en évidence. Malgré tout, ses performances convaincantes avec les jeunes, conjuguées au départ de Marco Silva vers Benfica, incitent désormais les Cottagers à envisager un maintien du joueur. Selon The Athletic, Álvaro Arbeloa, ancien du Real Madrid, serait pressenti pour prendre les commandes de l’équipe londonienne.