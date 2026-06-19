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Jonas Rütten

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FC Bayern, actualités et rumeurs : le club bavarois aurait rejeté une offre de plusieurs millions en provenance de la Premier League

Bundesliga
Mercato
Premier League
J. Kusi-Asare
Bayern Munich
Fulham
M. Neuer
J. Urbig
Allemagne
Coupe du monde

Le FC Bayern dispose de quatre joueurs potentiellement transférables. Cependant, un jeune talent de premier plan pourrait rapporter plusieurs millions au club le plus titré d’Allemagne. Malgré une saison décevante, il suscite un vif intérêt. Toutes les actualités et rumeurs concernant le club bavarois.

Autres actualités et articles sur le FC Bayern :

  • Kusi AsareGetty Images

    FC Bayern, Actualités : Fulham met le paquet pour Kusi-Asare, mais son offre reste insuffisante

    Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey, João Palhinha : la liste des joueurs susceptibles d’être cédés et censés rapporter une somme importante au FC Bayern cet été est longue. Pour l’instant, peu de choses bougent. La situation est toutefois différente pour un élément qui n’est pas nécessairement destiné à quitter le club bavarois.

    Selon Sky, le FC Fulham souhaiterait malgré tout recruter définitivement Jonah Kusi-Asare, alors que son prêt semble, à première vue, avoir été un échec. Les Cottagers disposent bien d’une option d’achat sur le joueur, mais son montant est jugé trop élevé par le club anglais au regard des performances réalisées durant la saison écoulée. 

    D’après Bild, Fulham aurait néanmoins transmis une première offre supérieure à trois millions d’euros au champion d’Allemagne pour s’attacher définitivement les services du jeune défenseur. Le FC Bayern l’aurait immédiatement rejetée. On s’attend à ce que les Cottagers reviennent avec une proposition plus élevée.

    Pourtant, le jeune Suédois n’a guère impressionné : neuf brefs passages et une seule titularisation avec l’équipe première, pour un total de 122 minutes sans aucune participation à un but. Dès l’hiver, un retour anticipé à Munich avait même été envisagé. Un match disputé en octobre contre l’AFC Bournemouth illustre parfaitement son calvaire : alors que les deux options offensives préférées de l’entraîneur Marco Silva, Raul Jimenez et Rodrigo Muniz, étaient blessées, le technicien – qui s’apprête à rejoindre Benfica – a préféré aligner le milieu de terrain de 18 ans Josh King en faux neuf plutôt que de lancer Kusi-Asare.

    À l’époque, les deux options offensives privilégiées de Silva, Raul Jiménez et Rodrigo Muniz, étaient blessées. Plutôt que d’appeler Kusi-Asare, le technicien a aligné le milieu de terrain de 18 ans Josh King comme « faux numéro 9 ». L’attaquant suédois n’a même pas goûté à la pelouse, suscitant l’incompréhension des supporters.

    « On ne peut pas jouer sans attaquant, quelle que soit son expérience », a réagi Drew Heatley, podcasteur de Fulham, dans un article pour la BBC. « Il y a un problème : Marco Silva ne semble tout simplement pas l’apprécier à sa juste valeur. » L’entraîneur portugais a quant à lui accueilli les premières critiques avec calme. 

    « Il est très, très, très jeune et, à mon avis, il a encore besoin de temps pour s’adapter », avait-il alors commenté, avant de répéter en novembre : « Quand nous l’avons recruté, nous avions bien sûr repéré certaines qualités. Il possède des aptitudes importantes pour un attaquant. Je sais qu’il vient d’un grand club, mais il n’a tout simplement pas disputé suffisamment de matchs chez les seniors avant de nous rejoindre. » 

    À l’époque, le maintien de ce grand attaquant suédois (1,96 m) chez les Cottagers semblait exclu. Même les frais de prêt exorbitants de trois millions d’euros versés pour Kusi-Asare ne semblaient pas avoir valu la peine aux yeux de Fulham. De février à fin avril, il n’est même plus convoqué en Premier League et doit se contenter de jouer avec les moins de 21 ans. Là, les chiffres parlent d’eux-mêmes : cinq buts en six matchs, du temps de jeu et une confiance retrouvée.

    En fin de saison, il a bien disputé deux brèves apparitions avec l’équipe première (une vingtaine de minutes contre Arsenal 0-3 et Bournemouth 0-1), sans réussir à se mettre en évidence. Malgré tout, ses performances convaincantes avec les jeunes, conjuguées au départ de Marco Silva vers Benfica, incitent désormais les Cottagers à envisager un maintien du joueur. Selon The Athletic, Álvaro Arbeloa, ancien du Real Madrid, serait pressenti pour prendre les commandes de l’équipe londonienne. 

    • Publicité
  • Neuer UrbigGetty Images

    FC Bayern, Actualités : Manuel Neuer présente à nouveau Jonas Urbig comme son successeur

    Pressenti pour lui succéder un jour au FC Bayern, Jonas Urbig prendra-t-il aussi la relève de Manuel Neuer comme numéro un de la sélection allemande ? Jeudi, en conférence de presse lors de la Coupe du monde aux États-Unis, le gardien de 40 ans a refusé de se prononcer sur ce point.

    « Il est sur la très bonne voie et son avenir ne dépend que de lui », a déclaré Neuer, avant de nuancer ses propos en évoquant Oliver Baumann et Alexander Nübel : « Mais je dois aussi dire que mes autres collègues réalisent de très bonnes performances dans leurs clubs respectifs. J'ai du respect pour tous nos gardiens de but. »

    Contrairement à Baumann et Nübel, Urbig a fait le voyage en Amérique du Nord uniquement comme gardien d’entraînement, mais il y accumule une expérience précieuse, notamment face à ses jeunes concurrents Noah Atubolu et Finn Dahmen. Après la Coupe du monde, la quête d’un nouveau numéro un reprendra de zéro : Neuer a en effet annoncé que cette compétition serait très probablement son dernier tournoi avec l’équipe nationale allemande.

    « Cette Coupe du monde sera ma dernière », a-t-il martelé, ajoutant qu’il ne comptait pas « être dans les cages lors de l’Euro dans deux ans ». Initialement réticent à participer au Mondial, il voit désormais cette compétition comme « un véritable cadeau ».

  • Luis DiazGetty Images

    FC Bayern, Actualités : le FCB est l’équipe la plus prolifique de l’histoire de la Coupe du monde.

    Cette nouvelle risque de déplaire à Antonio Rüdiger. Mercredi, lors d’une conférence de presse décontractée, l’ancien défenseur du Real Madrid a salué le FC Bayern, le qualifiant de « club formidable » et le plaçant parmi les trois meilleurs mondiaux, juste derrière les Merengues. 

    Sur un plan statistique précis, le club bavarois devance toutefois actuellement les « Merengues » : celui du nombre de buts marqués par ses joueurs en Coupe du monde. Après l’ouverture du score de Luis Díaz dans la nuit de mercredi à jeudi face à l’Ouzbékistan, le club le plus titré d’Allemagne totalise désormais 83 réalisations en phase finale, contre 82 pour le Real Madrid.

  • FC Bayern, Actualités : Deziel Jr. s’engage avec le Legia Varsovie.

    Robert Deziel Jr. s’apprête à quitter le FC Bayern pour s’engager avec le Legia Varsovie, et ce, sans que le club polonais n’ait à verser d’indemnité de transfert, selon les informations de la chaîne polonaise Kanal Sportowy.

    Le contrat du défenseur central, capable de jouer également au poste de milieu défensif, expire fin juin. Âgé de 20 ans, il a disputé 28 matchs avec l’équipe réserve du FCB en Regionalliga Bayern la saison dernière, inscrivant quatre buts.

    Né aux États-Unis, il avait rejoint le club allemand le plus titré en 2020 après avoir été formé au Celta Vigo. Passé par les équipes U17 et U19 du FCB, il n’a toutefois jamais été aligné en professionnel.

  • Les transferts records du FC Bayern Munich :

    JoueursPosteRecruté parAnnéeIndemnité de transfert
    Harry KaneAttaquantTottenham Hotspur202395 millions d’euros
    Lucas HernándezDéfenseAtlético de Madrid201980 millions d’euros
    Luis DíazAttaqueLiverpool FC202570 millions d’euros
    Matthijs de Ligt, défenseDéfenseJuventus202267 millions d’euros
    Michael OliseAttaqueCrystal Palace202453 millions d’euros